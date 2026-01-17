Comodoro Rivadavia: un hombre murió tras ser atropellado por su propia camioneta y estar 4 días internado

La víctima intentó detener manualmente el vehículo descontrolado para evitar un posible accidente con viviendas o peatones del barrio Atardecer (Gentileza: Jornada)

Un hombre de 42 años murió este sábado en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, tras ser atropellado por su propia camioneta en un episodio desafortunado que se produjo en una calle con fuerte pendiente. El hecho ocurrió el martes por la noche en la calle Punta Loma, dentro del barrio Atardecer, un sector conocido por sus pronunciadas pendientes.

La víctima y su acompañante descendieron del vehículo, con la intención de hacer un cambio de conductor, y este comenzó a descender sin nadie dentro, de acuerdo con la reconstrucción del medio local ADN Sur.

La víctima fue identificada como J.E.H., según Jornada, quien se encontraba acompañada por su pareja al momento del hecho. Al advertir el movimiento involuntario del rodado, se interpuso frente a la unidad para intentar detenerla manualmente y evitar que avanzara hacia las viviendas o personas que circulaban en la zona.

El intento resultó infructuoso. El peso y la fuerza de la camioneta hicieron imposible contenerla. El hombre fue embestido violentamente, lo que le produjo lesiones de extrema gravedad, principalmente en la zona craneal.

Jornada detalló que la víctima fue asistida de inmediato por personal de emergencia y trasladada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde ingresó en estado crítico y quedó bajo asistencia médica intensiva.

Pocas horas después de su ingreso, los profesionales de la salud constataron un cuadro de muerte cerebral. Mientras tanto, las autoridades sanitarias y judiciales aguardaban el desenlace, manteniendo el caso bajo estricta vigilancia médica.

La noticia generó conmoción tanto en el entorno familiar como en el barrio Atardecer, debido a las particulares circunstancias del accidente. Entre tanto, personal policial de la Comisaría Seccional Tercera intervino en el lugar del hecho para realizar los peritajes correspondientes y relevar testimonios de los vecinos que presenciaron el momento en que la camioneta se desplazó sin control.

Según confirmaron medios locales, no se hallaron indicios de la participación de terceros ni elementos que permitan suponer la existencia de una maniobra intencional.

Las pericias continuaron con el objetivo de determinar con precisión la mecánica del accidente, aunque la principal hipótesis sostiene que se trató de un episodio fortuito, sucedido cuando la víctima intentaba evitar consecuencias mayores. El fallecimiento de J.E.H. fue finalmente confirmado este sábado.

Murió un nene de 6 años aplastado por un tronco

En Villa Constitución, un niño de 6 años murió al ser aplastado por un tronco cuando intentaba cruzar una barrera de madera dentro del Club de Pescadores (Rosario 3)

La ciudad de Villa Constitución, en el sur de Santa Fe, quedó conmocionada tras la muerte de un niño de 6 años en las instalaciones del Club de Pescadores.

El episodio, ocurrido semanas atrás, tuvo lugar alrededor de las 16:00 y generó una rápida respuesta por parte de vecinos y autoridades locales, que aún buscan esclarecer las circunstancias del hecho.

Según la información obtenida por Rosario3, el menor sufrió un grave traumatismo craneal luego de que una estructura de madera, utilizada para señalar el límite del área destinada a las lanchas, cayera sobre él.

El accidente sucedió cuando el niño intentó atravesar un tronco de madera que marcaba el final del espacio para estacionar y la zona de la caleta. Dicho tronco, sostenido por postes en ambos extremos, servía como barrera para impedir el paso de vehículos más allá de un punto determinado. Por causas que se investigan, la estructura perdió estabilidad y terminó sobre el menor, provocando una lesión fatal en la cabeza.

Un guardavidas que estaba en el club fue quien atendió primero al niño, procedió a inmovilizarlo y permaneció junto a él hasta que llegó el personal de Emcor, el servicio de emergencias. La ambulancia trasladó al niño al hospital local, donde, pese al esfuerzo del equipo médico, se constató su fallecimiento poco después de su ingreso.

Tras confirmarse la muerte, la Policía de Investigaciones intervino en el club para llevar adelante las pericias correspondientes.

El poste de madera implicado fue secuestrado y quedó bajo custodia para su análisis. El caso fue puesto en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la investigación quedó a cargo de la fiscal Eugenia Lascialandare.

La fiscal dispuso el relevamiento de todas las cámaras de seguridad del club, el secuestro de objetos de interés para la causa y la recopilación de testimonios de quienes estaban en el lugar al momento del accidente. Además, ordenó la autopsia para determinar el motivo exacto del fallecimiento.