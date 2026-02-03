Sociedad

Cortes de luz y caída de granizo: una tormenta provocó caos y evacuaciones en Mar del Plata

Las altas temperaturas y una tormenta intensa generaron daños severos en varias zonas costeras, que obligaron a residentes y turistas a abandonar playas y balnearios de manera urgente. Cómo estará el clima en La Feliz esta primera semana de febrero

Guardar
Una tormenta azotó Mar del Plata 1

El frente climático extremo que afectó ayer a Mar del Plata, con temperaturas superiores a 36°C, transformó una jornada de verano en una secuencia de caos y evacuaciones masivas en la costa, según reportaron las propias autoridades locales y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sector sur de la ciudad registró los mayores destrozos materiales. Las zonas de Punta Mogotes, Faro Norte y Punta Cantera sufrieron el impacto del granizo de gran tamaño, provocando la rotura de parabrisas, cristales y abolladuras en vehículos. Además, se observaron destrozos estructurales en carpas y en mobiliario en balnearios como Playa Guillermo.

Una tormenta azotó a Mar
Una tormenta azotó a Mar del Plata y generó varios daños

Además, el barrio Alfar resultó afectado por la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, lo que derivó en cortes de luz y en el colapso de las líneas de reclamos de Defensa Civil y la empresa Edea.

Desde el inicio, el SMN había advertido sobre un frente de tormentas programado para la tarde, lo que finalmente desembocó en condiciones peligrosas y una retirada apresurada desde los balnearios. Representantes del organismo informaron que el aviso meteorológico seguía vigente hasta esta mañana y que “se pronostican lluvias copiosas en lapsos breves, ráfagas de viento de hasta 75 km/h y actividad eléctrica persistente”.

A su vez, reforzaron la urgencia de la situación al solicitar explícitamente a la población extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos innecesarios por la vía pública.

Una tormenta azotó Mar del Plata 2

El clima para La Feliz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para Mar del Plata un inicio de semana con lluvias, descenso de temperatura y una mejora progresiva hacia el sábado, con condiciones más estables y cielos despejados. La información, difundida por el SMN, abarca desde el martes 3 hasta el domingo 8 de febrero, e incluye la evolución diaria de las probabilidades de precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas, y vientos.

De acuerdo con el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el martes se presenta con un alto porcentaje de probabilidad de precipitaciones, que oscila entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde, y se reduce al 10%-40% por la noche. La temperatura máxima estimada alcanza los 28°C, mientras que la mínima se ubica en 18°C. Se esperan vientos predominantes del sector norte con ráfagas que pueden llegar a los 50 km/h.

El pronóstico extendido para Mar
El pronóstico extendido para Mar del Plata

Para el miércoles 4, el pronóstico indica una jornada mayormente estable, sin lluvias durante la mañana y la tarde, aunque existe una baja probabilidad de precipitaciones (0%-10%) hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una máxima de 27°C y una mínima de 18°C, acompañadas de vientos leves del noreste y ráfagas similares al día anterior.

El jueves 5, el clima se torna más inestable nuevamente. El SMN prevé lluvias aisladas durante la mañana y la tarde con chances entre el 10% y el 40%, que se mantienen en el mismo rango por la noche. La máxima descenderá a 26°C y la mínima será de 19°C. Los vientos rotarán hacia el este y el sudeste, con intensidades entre 13 y 22 km/h.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el viernes 6 las condiciones mejoran considerablemente: no se esperan lluvias y el cielo se presentará parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C de mínima y los 25°C de máxima. Los vientos soplarán del sudeste con ráfagas moderadas.

El sábado 7 y el domingo 8 se prevén jornadas estables, con predominio del sol durante el día y temperaturas templadas. El sábado la mínima será de 17°C y la máxima de 25°C, mientras que el domingo la mínima descenderá a 15°C y la máxima volverá a subir a 27°C. Ambas jornadas contarán con vientos leves y algo de nubosidad hacia la noche del domingo.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMar del PlataVeranoTormentaServicio Meteorológico Nacional

Últimas Noticias

Ataque en patota en Tucumán: 20 rugbiers golpearon a un joven de 19 años y lo lanzaron a una zanja

Ocurrió este sábado a la madrugada en las afueras de un boliche enTafí del Valle. “No hagan eso, pueden matar a alguien”, suplicó Patricio, la víctima. Hay dos sospechosos detenidos

Ataque en patota en Tucumán:

Dron y previas: corrían picadas por General Paz y subían todo a redes sociales

La Policía de la Ciudad realizó un amplio operativo en el que secuestró 11 vehículos vinculados a las carreras ilegales

Dron y previas: corrían picadas

No los dejaron entrar y desataron una brutal golpiza: sillazos y trompadas en una clínica de Mar del Plata

La agresión se habría desencadenado luego de que el empleado de seguridad le negara el ingreso a familiares de un paciente hasta finalizar las tareas de limpieza. El video

No los dejaron entrar y

Incendios en Chubut: hubo más viento que lluvia y el panorama sigue siendo complejo

Un leve descenso de la temperatura contribuyó al combate pero el viento mantuvo la actividad del fuego. El pronóstico anticipa otra jornada con condiciones similares

Incendios en Chubut: hubo más

Video: una policía alcoholizada amenazó e insultó a sus jefes en una comisaría de Chaco

Las autoridades provinciales suspendieron a la agente y dispusieron la retención de sus haberes

Video: una policía alcoholizada amenazó
DEPORTES
Williams presentó para su coche

Williams presentó para su coche para la Fórmula 1: la sincera confesión tras la ausencia en las pruebas por los problemas de desarrollo

Argentina ajusta detalles en Busan antes del cruce de Copa Davis ante Corea del Sur

Un importante dirigente de Boca Juniors reveló por qué el club tiene 40 mil socios menos en su padrón

El subcampeón del mundo con Argentina que se retiró del fútbol y lanzó un negocio vinculado a otro deporte: “El club me tiene absorbido”

El álbum de fotos de las vacaciones de Gabriela Sabatini en lugares icónicos del país: “¡Argentina, qué linda que sos!

TELESHOW
Peter Lanzani fue operado de

Peter Lanzani fue operado de urgencia: cómo sigue su salud

La China Suárez habló de la posibilidad de tener un hijo con Mauro Icardi

La preocupación de L-Gante tras sufrir un nuevo incendio: “El año pasado fue mi casa, ahora nuestro boliche”

La ironía de Wanda Nara luego del triunfo de MasterChef Celebrity contra la serie de la China Suárez

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

INFOBAE AMÉRICA

Comenzó el juicio por 38

Comenzó el juicio por 38 delitos contra el hijo de la princesa heredera de Noruega: se declaró inocente de los cargos de violación

La Comisión de Hacienda emite dictamen favorable para crédito de $135 millones dirigido a obras de movilidad en San Salvador

Un monumental archivo inédito hallado tras la muerte de Pessoa transforma su biografía literaria

Exportaciones uruguayas volvieron a crecer en enero por el impulso de la carne tras año récord en 2025

La cárcel de máxima seguridad de Uruguay está saturada tras la captura de importantes criminales