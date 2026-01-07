Un grupo de personas cortó la Autopista Buenos Aires - La Plata a la altura de Quilmes y provocó un caos

Decenas de vehículos quedaron varados en el kilómetro 22,5 por una manifestación vecinal que incluyó quema de neumáticos y corte de todos los carriles, la congestión alcanzó también las calles internas con maniobras riesgosas

Un corte total de la Autopista Buenos Aires–La Plata paralizó por completo el tránsito en sentido a la capital bonaerense a la altura de Quilmes por una manifestación vecinal este miércoles 7 de enero, generando filas interminables y una densa columna de humo que complicó la visibilidad durante la tarde de este miércoles.

La quema de gomas provocó la presencia de humo sobre la calzada y obligó a interrumpir la circulación, y la congestión se extendió rápidamente en ambos sentidos del acceso, con vehículos prácticamente detenidos en la traza principal.

La protesta, motivada por un reclamo de vecinos, se focalizó en la zona de la avenida Iriarte, donde los manifestantes interrumpieron por completo el paso en el kilómetro 22,5.

La concesionaria AUBASA confirmó el cierre de la bajada en Quilmes y recomendó a los automovilistas utilizar la última opción de salida en el kilómetro 21,5, aunque las demoras alcanzaron el kilómetro 17 en dirección a La Plata. El caos vehicular se trasladó a las calles internas del distrito, con arterias como Mozart y Guido colapsadas, y varios conductores avanzaron en contramano intentando escapar del embotellamiento.

La quema de neumáticos durante la protesta generó una columna de humo que complicó la visibilidad sobre la autopista

De acuerdo con información del medio platense El Día, decenas de vehículos permanecieron detenidos durante más de 45 minutos, en algunos casos sin poder avanzar ni regresar. Ante la imposibilidad de circular, muchos automovilistas optaron por realizar giros en U sobre la Autopista o avanzar por la banquina, lo que incrementó el riesgo de siniestros viales.

Durante la manifestación, un grupo de personas quemó neumáticos sobre la traza, provocando una densa columna de humo negro que redujo drásticamente la visibilidad y volvió riesgoso el avance de los vehículos. Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y evitar accidentes, mientras se aguardaba la liberación total de la calzada.

La situación derivó en malestar entre los automovilistas que quedaron atrapados en medio del humo y las demoras, intentando llegar a destino.

Pasadas las 19, desde AUBASA confirmaron que liberaron la calzada en el km 22,5, sentido a La Plata, aunque continuaba restringida la banquina externa. La manifestación continúa y genera demoras desde el km 17 hasta el km 23.

Obras en la Autopista Buenos Aires-La Plata: a qué tramo afecta y hasta cuándo se extienden

La autopista será ampliada en sentido a La Plata con la incorporación de un cuarto carril entre el Acceso Sudeste y el peaje Hudson

Desde noviembre, la Autopista Buenos Aires-La Plata entró en una nueva etapa con el inicio de las obras de ampliación que sumarán un cuarto carril en sentido a La Plata, entre el Acceso Sudeste y el peaje Hudson, una de las zonas con mayor flujo vehicular diario. La intervención, que forma parte del Plan de Obras 2024-2027 de la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), apunta a aliviar la congestión en los horarios pico y mejorar la circulación en uno de los accesos clave del área metropolitana.

Actualmente, la traza cuenta con cuatro carriles únicamente desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7. A partir de ese punto, se reduce a tres y se transforma en un cuello de botella que complica el tránsito tanto en días hábiles como durante los fines de semana largos. Según datos oficiales de AUBASA, entre 60.000 y 70.000 vehículos transitan a diario ese tramo.

La ampliación será ejecutada a lo largo de 20 kilómetros e implicará una transformación sustancial de la calzada, que incluirá también la repavimentación total de los tres carriles existentes y la incorporación de una nueva carpeta asfáltica para garantizar una superficie nivelada y uniforme. A esto se sumará la actualización de la demarcación horizontal, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y extender la vida útil del pavimento.

El proyecto fue dividido en dos tramos. El primero, que va del kilómetro 11,4 hasta el kilómetro 20, estará a cargo de Kavos SA y C&E Construcciones. El segundo tramo, que se extiende del kilómetro 20 hasta el kilómetro 30,42, será ejecutado por Pelque SA y Briales SA. Ambas obras comenzarán simultáneamente en noviembre y, aunque se desarrollarán bajo un cronograma independiente, se estima que el plazo total de ejecución será de 15 meses, con finalización prevista para febrero de 2027. Uno de los frentes ya registra un avance del 80%, según informaron desde la empresa.