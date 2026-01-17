Sociedad

Comodoro Rivadavia: un hombre murió tras ser atropellado por su propia camioneta y estar 4 días internado

El vehículo comenzó a descender por una pendiente sin nadie adentro y la víctima intentó frenarla para evitar que atropellara a alguien

Guardar
La víctima intentó detener manualmente
La víctima intentó detener manualmente el vehículo descontrolado para evitar un posible accidente con viviendas o peatones del barrio Atardecer (Gentileza: Jornada)

Un hombre de 42 años murió este sábado en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, tras ser atropellado por su propia camioneta en un episodio desafortunado que se produjo en una calle con fuerte pendiente. El hecho ocurrió el martes por la noche en la calle Punta Loma, dentro del barrio Atardecer, un sector conocido por sus pronunciadas pendientes.

La víctima y su acompañante descendieron del vehículo, con la intención de hacer un cambio de conductor, y este comenzó a descender sin nadie dentro, de acuerdo con la reconstrucción del medio local ADN Sur.

La víctima fue identificada como J.E.H., según Jornada, quien se encontraba acompañada por su pareja al momento del hecho. Al advertir el movimiento involuntario del rodado, se interpuso frente a la unidad para intentar detenerla manualmente y evitar que avanzara hacia las viviendas o personas que circulaban en la zona.

El intento resultó infructuoso. El peso y la fuerza de la camioneta hicieron imposible contenerla. El hombre fue embestido violentamente, lo que le produjo lesiones de extrema gravedad, principalmente en la zona craneal.

Jornada detalló que la víctima fue asistida de inmediato por personal de emergencia y trasladada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde ingresó en estado crítico y quedó bajo asistencia médica intensiva.

Pocas horas después de su ingreso, los profesionales de la salud constataron un cuadro de muerte cerebral. Mientras tanto, las autoridades sanitarias y judiciales aguardaban el desenlace, manteniendo el caso bajo estricta vigilancia médica.

La noticia generó conmoción tanto en el entorno familiar como en el barrio Atardecer, debido a las particulares circunstancias del accidente. Entre tanto, personal policial de la Comisaría Seccional Tercera intervino en el lugar del hecho para realizar los peritajes correspondientes y relevar testimonios de los vecinos que presenciaron el momento en que la camioneta se desplazó sin control.

Según confirmaron medios locales, no se hallaron indicios de la participación de terceros ni elementos que permitan suponer la existencia de una maniobra intencional.

Las pericias continuaron con el objetivo de determinar con precisión la mecánica del accidente, aunque la principal hipótesis sostiene que se trató de un episodio fortuito, sucedido cuando la víctima intentaba evitar consecuencias mayores. El fallecimiento de J.E.H. fue finalmente confirmado este sábado.

Murió un nene de 6 años aplastado por un tronco

En Villa Constitución, un niño
En Villa Constitución, un niño de 6 años murió al ser aplastado por un tronco cuando intentaba cruzar una barrera de madera dentro del Club de Pescadores (Rosario 3)

La ciudad de Villa Constitución, en el sur de Santa Fe, quedó conmocionada tras la muerte de un niño de 6 años en las instalaciones del Club de Pescadores.

El episodio, ocurrido semanas atrás, tuvo lugar alrededor de las 16:00 y generó una rápida respuesta por parte de vecinos y autoridades locales, que aún buscan esclarecer las circunstancias del hecho.

Según la información obtenida por Rosario3, el menor sufrió un grave traumatismo craneal luego de que una estructura de madera, utilizada para señalar el límite del área destinada a las lanchas, cayera sobre él.

El accidente sucedió cuando el niño intentó atravesar un tronco de madera que marcaba el final del espacio para estacionar y la zona de la caleta. Dicho tronco, sostenido por postes en ambos extremos, servía como barrera para impedir el paso de vehículos más allá de un punto determinado. Por causas que se investigan, la estructura perdió estabilidad y terminó sobre el menor, provocando una lesión fatal en la cabeza.

