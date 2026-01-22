Sociedad

Otorgaron prisión domiciliaria al líder ruso detenido por trata de personas en Bariloche

El juez federal concedió la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev tras constatar un grave deterioro en su salud durante su detención en la Unidad 6 de Rawson, donde la defensa denunció falencias en la atención médica y una pérdida de 50 kilos

Rudnev fue arrestado en el
Rudnev fue arrestado en el aeropuerto de Bariloche junto a un grupo de mujeres de nacionalidad rusa

El juez federal a cargo de la causa resolvió conceder la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev, acusado de encabezar una presunta secta con base en Bariloche, tras un extenso período de detención en la Unidad 6 de Rawson. Según confirmó la defensa del ciudadano ruso a Infobae, la decisión judicial se fundamentó en el grave deterioro de la salud del imputado y las deficiencias en la atención médica que recibió durante casi seis meses de reclusión.

Carlos Broitman, abogado defensor, sostuvo que la medida resulta consecuencia de una “negligencia” probada en la atención sanitaria que recibió Rudnev. “Demostramos la negligencia después de casi seis meses”, remarcó el letrado en declaraciones al portal Diario Río Negro. La defensa detalló que la presentación de un perito de parte permitió corroborar la existencia de múltiples patologías coincidentes con las observadas también por los médicos convocados por la acusación.

Durante la audiencia, que se realizó por videollamada y se extendió durante cuatro horas, el juez escuchó los argumentos sobre la imposibilidad de garantizar un diagnóstico y tratamiento adecuados en el contexto carcelario. “No se podía diagnosticar y, si algún diagnóstico salía más o menos, era de peligro inminente en la vida de Rudnev; el juez entendió entonces que no se podía tener a una persona sometida a un proceso en esas condiciones”, explicó Broitman. Rudnev perdió cerca de 50 kilos desde el inicio de su detención. La defensa enumeró que el acusado padece hipertensión, problemas respiratorios y pérdidas de sangre, además de otras afecciones clínicas, sumado a una alimentación inadecuada.

El expediente judicial, que mantiene al ciudadano ruso privado de la libertad desde el 28 de marzo de 2025, entrará en una nueva fase el próximo 3 de abril. En esa fecha, la Fiscalía Federal, encabezada por Fernando Arrigo, deberá presentar la acusación formal contra Rudnev y varias mujeres de nacionalidad rusa, a quienes la investigación considera parte de la estructura que él habría comandado en Argentina.

La investigación se inició tras
La investigación se inició tras una denuncia hospitalaria en Bariloche vinculada a una mujer rusa

Uno de los elementos destacados por la defensa es la existencia de constancias escritas en las que el líder de su propia secta, Ashram Shambala, solicitó reiteradas veces atención médica. “Quedaron las pruebas de la negativa y él firmaba: ‘por favor, quiero ser atendido’”, sostuvo Broitman. Además, advirtió sobre las dificultades derivadas de la barrera idiomática, ya que el personal penitenciario utilizaba traductores automáticos para transmitirle indicaciones sobre los medicamentos.

En lo que respecta al fondo de la causa, el abogado fue tajante al afirmar que la defensa cuenta con elementos para “destruir toda la acusación”. La investigación se originó tras una denuncia hospitalaria en Bariloche, donde una mujer rusa dio a luz supuestamente bajo presiones de una organización de tipo sectario. El abogado negó que existieran pruebas que acreditaran la vulnerabilidad de la joven madre, ni que fuera menor de edad en el momento del parto, y rechazó que se hubieran encontrado drogas ilegales en poder de Rudnev. “Se dijo que tenía droga y se acreditó que eran medicamentos, no pastillas de cocaína; todo era medicina de venta libre”, aclaró Broitman.

La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal y la Policía Federal Argentina, también puso el foco en supuestas maniobras de lavado de dinero y tráfico de personas. No obstante, la defensa desestimó ambas hipótesis y aseguró que los bienes incautados se limitan a una camioneta, sin registros de compras ni movimientos patrimoniales durante la estadía del grupo en el país. “Él vino a buscar la paz acá, no vino a armar una escuela de yoga ni a promocionar un culto”, expresó Broitman.

En cuanto al círculo íntimo de Rudnev, la defensa sostuvo que las mujeres que lo acompañaban eran su esposa, una asistente y amigas, todas integrantes de su entorno personal y no víctimas como plantea la investigación. “Tenemos elementos para destruir toda la acusación, ni saben cómo lo van a acusar”, insistió su abogado.

La causa, que investiga la posible existencia de una organización dedicada al reclutamiento de mujeres rusas, desplegó operativos y detenciones en Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.

Quién es Konstantin Rudnev

La defensa denunció problemas de
La defensa denunció problemas de comunicación y atención médica en la Unidad 6 de Rawson

Konstantin Rudnev fue condenado en 2013 a 11 años de prisión en Siberia por delitos sexuales contra seguidoras de su organización. Fundador de la secta Ashram Shambala a fines de los años 80 en Novosibirsk, llegó a reunir hasta 20 mil seguidores. La agrupación, según reportes citados por Infobae, operaba bajo dinámicas propias de las organizaciones sectarias, incluyendo la captación de bienes y sumisión psicológica.

La historia de Rudnev en Argentina comenzó cuando fue arrestado en el aeropuerto de Bariloche junto a varias mujeres rusas, todas con pasajes hacia Buenos Aires y luego a Brasil. Ese episodio marcó el inicio de la investigación local, en la que se lo vincula con la presunta radicación de su grupo en el país y con el dictado de cursos de yoga de alto costo.

El expediente, a cargo del fiscal Fernando Arrigo, involucra a otras trece personas, la mayoría de nacionalidad rusa. La identidad del padre del bebé de la mujer que dio a luz en Bariloche sigue siendo materia de investigación, así como el alcance de las actividades del grupo en territorio argentino.

El arresto de Rudnev en el país se produjo en un contexto en el que las autoridades sospechan que intentaba establecer una nueva sede de Ashram Shambala en Sudamérica. La investigación de las autoridades locales continúa mientras el caso avanza hacia la etapa de acusación formal y se mantiene la expectativa sobre el futuro judicial del ciudadano ruso.

