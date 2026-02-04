El impactante entrenamiento de la reina Máxima como reservista del Ejército Real de los Países Bajos

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa del país europeo muestran los exigentes ejercicios de la argentina, que incluyen escaladas y manejo de armas

En las últimas horas, sorprendió la publicación de imágenes en las que se ve a la reina Máxima realizando entrenamiento militar. Es que la monarca se alistó como reservista del Ejército Real de los Países Bajos y se encuentra realizando los trabajos necesarios para convertirse en teniente coronel, según informó el Ministerio de Defensa del país europeo.

“El entrenamiento que Su Majestad está recibiendo incluye todos los componentes militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista, como resistencia física, autodefensa, puntería, lectura de mapas y derecho militar”, indicaron desde el ministerio.

En la publicación gubernamental, se destaca que “los reservistas desempeñan un papel crucial en el apoyo de las fuerzas armadas regulares” y que deben permanecer disponibles para el servicio militar y activos en todas las ramas del sector de defensa.

La reina aguardó hasta casi el límite de edad para realizar su entrenamiento, ya que tiene 54 años y los nombramientos como reservistas se realizan con una edad máxima de 55 años. Será al terminar su formación que la monarca ascenderá a teniente coronel.

Si bien servir como reservista es voluntario, es obligatoria la participación en ejercicios, jornadas teóricas y el mantenimiento de las habilidades militares básicas. Así es como se puede ver en los videos difundidos a Máxima escalando, buceando y manipulando armas de fuego con un estado físico envidiable.

La reina Máxima durante su entrenamiento como reservista

De esta manera, el vínculo entre la Familia Real y las fuerzas armadas de Países Bajos suman un nuevo capítulo, ya que Guillermo de Orange, fue comandante del Ejército y los reyes posteriores ejercieron la autoridad suprema.

El rey Guillermo Alejandro, por su parte, completó su servicio militar en la Marina Real de los Países Bajos, mientras que la princesa Amalia es actualmente cabo y está matriculada en el programa de la Escuela de Defensa.

Máxima mostró un estado físico impecable durante su primer día de entrenamiento militar

Máxima fue nombrada soldado raso por Decreto Real el primer día de este mes.

“La Reina Máxima comenzó como reservista en el Ejército Real Neerlandés. Fue nombrada soldado el 1 de febrero y hoy comenzó el mismo entrenamiento militar básico que los demás reservistas. De esta manera, contribuye personalmente a la seguridad de los Países Bajos”, publicó este miércoles el Ministerio de Defensa en sus redes sociales.

La familia real neerlandesa pasó Navidad y Año Nuevo en Argentina

La estancia Pilpilcurá, propiedad que Máxima adquirió en 2009

Máxima Zorreguieta llegó el viernes 26 de diciembre a Bariloche junto a su esposo, el rey Guillermo, y sus hijas, Catalina, Alexia y Ariane de Orange, para instalarse en la estancia familiar Pilpilcurá.

Previamente, pasaron por El Calafate, donde al igual que como ocurrió a finales de 2024, la familia pasó allí Nochebuena y Navidad para luego recibir el 2025 en la ciudad rionegrina.

Según informó la agencia NA, la reina de Países Bajos se hospedó además junto a su madre, María del Carmen Cerruti Carricart, en la estancia que regentea su tía y madrina, Marta Marcela Cerruti Carricart, quien administra el lugar desde 2009, cuando Máxima adquirió el complejo turístico.

El año anterior, la familia real neerlandesa eligió mantener un perfil discreto durante su estadía en Villa La Angostura, donde frecuentaron el restaurant de uno de sus familiares. Medios locales habían mostrado a Máxima paseando por el centro de la ciudad en compañía de su madre y su mascota, mientras que sus hijas se acercaron al establecimiento de su tío.

En Tinto Bistró, local reconocido en la zona y propiedad del hermano de Máxima, las princesas llamaron la atención de los presentes debido a su conducta sencilla y reservada.

La Estancia Pilpilcurá, ubicada a unos 75 kilómetros de Bariloche, está emplazada en un terreno de 3.000 hectáreas, que integra el modelo típico de las residencias turísticas patagónicas con servicios de alto nivel.