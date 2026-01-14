Sociedad

Incendios en Chubut: comenzó la lluvia mientras continúa la lucha contra el fuego en Epuyén y Los Alerces

El gobernador Nacho Torres aseguró que se logró contener en un “85%” las llamas en Puerto Patriada y ahora crece la expectativa tras la llegada de las precipitaciones

Guardar
Incendios en Chubut: comenzó la lluvia mientras continúa la lucha contra el fuego en Epuyén y Los Alerces

Los incendios forestales en la provincia de Chubut continúan expandiéndose en la zona cordillerana y ya quemaron más de 14 mil hectáreas. Sin embargo, la buena noticia es que uno de los focos principales en Puerto Patriada logró ser controlado y ahora se aguarda por el efecto de la lluvia para el alivio en el resto de las localidades.

En horas de la tarde, después de más de una semana de combate contra las llamas, las precipitaciones se hicieron sentir en parte de la zona cordillerana. Epuyén y Los Alerces todavía tenían zonas afectadas por el fuego, pero se espera a las próximas horas por los efectos del agua.

Continúa el combate de los
Continúa el combate de los brigadistas en Chubut para apagar los incendios forestales

El gobernador Nacho Torres confirmó en un comunicado que “el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y ya no hay riesgo para las localidades vecinas“. Se trata de una de las localidades que venía combatiendo las llamas que se extendieron a lo largo de varios kilómetros en el bosque que crece sobre la Cordillera de los Andes.

“En el operativo trabajaron más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo, con ocho medios aéreos, además de maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles, mediante un trabajo articulado y permanente con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba, que aportaron equipos y logística para enfrentar uno de los incendios más complejos de los últimos años”, agregó el mandatario.

El foco de Puerto Patriada
El foco de Puerto Patriada pudo ser controlado en un 85%, según Nacho Torres

Cabe destacar que Puerto Patriada también limita con el Lago Epuyén, donde del otro lado, en la ciudad con el mismo nombre, las imágenes de las llamas continúan con fuertes ráfagas de viento y a la espera de la llegada de la lluvia que podría traer alivio a la zona.

El combate contra el fuego en Chubut se sostiene con un despliegue logístico inédito en la región. Desde el Comando de Operaciones se destacó la articulación entre organismos como la Subsecretaría de Protección Ciudadana, los ministerios provinciales de Desarrollo Humano, Producción, Salud y Educación, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y los Bomberos Voluntarios. Además, participan equipos de áreas de Pesca, los municipios de la región, la Administración de Parques Nacionales (APN), el SPLIF de El Bolsón y Bariloche, el SPMF de Neuquén, el ETAC de Córdoba, Compañías Tierras del Sud, Lotería del Chubut, Vialidad Provincial, Policía, APSV y Gendarmería Nacional.

La infraestructura movilizada incluye camionetas, automóviles, motocicletas, autobombas, camiones cisterna y de apoyo, minibuses, furgones, embarcaciones, drones y un total de ocho medios aéreos. Entre estos se encuentran helicópteros con helibalde, aviones anfibios, aviones cisterna y un avión hidrante capaz de descargar hasta 15.000 litros de agua. El despliegue de medios y recursos permitió controlar el avance de las llamas en Puerto Patriada, pero la situación en otros sectores de la comarca andina continúa siendo crítica.

En Epuyén las llamas siguen
En Epuyén las llamas siguen activas y esperan las lluvias de este miércoles para el alivio

Las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por vientos intensos y baja humedad, facilitaron la reactivación de focos en Epuyén y en el área del Parque Nacional Los Alerces. Ambas zonas permanecen bajo monitoreo permanente, con refuerzos de brigadistas y medios aéreos desplegados en función de la evolución del fuego.

El Concejo Deliberante de Epuyén aprobó la Ordenanza N°1388/2026, declarando oficialmente la catástrofe ígnea en el territorio municipal. Esta resolución habilita una respuesta más ágil frente a las necesidades urgentes de la población, incluyendo la reconstrucción de viviendas y la asistencia sanitaria y social.

En el área del Parque Nacional Los Alerces, la labor se concentra con el apoyo de tres helicópteros del Ejército Argentino, cuatro aviones hidrantes —dos contratados por la APN y dos provistos por la Agencia Federal de Emergencias (AFE)— y un Boeing 737 aportado por la provincia. El monitoreo aéreo, fundamental para la toma de decisiones y la detección de focos de calor, se complementa con vuelos de drones en diferentes sectores.

