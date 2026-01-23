Sociedad

La ANMAT prohibió el uso de protectores solares, productos cosméticos y tratamientos para el cabello

Las medidas tomadas por el organismo y publicadas en Boletín Oficial también alcanzaron a productos desengrasantes y para piletas

Guardar
El organismo prohibió una serie
El organismo prohibió una serie de productos que se autopresentan como naturales (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización de una extensa lista de productos cosméticos, entre los que se encuentran protectores solares y artículos para el cabello. Además, aplicaron una medida similar para fórmulas utilizadas para la limpieza de automóviles y piletas.

La autoridad sanitaria suspendió la venta de una serie de cosméticos de las marcas RE!, EL ÁRBOL y AROMAS DE LA TIERRA, por medio de la disposición 94/2026.

La investigación, que incluyó evidencia fotográfica sobre la venta en plataformas online, detectó la comercialización de pasta dental, desodorantes, protectores solares, emulsiones corporales, repelentes, jabones líquidos, cremas faciales, tónicos, mascarillas, shampoos, acondicionadores y perfumes, entre otros productos, carentes de inscripción sanitaria válida. Las variantes van desde “pasta dental de menta y salvia blanca” hasta “eau de parfum”, pasando por geles, bálsamos, emulsiones y cremas faciales.

Se trata de 34 artículos correspondientes a las mencionadas marcas sobre los cuales ANMAT prohibió el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta online y la distribución “a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible conocer su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”.

Prohibieron varias marcas de productos
Prohibieron varias marcas de productos naturales (Fotos: Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, mediante la normativa 95/2026, la administración actuó sobre la marca LEAGUS COSMETICS, que comercializaba productos capilares como shampoos, acondicionadores, baños de crema, alisadores y ampollas sin registro sanitario, a través de sitios web y plataformas de venta.

Entre sus argumentos, la ANMAT mencionó que estos alisadores capilares podrían contener formol. Se trata de un ingrediente considerado de riesgo para la salud. Según la autoridad, la exposición al conservante puede provocar irritación de la piel, ojos y vías respiratorias, y su uso prolongado incrementa la probabilidad de carcinomas, especialmente nasofaríngeos.

En el mismo sentido, a través de la disposición 96/2026, el organismo presidido por Luis Fontana dispuso una medida similar para los productos de la marca KERATIN LISS, entre los que figuran “botox capilar”, “alisado definitivo”, “alisado thermal japonés”, “alisado 3D plastificado”, “shock de keratina” y “shampoo neutro”, todos sin inscripción sanitaria vigente.

Lejos de los productos cosméticos y del cuidado personal, la ANMAT ordenó la prohibición del uso y comercialización en todo el territorio nacional de las marcas Muffler, Abro, Red Kong, Black Line y Autoamerica, utilizadas para la limpieza y acabado de vehículos. El organismo informó que los productos afectados incluyen limpiadores, desengrasantes, aromatizantes y acabados de superficies.

Estos no cuentan con la inscripción obligatoria ni muestran información sobre empresas responsables en sus etiquetas o en las plataformas web donde se ofrecían. Por este motivo, la autoridad sanitaria prohibió la comercialización, el uso y la promoción de todos los lotes y presentaciones de dichas marcas en todo el país, así como en plataformas digitales, hasta que se regularice su situación ante el organismo.

A su vez, se notificó a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y derivó los enlaces de promoción digital al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria para que gestionen la baja de estas publicaciones.

Por último, las autoridades abordaron la situación de producto desinfectante para agua de piscinas de la marca Ingenia, ya que sobre esta detectaron irregularidades en el etiquetado, que presentaba la inscripción “Clorotech” en la tapa.

La disposición 76/2026 clasificó el producto como de riesgo 2, lo que exige su evaluación y aprobación mediante certificado nacional antes de su comercialización. La firma Servicios Bioaguas S.R.L. reconoció el producto tras ser citada por la autoridad y, posteriormente, el organismo lo sacó del mercado hasta tanto se regularice la situación e inició un sumario sanitario a la empresa y a su director técnico por presuntas infracciones normativas.

