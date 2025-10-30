Sociedad

Comienzan las obras en la Autopista Buenos Aires-La Plata: a qué tramo afecta y hasta cuándo se extienden

La ampliación comenzará en noviembre con la construcción de un cuarto carril en sentido a La Plata entre el Acceso Sudeste y el peaje Hudson, en un tramo que concentra hasta 70 mil vehículos por día

A partir de noviembre, la Autopista Buenos Aires-La Plata entrará en una nueva etapa con el inicio de las obras de ampliación que sumarán un cuarto carril en sentido a La Plata, entre el Acceso Sudeste y el peaje Hudson, una de las zonas con mayor flujo vehicular diario. La intervención, que forma parte del Plan de Obras 2024-2027 de la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), apunta a aliviar la congestión en los horarios pico y mejorar la circulación en uno de los accesos clave del área metropolitana.

Actualmente, la traza cuenta con cuatro carriles únicamente desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7. A partir de ese punto, se reduce a tres y se transforma en un cuello de botella que complica el tránsito tanto en días hábiles como durante los fines de semana largos. Según datos oficiales de AUBASA, entre 60.000 y 70.000 vehículos transitan a diario ese tramo.

El denominado “efecto embudo”, tal como lo describen desde la compañía, genera demoras considerables que impactan directamente en quienes se desplazan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la capital bonaerense o localidades del sur del conurbano.

La ampliación será ejecutada a lo largo de 20 kilómetros e implicará una transformación sustancial de la calzada, que incluirá también la repavimentación total de los tres carriles existentes y la incorporación de una nueva carpeta asfáltica para garantizar una superficie nivelada y uniforme. A esto se sumará la actualización de la demarcación horizontal, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y extender la vida útil del pavimento.

El proyecto fue dividido en dos tramos. El primero, que va del kilómetro 11,4 hasta el kilómetro 20, estará a cargo de Kavos SA y C&E Construcciones. El segundo tramo, que se extiende del kilómetro 20 hasta el kilómetro 30,42, será ejecutado por Pelque SA y Briales SA. Ambas obras comenzarán simultáneamente en noviembre y, aunque se desarrollarán bajo un cronograma independiente, se estima que el plazo total de ejecución será de 15 meses, con finalización prevista para febrero de 2027. Uno de los frentes ya registra un avance del 80%, según informaron desde la empresa.

El presidente de AUBASA, José Arteaga, destacó que “en pocos días comenzaremos dos obras estratégicas: el cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata y 140 kilómetros en la autovía 2, desde Dolores hasta Maipú en ambos sentidos, que nos permitirán mejorar la transitividad y la seguridad vial”.

Además, subrayó la decisión del gobierno provincial de continuar con la obra pública pese al contexto económico adverso: “La decisión del gobernador Axel Kicillof y del ministro Gabriel Katopodis de no frenar la obra pública en la provincia de Buenos Aires es fundamental para que esta empresa cumpla con su plan de obras proyectado”.

Desde AUBASA explicaron que los trabajos se realizarán principalmente durante la noche, con el fin de evitar mayores complicaciones para los automovilistas. Además de mejorar la fluidez del tránsito, se apunta a optimizar los tiempos de viaje y elevar los estándares de seguridad vial en una arteria que diariamente conecta a más de un millón de personas con sus lugares de trabajo, estudio o residencia.

En paralelo, se proyecta una obra complementaria para construir un cuarto carril en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, desde el peaje Hudson hasta el Acceso Sudeste. Según confirmó el gerente general de la compañía, Pablo Ceriani, “se proyecta la realización del proyecto para construir el cuarto carril sentido a Buenos Aires, y de esta manera completar el tramo de cuatro carriles en ambas manos”.

La licitación de esa obra está prevista para julio de 2026, con fecha estimada de finalización para agosto de 2027 y una inversión aproximada de 28,5 millones de dólares.

Por último, aunque el tramo entre Hudson y La Plata no será ampliado, se llevará a cabo una repavimentación integral para mejorar la calidad del pavimento existente. La empresa precisó que esta obra también forma parte de su plan estratégico y se encuentra dentro del cronograma de intervenciones previstas hasta 2027.

La intervención en la Autopista Buenos Aires-La Plata se inscribe dentro de un paquete más amplio que contempla 24 obras viales en rutas y autovías de la provincia, todas bajo administración de AUBASA. Con la ejecución de esta obra, que representa una renovación del 86% de la traza, la compañía busca responder al crecimiento sostenido del parque automotor y las demandas de infraestructura de una región que ha experimentado una expansión significativa en los últimos años.

