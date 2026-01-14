Sociedad

La Paternal: un choque entre una moto y un auto dejó a dos heridos de gravedad

En Coghlan se incendió una camioneta, que afectó a otro vehículo estacionado en la zona

Durante la madrugada de este miércoles, un accidente vial y un incendio de vehículo movilizaron a los servicios de emergencia en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Los hechos ocurrieron con menos de una hora de diferencia y requirieron la intervención tanto de personal policial como de bomberos.

A las 3:45, en Avenida San Martín, entre Cucha Cucha y Tres Arroyos, en el barrio de La Paternal, hubo una colisión entre un automóvil y una motocicleta. Los dos ocupantes de la moto, un hombre de 27 años y una mujer de 34, sufrieron politraumatismos graves y fueron trasladados de urgencia al Hospital Álvarez. Según información oficial, la Comisaría 15B tomó intervención en el lugar y la Policía Científica inició las pericias correspondientes. Fuentes de la investigación indicaron que el tránsito permaneció restringido en la zona mientras se realizaban los trabajos periciales.

Incendio de dos autos en Coghlan VID 14-1-2026

A su vez, se reportó un segundo incidente en el barrio de Coghlan, entre Avenida Segurola y Marcos Paz. Bomberos de la Ciudad acudieron allí tras el aviso de un incendio generalizado en una Renault Trafic estacionada. El fuego fue combatido con equipos específicos y, de acuerdo con los reportes oficiales dados a Infobae, las llamas alcanzaron también la parte trasera de un Mercedes Benz, modelo Vito 111. Los bomberos lograron extinguir el incendio y aseguraron el perímetro para evitar mayores daños.

Ambos hechos son investigados por las autoridades. El estado de salud de las víctimas del accidente vial permanece reservado, mientras que las causas del incendio serán materia de peritajes en las próximas horas.

Noticia en desarrollo...

