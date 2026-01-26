El artista registró todo el tenso momento que vivió con el trabajor de un hotel luego del rechazo que recibió su padre | Instagram

Tony Succar denunció un episodio en el que a su padre de 71 años se le negó el uso del baño en el lobby de un hotel Best Western de Woodland Hills, Los Ángeles. Según relató Succar, él y su padre estaban en el hotel para registrarse cuando se produjo el incidente.

“Estoy aquí con mi padre. ¿Cuántos años tienes tú?”, preguntó Succar al iniciar su relato. “Setenta y uno”, respondió su padre, mientras esperaban poder usar el baño del hotel.

Succar afirmó que el empleado se negó a dejar que su padre usara el baño. “No le está dejando usar el baño en el lobby de un hotel cuando yo soy huésped de este hotel”, señaló, expresando su desconcierto ante la actitud del trabajador.

El empleado contestó: “No, usted no es huésped. Todavía no se ha registrado”. En respuesta, Succar explicó: “Aquí tengo mi identificación. Mi papá necesita ir al baño urgente, y usted dice que fue grosero porque tiene una emergencia”.

Tony Succar denuncia maltrato a su padre de 71 años en un hotel: no le dejaron usar el baño y le cancelaron la reserva

La tensión creció cuando el trabajador acusó al padre de Succar de levantar la voz. “Su papá me gritó”, indicó el empleado. Succar respondió: “Mi papá es una persona mayor, necesita orinar”.

El conflicto resultó en la cancelación de la reserva. “Lo siento, cancelo esta reserva”, expresó el empleado del hotel. Succar, sorprendido, insistió: “¿Qué?”. El trabajador precisó: “No lo voy a registrar. Él levantó la voz conmigo”.

Succar pidió una explicación adicional: “¿Cuál es su razonamiento?”. El empleado respondió: “Usted me está faltando el respeto”. Succar volvió a reclamar: “¿Y cómo justifica su trato hacia nosotros?”.

Durante la discusión, el empleado llegó a advertir sobre la posibilidad de pedir la presencia de las autoridades. “Le aconsejo que saque a su padre de aquí porque usted sabe que se molesta”, sugirió. Ante esto, Succar reflexionó: “Usted es joven, pero algún día será mayor y tal vez necesite con urgencia un baño”.

Al ver agotadas las opciones de diálogo, Succar concluyó que la negativa a usar el baño vino motivada por lo que el empleado consideró una falta de respeto. “No dejó a mi papá usar el baño porque, según él, le faltamos el respeto solo por preguntar si podía usarlo”, explicó. Decidió marcharse finalmente: “Me voy con esto. Gracias”.

El padre de Succar consiguió ir al baño en un restaurante cercano. “Mi papá pudo orinar aquí, donde te puedes comer un buen teppanyaki y, al mismo tiempo, puedes ir al baño y orinar en paz”, relató Succar tras salir del hotel.

Más adelante, Succar explicó que suele elegir hoteles económicos por motivos de ahorro. “Este hotel está al lado del peor hotel de todos Los Ángeles, el Best Western, aquí en Woodland Hills. Como músico independiente, siempre tengo que cuidar el bolsillo”, comentó. Comparó su experiencia con la de alojarse en hoteles más costosos: “Quisiera estar en el Marriott, pero tengo que ahorrar para los videos musicales”.

Situaciones como la experimentada por Tony Succar y su padre reflejan el impacto emocional de la falta de empatía en el trato a los adultos mayores y a quienes enfrentan una emergencia lejos de casa.

Usuarios apoyan a Tony Succar

En su post en Instagram, Tony Succar agregó una reflexión sobre el motivo por el que hizo pública esta denuncia. “Comparto esto con la esperanza de que sirva para reflexionar y para que, en momentos así, la humanidad esté primero”, escribió.

Ante esta situación, diversos usuarios le expresaron su apoyo a Tony Succar y rechazaron el actuar del trabajador del hotel en Estados Unidos. “Es increíble esa falta de empatía hacia un adulto mayor, eso no se hace, no pueden prohibir la entrada a un baño a una persona”, “ese “señor” está mal! El papá de Tony es la persona más noble del mundo! La verdad que hay que mirarse a uno mismo primero y dejar de descargar lo que no sanas en los demás", “Qué indignante recibir un trato tan humillante. Por humanidad”, “Que mal, y el comentario del final. No lo puedo creer!”