Jujuy: rescataron más de 10 de loros habladores que eran transportados en forma ilegal

Fue un operativo de Gendarmería Nacional. Se enmarcó en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre

La bandada de loros habladores
La bandada de loros habladores (Amazona Aestiva), al momento de su rescate (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy)

Gendarmería Nacional y personal del Ministerio de Ambiente de Jujuy decomisaron y rescataron en las últimas horas a un total de 13 ejemplares de loro hablador sobre la Ruta Nacional 34, en Jujuy. El procedimiento se dio en el marco de la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre.

El hallazgo derivó en la inmediata derivación de los animales al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju) para su recuperación. Fuentes del operativo confirmaron a Infobae que el operativo se activó durante un control de rutina, cuando el personal advirtió que las aves viajaban en un vehículo particular, situación que violó todas las normativas de protección de fauna silvestre vigentes.

El traslado al Cafaju implicó la intervención de especialistas veterinarios, quienes, de acuerdo al informe oficial, ya comenzaron el proceso clínico para evaluar la salud de los loros y facilitar su proceso de rehabilitación.

“Hoy, los animales se encuentran bajo cuidado veterinario y evaluaciones profesionales, con el objetivo de que puedan volver a su hábitat natural cuando estén en condiciones”, detallaron desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy a través de sus redes sociales.

Y subrayaron: “Recordamos que la fauna silvestre no es mascota. Su tenencia y venta están prohibidas y provocan daño a los animales y a los ecosistemas”.

El rescate del ejemplar del
El rescate del ejemplar del zorro colorado, en Jujuy (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy)

El martes pasado, la Cafaju salvó la vida de una hembra adulta de zorro colorado (Lycalopex culpaeus), que fue atropellada en inmediaciones del Parque Nacional Laguna de Pozuelos, en la zona de Abra Pampa.

Tras ser atendido por el equipo veterinario, los estudios radiográficos confirmaron una fractura en el olécranon, a la altura del codo, lo que imposibilitaba el movimiento normal del animal y hacía necesaria una cirugía. El procedimiento contempló la colocación de un pin acompañado de una banda de tensión, intervención que resultó exitosa y permitirá conservar la funcionalidad de la extremidad.

El ejemplar permanece en el sector de aislamiento del CAFAJU, bajo tratamiento farmacológico y observación constante. Al concluir el proceso de rehabilitación, se analizará la posibilidad de reinsertarlo en su entorno natural.

Desde el Ministerio de Ambiente reforzaron el pedido de colaboración ciudadana ante nuevas alertas por tráfico o hallazgo de animales silvestres heridos. “Instamos a la comunidad a denunciar cualquier situación vinculada al tráfico de fauna o presencia de animales silvestres heridos comunicándose al teléfono celular 388-4409250”, reiteraron voceros para reforzar la línea de contacto frente a nuevos episodios.

Asimismo recuerdan que la ley provincial N° 3014 declara de interés público la protección, conservación, restauración y propagación de “todas las especies de la fauna terrestre, autóctona o exótica que temporal o permanentemente habitan el territorio de la Provincia o lugares sometidos a su jurisdicción y que viven libres o independientes del hombre, en ambientes naturales o artificiales”.

La especie

El loro hablador (Amazona Aestiva) se encuentra en los bosques y selvas del centro y norte de Sudamérica. Esta especie, reconocida por su capacidad para reproducir sonidos humanos, destaca como una de las aves más populares en el comercio de mascotas, situación que llevó a organismos internacionales a reforzar su protección.

Este tipo de ave se caracteriza por un plumaje mayoritariamente verde, una mancha azul en la frente y zonas amarillas en la cabeza, atributos que, junto a su tamaño de entre 35 y 37 centímetros y un peso que ronda los 400 gramos, facilitan su identificación en regiones de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.

(Ministerio de Ambiente y Cambio
(Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy)

De acuerdo con datos de la Animal Diversity Web, existen dos subespecies principales: Amazona aestiva aestiva, que habita el este de Brasil y exhibe manchas rojas y amarillas en las alas, y Amazona aestiva xanthopteryx, presente en el suroeste de Brasil y el norte de Argentina, con predominio de amarillo en esas zonas.

La dieta del loro hablador incluye semillas, frutas, flores y brotes, aunque frecuenta cultivos agrícolas. La especie figura en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que implica controles estrictos sobre su captura y venta. El declive de los hábitats naturales, producto de la deforestación y la expansión agrícola, representa otra amenaza significativa para la supervivencia de esta especie.

