Cortes de luz y caída de granizo: una tormenta provocó caos y evacuaciones en Mar del Plata

El frente climático extremo que afectó ayer a Mar del Plata, con temperaturas superiores a 36°C, transformó una jornada de verano en una secuencia de caos y evacuaciones masivas en la costa, según reportaron las propias autoridades locales y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sector sur de la ciudad registró los mayores destrozos materiales. Las zonas de Punta Mogotes, Faro Norte y Punta Cantera sufrieron el impacto del granizo de gran tamaño, provocando la rotura de parabrisas, cristales y abolladuras en vehículos. Además, se observaron destrozos estructurales en carpas y en mobiliario en balnearios como Playa Guillermo.

Además, el barrio Alfar resultó afectado por la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, lo que derivó en cortes de luz y en el colapso de las líneas de reclamos de Defensa Civil y la empresa Edea.

Desde el inicio, el SMN había advertido sobre un frente de tormentas programado para la tarde, lo que finalmente desembocó en condiciones peligrosas y una retirada apresurada desde los balnearios. Representantes del organismo informaron que el aviso meteorológico seguía vigente hasta esta mañana y que “se pronostican lluvias copiosas en lapsos breves, ráfagas de viento de hasta 75 km/h y actividad eléctrica persistente”.

A su vez, reforzaron la urgencia de la situación al solicitar explícitamente a la población extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos innecesarios por la vía pública.

El clima para La Feliz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para Mar del Plata un inicio de semana con lluvias, descenso de temperatura y una mejora progresiva hacia el sábado, con condiciones más estables y cielos despejados. La información, difundida por el SMN, abarca desde el martes 3 hasta el domingo 8 de febrero, e incluye la evolución diaria de las probabilidades de precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas, y vientos.

De acuerdo con el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el martes se presenta con un alto porcentaje de probabilidad de precipitaciones, que oscila entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde, y se reduce al 10%-40% por la noche. La temperatura máxima estimada alcanza los 28°C, mientras que la mínima se ubica en 18°C. Se esperan vientos predominantes del sector norte con ráfagas que pueden llegar a los 50 km/h.

El pronóstico extendido para Mar del Plata

Para el miércoles 4, el pronóstico indica una jornada mayormente estable, sin lluvias durante la mañana y la tarde, aunque existe una baja probabilidad de precipitaciones (0%-10%) hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una máxima de 27°C y una mínima de 18°C, acompañadas de vientos leves del noreste y ráfagas similares al día anterior.

El jueves 5, el clima se torna más inestable nuevamente. El SMN prevé lluvias aisladas durante la mañana y la tarde con chances entre el 10% y el 40%, que se mantienen en el mismo rango por la noche. La máxima descenderá a 26°C y la mínima será de 19°C. Los vientos rotarán hacia el este y el sudeste, con intensidades entre 13 y 22 km/h.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el viernes 6 las condiciones mejoran considerablemente: no se esperan lluvias y el cielo se presentará parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C de mínima y los 25°C de máxima. Los vientos soplarán del sudeste con ráfagas moderadas.

El sábado 7 y el domingo 8 se prevén jornadas estables, con predominio del sol durante el día y temperaturas templadas. El sábado la mínima será de 17°C y la máxima de 25°C, mientras que el domingo la mínima descenderá a 15°C y la máxima volverá a subir a 27°C. Ambas jornadas contarán con vientos leves y algo de nubosidad hacia la noche del domingo.