Las disposiciones fueron comunicadas a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación y a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Temas Relacionados

químicospiscinasproductoscabelloscosméticosANMATúltimas noticias

Últimas Noticias

Tras más de un año de investigación, atraparon al líder de una organización narco en un megaoperativo en La Costa

En el mismo procedimiento, la Policía detuvo a otras dos personas involucradas en la venta de drogas en Santa Teresita y Mar del Tuyú

Tras más de un año

El Gobierno nacional oficializó el aumento de las recompensas por datos sobre Loan Peña y Lian Flores

La noticia llega tan solo días después de que se difundieran las imágenes de cómo se verían hoy los menores. La reconstrucción se realizó con inteligencia artificial

El Gobierno nacional oficializó el

Buscan intensamente a un turista argentino que desapareció en Punta del Este tras ingresar al mar en una moto de agua

Las autoridades identificaron como Daniel Crisci al hombre de 58 años que partió desde La Rinconada de Portezuelo en una moto de agua amarilla y no regresó

Buscan intensamente a un turista

“Necesitaba que me quisieran para poder ganar, y no tener que ganar para que me quisieran”

Hoy, después de un largo recorrido, entiendo que el amor que no soporta verme frágil no es amor. El amor que hay que comprar no es amor. Quiero que me quieran aun si no logro nada. Quiero poder perder y que no pase nada, que sea solo una derrota. Quiero que puedan verme rota y no salgan corriendo

“Necesitaba que me quisieran para

Mi vida, mi oficio: “Era electricista de obra en el negocio familiar y dejé todo para convertirme en educador canino”

Lucas Otero, antes de dedicarse a los perros, trabajó junto a su padre en la construcción. Fue electricista de obra al mismo tiempo que se formaba como educador canino y adiestrador profesional. En su escuela de adiestramiento de Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, cuenta cómo es trabajar con perros seis días a la semana diez horas por día

Mi vida, mi oficio: “Era
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 50 hinchas de San Lorenzo por llevar drogas y un arma a Uruguay

Panorama de San Lorenzo: cuatro refuerzos, una posible venta y las negociaciones con Boca por Alexis Cuello

Hizo llorar a Messi y le arrebató una Champions a Scaloni: el árbitro que se convirtió en villano de los héroes argentinos

Un club europeo busca jugadores semiprofesionales vía redes sociales: qué salario ofrece y los inéditos requisitos para presentarse

El golazo de Valentino Simoni para Gimnasia (M): la historia del delantero que brilló en la Reserva de Boca y lanzó un dardo al irse

TELESHOW
Valeria Mazza en Punta del

Valeria Mazza en Punta del Este: tarde de playa en familia y mateadas con amigos

Maxi López, en Mar del Plata, habla de la llegada de Daniela Christiansson al país: “Le gusta la cumbia”

Germán Martitegui usó un kilt y Wanda Nara tuvo una inesperada reacción: “¡No tiene ropa interior!"

Evangelina Anderson se sometió a una cirugía: “Es difícil, pero necesario”

Antonela Roccuzzo, una fashionista en Nueva York: el álbum de sus looks “total black”

INFOBAE AMÉRICA

Edmand Lara, vicepresidente boliviano, pierde

Edmand Lara, vicepresidente boliviano, pierde protagonismo y apoyo social frente a la gestión de Rodrigo Paz

La policía chilena detuvo al principal sospechoso de los incendios forestales en el país que dejaron al menos 21 muertos

Los líderes europeos promueven “lo antes posible” la aplicación del acuerdo con el Mercosur: “Estaremos listos cuando ellos lo estén”

Ordenaron arrestar al hijo menor del ex presidente Luis Arce tras ausentarse en la audiencia por enriquecimiento ilícito

La Unión Europea expresó su respaldo a Dinamarca y procuró impulsar una “buena relación” con Estados Unidos