Un guardavidas que estaba en el club fue quien atendió primero al niño, procedió a inmovilizarlo y permaneció junto a él hasta que llegó el personal de Emcor, el servicio de emergencias. La ambulancia trasladó al niño al hospital local, donde, pese al esfuerzo del equipo médico, se constató su fallecimiento poco después de su ingreso.

Tras confirmarse la muerte, la Policía de Investigaciones intervino en el club para llevar adelante las pericias correspondientes.

El poste de madera implicado fue secuestrado y quedó bajo custodia para su análisis. El caso fue puesto en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la investigación quedó a cargo de la fiscal Eugenia Lascialandare.

La fiscal dispuso el relevamiento de todas las cámaras de seguridad del club, el secuestro de objetos de interés para la causa y la recopilación de testimonios de quienes estaban en el lugar al momento del accidente. Además, ordenó la autopsia para determinar el motivo exacto del fallecimiento.

Temas Relacionados

Comodoro RivadaviaChubutAccidenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Quién es la abogada influencer que fue denunciada por insultos racistas y deberá usar tobillera electrónica en Brasil

Reconocida en redes sociales y vinculada a un caso judicial que sacudió a su familia en Santiago del Estero, la joven quedó en el centro de la atención pública tras el episodio ocurrido en Río de Janeiro

Quién es la abogada influencer

El documental sobre la familia Bibas se presentó en el Festival de Cine Judío de Miami y marcó récord de audiencia

La película “Bibas, asesinados por ser judíos”, dirigida por Alfredo Leuco, Mariana Bellini y Gabriel Ben Tasgal, reconstruye el feroz ataque de Hamas del 7 de octubre. El filme convocó a más de 370 personas en su estreno y, ante la alta demanda del público, ya se encuentra disponible en streaming. “Voy a seguir apoyando esta película para que todos la vean. Es una forma de tener argumentos ciertos para el debate”, expresó el director Juan José Campanella al finalizar la proyección

El documental sobre la familia

Un accidente en la Ruta 2 provocó demoras en el tránsito hacia la Costa Atlántica en el cambio de quincena

Un auto y una camioneta chocaron cerca de Dolores y tres personas tuvieron que ser hospitalizadas. La traza tuvo corte total por horas

Un accidente en la Ruta

Una abogada argentina quedó retenida en Brasil por hacer gestos racistas: deberá usar tobillera electrónica

El hecho ocurrió en Río de Janeiro. La profesional de 29 años está siendo investigada por la justicia local. El video del hecho

Una abogada argentina quedó retenida

Neuquén: rescataron a una nena de 3 años que caminó sola 8 horas en la montaña

Había desaparecido en un paraje cercano a Caviahue y recorrió unos 7 kilómetros. El video del rescate

Neuquén: rescataron a una nena
DEPORTES
Faustino Oro tuvo una gran

Faustino Oro tuvo una gran actuación en Países Bajos y rescató un empate valioso ante el mejor jugador del certamen

Crece la tensión en Real Madrid: el video que expuso el dolor de Vinicius Jr. en medio de los silbidos de reprobación

La estrella de Fórmula 1 que puso a la venta su exclusiva Ferrari

Murió el periodista Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis

El United de Lisandro Martínez dio el golpe ante el City y se quedó con el clásico de Manchester en la Premier League

TELESHOW
La foto romántica que eligió

La foto romántica que eligió Martín Pepa para saludar a Pampita por su cumpleaños: “Reina”

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Palermo: los detalles

Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli en medio de rumores de separación

Murió la cantante Marikena Monti, pionera del café concert

Graciela Borges fue a ver a Fátima Florez y la emocionó hasta las lágrimas: “Mi admiración es total”

INFOBAE AMÉRICA

La escasez no solo afecta

La escasez no solo afecta el bolsillo: qué le pasa al cerebro cuando sentimos que no alcanza

Desapareció en los Alpes italianos y fue hallado casi un año después gracias a un operativo con inteligencia artificial

“El régimen caerá, así ocurre con las dictaduras a lo largo de la historia”, afirma Jafar Panahi sobre el futuro de Irán

El Ejército sirio y las milicias kurdas reanudaron los combates al este de Alepo

Valbanera, el transatlántico de lujo que protagonizó una de las tragedias más recordadas en el Caribe