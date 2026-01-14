Incendios en Chubut: comenzó la lluvia mientras continúa la lucha contra el fuego en Epuyén y Los Alerces

Los incendios forestales en la provincia de Chubut continúan expandiéndose en la zona cordillerana y ya quemaron más de 14 mil hectáreas. Sin embargo, la buena noticia es que uno de los focos principales en Puerto Patriada logró ser controlado y ahora se aguarda por el efecto de la lluvia para el alivio en el resto de las localidades.

En horas de la tarde, después de más de una semana de combate contra las llamas, las precipitaciones se hicieron sentir en parte de la zona cordillerana. Epuyén y Los Alerces todavía tenían zonas afectadas por el fuego, pero se espera a las próximas horas por los efectos del agua.

Continúa el combate de los brigadistas en Chubut para apagar los incendios forestales

El gobernador Nacho Torres confirmó en un comunicado que “el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y ya no hay riesgo para las localidades vecinas“. Se trata de una de las localidades que venía combatiendo las llamas que se extendieron a lo largo de varios kilómetros en el bosque que crece sobre la Cordillera de los Andes.

“En el operativo trabajaron más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo, con ocho medios aéreos, además de maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles, mediante un trabajo articulado y permanente con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba, que aportaron equipos y logística para enfrentar uno de los incendios más complejos de los últimos años”, agregó el mandatario.

El foco de Puerto Patriada pudo ser controlado en un 85%, según Nacho Torres

Cabe destacar que Puerto Patriada también limita con el Lago Epuyén, donde del otro lado, en la ciudad con el mismo nombre, las imágenes de las llamas continúan con fuertes ráfagas de viento y a la espera de la llegada de la lluvia que podría traer alivio a la zona.

El combate contra el fuego en Chubut se sostiene con un despliegue logístico inédito en la región. Desde el Comando de Operaciones se destacó la articulación entre organismos como la Subsecretaría de Protección Ciudadana, los ministerios provinciales de Desarrollo Humano, Producción, Salud y Educación, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y los Bomberos Voluntarios. Además, participan equipos de áreas de Pesca, los municipios de la región, la Administración de Parques Nacionales (APN), el SPLIF de El Bolsón y Bariloche, el SPMF de Neuquén, el ETAC de Córdoba, Compañías Tierras del Sud, Lotería del Chubut, Vialidad Provincial, Policía, APSV y Gendarmería Nacional.

La infraestructura movilizada incluye camionetas, automóviles, motocicletas, autobombas, camiones cisterna y de apoyo, minibuses, furgones, embarcaciones, drones y un total de ocho medios aéreos. Entre estos se encuentran helicópteros con helibalde, aviones anfibios, aviones cisterna y un avión hidrante capaz de descargar hasta 15.000 litros de agua. El despliegue de medios y recursos permitió controlar el avance de las llamas en Puerto Patriada, pero la situación en otros sectores de la comarca andina continúa siendo crítica.

En Epuyén las llamas siguen activas y esperan las lluvias de este miércoles para el alivio

Las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por vientos intensos y baja humedad, facilitaron la reactivación de focos en Epuyén y en el área del Parque Nacional Los Alerces. Ambas zonas permanecen bajo monitoreo permanente, con refuerzos de brigadistas y medios aéreos desplegados en función de la evolución del fuego.

El Concejo Deliberante de Epuyén aprobó la Ordenanza N°1388/2026, declarando oficialmente la catástrofe ígnea en el territorio municipal. Esta resolución habilita una respuesta más ágil frente a las necesidades urgentes de la población, incluyendo la reconstrucción de viviendas y la asistencia sanitaria y social.

En el área del Parque Nacional Los Alerces, la labor se concentra con el apoyo de tres helicópteros del Ejército Argentino, cuatro aviones hidrantes —dos contratados por la APN y dos provistos por la Agencia Federal de Emergencias (AFE)— y un Boeing 737 aportado por la provincia. El monitoreo aéreo, fundamental para la toma de decisiones y la detección de focos de calor, se complementa con vuelos de drones en diferentes sectores.

Las llamas continúan en el Parque Nacional Los Alerces

Desde el 7 de enero, el titular de la APN, Sergio Álvarez, coordina desde el Comando Operativo junto al gobierno provincial y equipos técnicos de organismos nacionales, en articulación con la Jefatura de Gabinete de Ministros y la AFE.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció precipitaciones para toda la jornada en la región, con una mínima de 6℃ y una máxima de 18℃, lluvias aisladas y fuertes, y ráfagas de viento de hasta 90 km/h. El pronóstico indica que las lluvias se extenderán hasta el jueves por la mañana, aportando humedad y frío a los puntos calientes, aunque también podrían obstaculizar temporalmente las tareas operativas debido al ingreso de un frente frío.

En la jornada del miércoles, los trabajos planificados se ajustarán según la reevaluación de las condiciones meteorológicas, priorizando la seguridad de los equipos y la eficiencia en la asignación de recursos. El dispositivo de control se concentra en la simultaneidad de frentes, con especial atención en zonas como Lago Rivadavia, Laguna Froilán, Lago Verde, Río Arrayanes, Arroyo Braese, Arroyo Colehual y Cerro Riscoso.

Las restricciones viales permanecen vigentes en la Ruta 71 entre la Portada Norte y Quebrada del León, recomendándose especial precaución en el sector de Bahía Rosales por la operación de vehículos y el movimiento en el helipuerto.