Un hombre volvía de pasar sus vacaciones en Bariloche y murió en un accidente en la ruta

La víctima del accidente mortal volvía de unas vacaciones en Bariloche junto a una mujer de 54 años que resultó con heridas leves

La Ruta Nacional 237 fue escenario de una tragedia, cuando un hombre de 64 años, originario de Buenos Aires, perdió la vida en un vuelco que involucró a un vehículo particular a poco más de seis kilómetros de la localidad de Piedra del Águila, en la provincia de Neuquén.

De acuerdo con lo reportado por LM Neuquén, el siniestro se produjo cerca de las 13 del último miércoles, a la altura del kilómetro 1450, en dirección sur, mientras la víctima y una acompañante regresaban de unas vacaciones en San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Según confirmó el medio Diario Río Negro la víctima y su compañera, una mujer de 54 años que resultó con heridas leves, viajaban en un Renault Sandero Stepway.

El vuelco involucró a un Renault Sandero Stepway que realizó cinco tumbos tras perder el control y morder la banquina

El comisario Raúl Levio relató a los medios locales que el conductor “habría perdido el control del vehículo tras morder banquina, cruzarse de carril y luego realizar cinco tumbos, antes de quedar sobre sus cuatro ruedas”. Esta secuencia fue determinante para el desenlace fatal.

La mujer recibió atención médica en el hospital local luego del accidente y se encuentra fuera de peligro. Autoridades sanitarias y policiales constataron que el hombre “salió despedido del auto” y su deceso se produjo prácticamente en el acto. Hasta el momento, no se confirmó si el conductor utilizaba cinturón de seguridad en el momento del accidente, detalló LM Neuquén.

El accidente, que dejó consternados a residentes y turistas. No se requerirá autopsia y el cuerpo del fallecido sería entregado a sus familiares, quienes arribaban desde el barrio porteño de Boedo.

Murió mientras viajaba a la Costa junto a su esposa

Otro accidente fatal ocurrió semanas antes en el cruce de la Ruta 6 y la Ruta 215, en las inmediaciones de La Plata, dejando un muerto

Un accidente fatal registrado semanas atrás en las rutas hacia la Costa Atlántica dejó como saldo la muerte de un hombre de 68 años, quien perdió la vida al volcar su camioneta en el cruce entre la Ruta 6 y la Ruta 215, en las inmediaciones de La Plata.

El conductor, identificado como Rogelio Omar Medina, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense, viajaba junto a su esposa, también jubilada y de 65 años. Ambos habían salido desde Monte Grande con destino a los balnearios bonaerenses en una Renault Duster blanca.

El trayecto comenzó temprano y el desenlace ocurrió al llegar a la intersección de ambas rutas, un punto de tránsito intenso durante los fines de semana largos y las vacaciones, de acuerdo a lo publicado por el portal 0221.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la camioneta volcó por completo y, al momento del accidente, las condiciones del asfalto eran normales. Medina quedó atrapado dentro del vehículo y los equipos médicos que acudieron confirmaron su fallecimiento en el lugar.

El conductor Rogelio Omar Medina perdió el control de su Renault Duster tras una distracción mientras viajaba a la Costa Atlántica con su esposa

Uno de los aspectos clave de la investigación es la declaración de la esposa de la víctima. Según relató a la policía, le ofreció un mate a su marido y, en ese instante, la maniobra habría causado una distracción que resultó en la pérdida de control del vehículo, su salida de la ruta y el posterior vuelco.

La mujer logró salir sola del habitáculo y recibió atención médica en el lugar por parte del personal de la ambulancia del UPA zonal. No fue necesario trasladarla ya que sólo presentaba heridas leves y pudo brindar su declaración ante las autoridades.

El testimonio de la sobreviviente se incorporó al expediente que tramita la Unidad Fiscal de Instrucción N°14 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Ana Scarpino, quien ordenó pericias accidentológicas para reconstruir los hechos.

En el sitio del siniestro trabajaron dotaciones de Bomberos de Abasto y agentes de la Policía Vial, encargados de las tareas de rescate y del corte parcial de la calzada para preservar la seguridad del resto de los conductores. La médica del UPA certificó el fallecimiento de Medina y asistió a la esposa, que se encontraba en estado de shock.

Las autoridades determinaron el secuestro de la camioneta y dispusieron una autopsia al cuerpo del conductor. La causa fue caratulada como Muerte por accidente.