Las llamas continúan en el
Las llamas continúan en el Parque Nacional Los Alerces

Desde el 7 de enero, el titular de la APN, Sergio Álvarez, coordina desde el Comando Operativo junto al gobierno provincial y equipos técnicos de organismos nacionales, en articulación con la Jefatura de Gabinete de Ministros y la AFE.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció precipitaciones para toda la jornada en la región, con una mínima de 6℃ y una máxima de 18℃, lluvias aisladas y fuertes, y ráfagas de viento de hasta 90 km/h. El pronóstico indica que las lluvias se extenderán hasta el jueves por la mañana, aportando humedad y frío a los puntos calientes, aunque también podrían obstaculizar temporalmente las tareas operativas debido al ingreso de un frente frío.

En la jornada del miércoles, los trabajos planificados se ajustarán según la reevaluación de las condiciones meteorológicas, priorizando la seguridad de los equipos y la eficiencia en la asignación de recursos. El dispositivo de control se concentra en la simultaneidad de frentes, con especial atención en zonas como Lago Rivadavia, Laguna Froilán, Lago Verde, Río Arrayanes, Arroyo Braese, Arroyo Colehual y Cerro Riscoso.

Las restricciones viales permanecen vigentes en la Ruta 71 entre la Portada Norte y Quebrada del León, recomendándose especial precaución en el sector de Bahía Rosales por la operación de vehículos y el movimiento en el helipuerto.

Temas Relacionados

incendios forestaleschubutEpuyénLos Alercesúltimas noticiasPuerto Patriada

Últimas Noticias

Un fuerte torbellino sorprendió en la playa de Valeria del Mar: volaron sombrillas, sillas y hasta un gazebo

El fenómeno meteorológico que combinó viento y tierra generó pánico en el balneario, pero no se reportaron personas heridas por el hecho

Un fuerte torbellino sorprendió en

Córdoba: un hombre arrojó a una mujer desde un balcón tras robarle y fue detenido

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y está fuera de peligro

Córdoba: un hombre arrojó a

Integró la banda de “El Pollo”, salió libre tras cumplir una condena y volvió a ser detenido por asaltar a un fiscal

El acusado, de 30 años, fue arrestado junto a otros tres hombres sospechados de haberles robado el auto a un funcionario judicial de Moreno. Encontraron el celular oficial que le habían sustraído en uno de los allanamientos

Integró la banda de “El

En medio de la polémica por el traslado de carpinchos, aparecieron chanchos salvajes sueltos en Nordelta

Las denuncias por parte de habitantes se suman a la creciente preocupación por el avance de la fauna en barrios privados, mientras que otras organizaciones reclaman mejor tratamiento para los animales

En medio de la polémica

Salió a caminar por la costa de Comodoro Rivadavia y la encontraron muerta: investigan un femicidio

La víctima fue identificada como Valeria Schwab. Su cuerpo fue hallado por sus allegados y tenía signos de violencia. Qué se sabe de la investigación

Salió a caminar por la
DEPORTES
La desazón del matrimonio tras

La desazón del matrimonio tras del percance que lo dejó sin chances de triunfo en el Rally Dakar: “Hay que saber perder”

“No entendí”: la pregunta de casi dos minutos que desorientó a Gabriel Milito en una conferencia e hizo furor en las redes

La figura de un futbolista argentino se hizo viral y fue tema de debate de dos famosos streamers: la desafiante respuesta del atacante

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman se suma a Cobras Brasil como jugador y asistente técnico para disputar el Súper Rugby Américas

La declaración de una ex figura de la Fórmula 1 que desató las alarmas en Alpine y otras escuderías

TELESHOW
Lali anunció su boda con

Lali anunció su boda con Pedro Rosemblat: “Nos casamos”

El adiós más difícil: el doloroso duelo de Julieta Prandi

Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera para sus gemelas: los particulares requisitos que piden

¿Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez? Las imágenes de la reconciliación

Fede Bal y Evelyn Botto a los besos al lado del mar en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Panamá reduce a la mitad

Panamá reduce a la mitad los casos y muertes por dengue en 2025

Por qué algunas personas desarrollan infecciones letales ante microbios comunes

Tensión en Francia: la Asamblea rechazó dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por el acuerdo UE-Mercosur

Delcy Rodríguez habló de “un nuevo momento político” en Venezuela y aseguró que el proceso de excarcelaciones sigue abierto

El Observatorio de Amenazas advierte baja de temperaturas y vientos fuertes