Rigen alertas por vientos y tormentas: qué dice el pronóstico del tiempo sobre una eventual ciclogénesis

El ingreso de un frente frío y la persistencia del viento del este marcarán el clima en el AMBA durante los próximos días, con alertas por ráfagas de hasta 70 km/h, crecida del Río de la Plata y acumulados de lluvia

El pronóstico oficial indica una
El pronóstico oficial indica una crecida significativa en el Río de la Plata y posibles anegamientos en zonas bajas

Las condiciones meteorológicas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentan un escenario marcado por la presencia de fuertes vientos, crecidas inusuales y lluvias de variada intensidad para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de diferente nivel para la región y otras zonas del centro y norte del país, en un contexto de inestabilidad que involucra tanto el avance de un frente frío como el desarrollo de un fenómeno de ciclogénesis. Esto se debe a la existencia de un centro de altas presiones, que se desplaza desde la Patagonia hacia el noreste, estableciéndose frente a la costa bonaerense. De igual forma, las provincias más afectadas serán Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

La situación se torna especialmente relevante en la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, donde rige una alerta oficial de nivel amarillo entre la tarde y la noche. El pronóstico advierte que los vientos sostenidos podrían superar los 50 km/h, con ráfagas alcanzando los 70 km/h en sectores como la Bahía de Samborombón y Mar del Plata. Este comportamiento del viento ya empieza a tener consecuencias directas en los niveles del mar y los ríos.

De acuerdo con el parte oficial, las próximas horas serán ventosas en las provincias centrales, aunque el impacto más notorio se dará en los sectores costeros de la provincia de Buenos Aires y el AMBA. El SMN recomendó especial precaución ante la posibilidad de anegamientos y la persistencia de condiciones climáticas adversas.

El pronóstico extendido del Servicio
El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico extendido para Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestra que el jueves 8 de enero se espera una jornada mayormente nublada, sin lluvias y temperaturas entre 17 y 24 grados, con vientos del este de entre 42 y 50 km/h.

El viernes 9, la probabilidad de lluvias se mantiene baja, con temperaturas oscilando entre 19 y 25 grados, mientras que los vientos del este continúan predominando. Para el sábado 10, el escenario cambia: las probabilidades de precipitaciones aumentan, con lluvias previstas en un rango del 40 al 70% durante la mañana y la tarde, y temperaturas similares a las del día anterior. El viento del este persistirá, manteniendo la tendencia observada en jornadas previas.

Las proyecciones del SMN y de Meteored coinciden en señalar que el periodo más inestable se extenderá entre el jueves y el sábado. Se prevé la activación de tormentas de intensidad variable en el corredor oeste del país, abarcando desde el norte de Neuquén hasta la zona precordillerana de Jujuy, con posibilidad de granizo y lluvias intensas localizadas.

Esta situación responde a la combinación de altas temperaturas en la región y la interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera.

Las lluvias y tormentas previstas
Las lluvias y tormentas previstas podrían acumular entre 100 y 250 milímetros en algunas provincias del centro y norte argentino

El SMN anticipó que, a partir del jueves, se producirán lluvias y tormentas sobre Cuyo, el NOA, Santiago del Estero y Córdoba, desplazándose entre viernes y sábado hacia el este, e impactando sobre las provincias del noreste argentino, el sur del Litoral y el noreste bonaerense.

El área más comprometida en cuanto a acumulados de precipitación está comprendida por Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde podrían registrarse entre 100 y 250 milímetros en menos de 48 horas.

Para el sábado, el pronóstico mantiene un margen de incertidumbre sobre la cantidad de agua que podría precipitar en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El modelo de referencia ECMWF, citado por Meteored, proyecta un promedio cercano a los 40 milímetros, afectando especialmente durante la primera parte del día.

El domingo 11 y el lunes 12 se prevé una mejora gradual de las condiciones. Las temperaturas comenzarán a ascender, con máximas previstas de 28 grados el domingo y 31 grados el lunes, según el pronóstico oficial del SMN. Las autoridades y organismos de emergencia permanecen atentos ante el desarrollo de estos eventos y sus posibles impactos en la zona.

