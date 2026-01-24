Sociedad

Mendoza: se arrojó a un canal para salvar a su hermano de 5 años, pero la corriente lo succionó y ahora está en terapia intensiva

Un adolescente de 13 años arriesgó su vida para rescatar al niño. Estuvo 10 minutos bajo el agua y tuvo que recibir descargas eléctricas para recuperar el pulso. Quedó internado en el Hospital Notti

El adolescente de 13 años
El adolescente de 13 años tuvo que ser trasladado al Hospital Notti.

Un adolescente de 13 años protagonizó una heroica secuencia en las últimas horas en Mendoza al arrojarse a un canal para salvar a su hermano de cinco años. Sin embargo, fue succionado por la intensa corriente y tuvo que ser rescatado. Actualmente se encuentra internado en terapia intensiva.

El episodio ocurrió este viernes por la noche en la ciudad de Godoy Cruz, en medio de una fuerte tormenta. Según las primeras informaciones, las intensas precipitaciones provocaron la crecida de una acequia a la altura del barrio Suárez.

En ese contexto, un niño de cinco años cayó accidentalmente al agua, lo que motivó que su hermano mayor se arrojara al canal para rescatarlo. Sin embargo, el adolescente fue arrastrado por la corriente y quedó atascado debajo del puente del canal, según reconstruyó Diario UNO.

El menor permaneció sumergido durante aproximadamente diez minutos. La situación se vio agravada por la imposibilidad de comunicarse con el 911, ya que las líneas se encontraban colapsadas debido al temporal. Ante la urgencia, los vecinos colaboraron para levantar el puente y extraer al chico. Al momento de ser rescatado, ya no presentaba signos vitales.

Minutos después, personal de Bomberos Voluntarios y de la Policía llegó al lugar e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se extendieron por más de 25 minutos. Finalmente, el adolescente -cuya identidad no fue difundida- recuperó el pulso tras recibir descargas eléctricas.

Una vez estabilizado, fue trasladado de urgencia al Hospital Notti, Guaymallén, donde quedó internado con diagnóstico de asfixia por inmersión. Actualmente permanece en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica.

La víctima había ido a
La víctima había ido a pasar las vacaciones junto a su esposa y su hijo de 11 años

Se arrojó al río a nadar con su hijo y murió ahogado en Córdoba

Un hombre de 50 años murió ahogado este jueves en el río Anisacate, ubicado en el límite entre Villa La Bolsa y Anisacate, en el valle de Paravachasca de la provincia de Córdoba. Se había metido a nadar junto a su hijo, cuando reportaron que no volvió a salir a la superficie.

El episodio ocurrió durante la siesta, cuando la víctima, oriunda de la ciudad de Córdoba capital, había acudido al balneario acompañada por su esposa y su hijo de 11 años. Mientras jugaba en la zona de piletones del río, que alcanza una profundidad de dos a dos metros y medio, el hombre dejó de aparecer en la superficie, lo que generó una rápida reacción entre los presentes.

La Fiscalía de Instrucción 1 de Alta Gracia, a cargo de la fiscal Luciana Sosa, investigará las circunstancias que llevaron al trágico desenlace y aguarda el resultado de la autopsia para determinar la causa de la muerte. En el caso también participa el personal del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Córdoba.

De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, el guardavidas del sector, junto a voluntarios y miembros de la Guardia Urbana, le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 45 minutos, después de que el hombre fuese extraído del agua.

El personal de emergencias intentó
El personal de emergencias intentó reanimarlo sin éxito (Gentileza: La Voz del Interior)

A pesar de los esfuerzos, un equipo médico llegó 10 minutos más tarde y continuó con las tareas de resucitación. Finalmente, la muerte fue constatada en el lugar. Se evalúa si la víctima padecía complicaciones de salud previas.

Por su parte, la intendente de Anisacate, Natalia Contini, indicó que se activó el protocolo de contención para asistir emocionalmente a la familia, especialmente al menor, quien presenció el hecho. Además, subrayó que la asistencia involucró la acción conjunta de distintos servicios de emergencia del municipio.

A finales de 2025, un hombre de 35 años murió producto de haberse ahogado cuando nadaba cerca de la Cascada Grande de La Cumbrecita, en la provincia de Córdoba, durante una jornada turística. En ese momento, la víctima se encontraba con dos amigos, quienes intentaron reanimarlo sin éxito.

