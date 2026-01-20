Sociedad

Una nena de 9 años fue atacada por un perro en la calle, sufrió graves heridas y tuvo que ser internada

La menor se dirigía hacia una plaza cuando fue sorprendida por el animal, que la mordió y la atacó en el piso

Testigos y familiares relataron que
Testigos y familiares relataron que la niña cayó en una cuneta, donde el perro continuó mordiéndola hasta que varias personas intervinieron (Gobierno de Santa Fe)

Una nena de 9 años fue atacada por un perro suelto en la vía pública de Fray Luis Beltrán, localidad ubicada al norte de Rosario, Santa Fe. El episodio ocurrió durante la tarde del domingo en la zona de calle Rosario al 700 y al 800, frente al corralón municipal y próximo a una plaza barrial.

De acuerdo a la reconstrucción de los medios locales, la menor se dirigía hacia la plaza cuando un animal perteneciente a un vecino, que se encontraba sin sujeción, la sorprendió en plena calle.

La madre de la menor fue quien alertó a la policía tras el ataque. Testigos y familiares relataron que la niña fue mordida y cayó a una cuneta, donde el perro continuó agrediéndola hasta que varias personas intervinieron para ayudarla.

De acuerdo con la información de Rosario 3, personal de la Comisaría 4ª acudió al lugar, identificó al propietario del animal y tomó declaraciones a testigos y familiares, incluyendo a la madre de la víctima, quien manifestó la intención de iniciar una acción penal.

La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo con lesiones de gravedad en el brazo izquierdo, a la altura del hombro. Luego fue derivada al Hospital de Niños Zona Norte de Rosario para una evaluación de mayor complejidad.

Fuentes hospitalarias confirmaron a La Capital que, por la mañana de este martes, la menor permanecía en la guardia, fuera de peligro y con una evolución favorable.

Desde el municipio de Fray Luis Beltrán se contactaron con la familia y notificaron a los propietarios del perro, intimándolos a retirar al animal del lugar y brindándoles plazo hasta la mañana del martes para hacerlo.

Un hombre le dio una paliza brutal a un perro que le ladró a su hija

El consorcio del edificio evaluará sanciones tras la agresión al perro

Un episodio violento alteró la calma de Barrio Norte en San Miguel de Tucumán días atrás. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de un edificio captaron la agresiva reacción de un hombre contra una vecina y su perro, lo que desencadenó alarma y conmoción en redes sociales.

El incidente inició cuando un residente, acompañado de su hija pequeña, bajó del ascensor del complejo ubicado en Santa Fe al 200 y se cruzó en la entrada con otra vecina que paseaba a su mascota.

En ese momento, el perro consiguió zafarse del control de su dueña y ladró a la niña. La reacción del padre fue inesperada: en vez de calmar la situación, persiguió al perro y lo pateó delante de la propietaria. La escena afectó de inmediato a la mujer, quien experimentó una crisis nerviosa y debió ser llevada a una clínica.

Las imágenes del video muestran que el hombre no se limitó a patear y golpear al perro pequeño. Cada vez que parecía terminar la agresión, el atacante volvía sobre el animal, llegando incluso a ahorcarlo.

Según testigos que hablaron con Canal 10 de Tucumán, tras el ataque al animal, la tensión aumentó. El hombre comenzó a gritarle a la vecina con frases de odio como “¡Vamos, Hitler! ¡Mueran todos!”.

Las palabras pronunciadas incrementaron el impacto entre los habitantes del edificio. Uno de los residentes expresó: “Además de la gravedad del hecho en sí, cuando vimos cómo pateó al perro, preocupa también el hecho de tener un vecino nazi. Fue terrible lo que hizo y lo que dijo”.

Ante lo ocurrido, el consorcio del edificio analiza la posibilidad de sancionar al agresor. Ya se convocó a una reunión extraordinaria para evaluar lo sucedido y definir próximos pasos, buscando restablecer la confianza y la seguridad entre los residentes.

