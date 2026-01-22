Voluntarios de Cruz Roja enseñaron RCP en un semáforo de Salta: la reacción de los automovilistas

La intervención pública se realizó en el Monumento a Güemes, punto icónico de Salta con alta circulación de personas y vehículos

En un cruce emblemático de la ciudad de Salta, la rutina diaria de automovilistas y peatones se vio interrumpida por una intervención pública de la Cruz Roja Salta que enseñó técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) aprovechando el tiempo de espera en un semáforo.

La actividad se realizó en inmediaciones del Monumento a Güemes, un punto de alta circulación que sirvió como escenario inesperado para la difusión de conocimientos de gran utilidad destinados a toda la comunidad.

La iniciativa, impulsada por estudiantes bajo la coordinación de la Cruz Roja Salta, buscó transmitir los pasos fundamentales de la reanimación cardiopulmonar en apenas treinta segundos, el tiempo promedio que dura la luz roja en ese cruce.

Los jóvenes desplegaron carteles informativos y utilizaron un maniquí para mostrar la secuencia de acciones recomendadas ante una emergencia. El objetivo fue claro: lograr que cualquier persona pudiera observar y asimilar los procedimientos esenciales para actuar ante una eventualidad que ponga en riesgo la vida.

La escena captó rápidamente la atención de quienes aguardaban la habilitación del tránsito. La demostración generó sorpresa y comentarios entre los presentes, quienes vieron cómo la enseñanza se integró a la cotidianidad urbana sin la necesidad de convocatorias o anuncios previos.

La Cruz Roja Salta explicó que la acción se concibió como una estrategia para acercar el aprendizaje de la RCP a la mayor cantidad de personas posible, trascendiendo los espacios tradicionales de capacitación. Si bien la entidad ofrece cursos gratuitos y arancelados, así como capacitaciones a empresas y organizaciones, el foco de esta intervención estuvo puesto en aquellos ciudadanos que no suelen acercarse a formaciones formales.

A lo largo de la actividad, la combinación de carteles, explicaciones breves y la utilización de un muñeco para la simulación permitió que la información resultara más accesible y visual para el público.

De acuerdo con las indicaciones, si la persona no reacciona y no respira, hay que comunicarse con el 107 o 911. Luego, hay que juntar las manos, ponerlas en una determinada posición y en el punto correcto. Luego, hay que realizar 120 compresiones por minuto.

La reanimación cardiopulmonar posibilita que el oxígeno continúe circulando hacia los órganos vitales en situaciones donde respiración o latidos cardíacos se reducen o cesan. Este procedimiento requiere aplicar presión rítmica en el tórax, especialmente en emergencias como paro cardiorespiratorio o cuasiahogamiento. En casos críticos, la ausencia de reanimación puede provocar daño irreversible a órganos esenciales.

Otras iniciativas de aprendizaje de RCP en Salta

Con la presencia de Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, una capacitación masiva en RCP y primeros auxilios reunió a 780 personas en el complejo deportivo Nicolás Vitale.

La actividad, dirigida por el doctor Bernardo Biella, se enfocó en dotar a los participantes de herramientas concretas para actuar ante situaciones de emergencia, incluyendo técnicas fundamentales de reanimación cardiopulmonar y utilización de desfibriladores. El curso incluyó también la instrucción en atención primaria en contextos críticos, con el objetivo de ampliar los conocimientos prácticos de los asistentes.

Durante la jornada, el Gobierno de Salta destacó que la iniciativa no solo apunta a la formación técnica, sino que también suma puntaje docente, agregando un incentivo académico para quienes se desempeñan en el ámbito educativo.

En este sentido, la administración provincial remarcó su intención de fortalecer los espacios de aprendizaje gratuitos y útiles para la comunidad, abriendo la posibilidad de que más salteños accedan a capacitaciones vitales para la atención de emergencias. El evento, que atrajo a personas de distintas edades y perfiles, sirvió como plataforma para abordar otros temas de actualidad.

Esta actividad educativa por parte del Gobierno de la provincia de Salta va en sintonía con la iniciativa que tuvieron desde la Cruz Roja Salta.