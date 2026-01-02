Sociedad

Un incendio destruyó una casa de Rosario y 14 mascotas murieron

Las llamas comenzaron en el lavadero de la vivienda y se expandieron rápidamente. Parte del techo de la vivienda colapsó y solo una habitación no se vio afectada por el fuego

Guardar
Gato y perro asomados por
Gato y perro asomados por la ventana, atentos a todo lo que pasa afuera con gran curiosidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de año en Rosario estuvo marcado por una tragedia que conmocionó a la comunidad local. Un incendio en una casa ubicada en Pedro Lino Funes al 1500, en la zona oeste de la ciudad, provocó la muerte de 14 animales domésticos y varios daños materiales.

El incidente dejó al propietario, identificado como W. D., sin nada, puesto que la casa se consumió por completo. Afortunadamente, no resultó herido.

De acuerdo con el informe suministrado por los bomberos, el incendio comenzó en el lavadero y, rápidamente, las llamas se extendieron hacia distintos sectores de la vivienda. El fuego creció en cuestión de segundos y provocó que el techo colapsara de forma parcial, así como también el desprendimiento de revoques de mampostería, el derretimiento de la instalación eléctrica y el pandeo de chapas.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, se registró la pérdida total de sillones, un televisor, el sistema de elevación de un portón eléctrico y equipos de aire acondicionado. El lavadero fue destruido por completo, incluyendo la pérdida de un lavarropas y una motocicleta que se encontraba en el interior.

En total murieron 3 perros
En total murieron 3 perros y 11 gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el saldo más doloroso del incendio fue la muerte de tres perros y once gatos que permanecían dentro de la vivienda en el momento del siniestro. La información sobre las mascotas fallecidas fue confirmada por los bomberos.

Las causas que originaron el incendio permanecen en etapa de investigación. Las primeras observaciones de los bomberos indicaron que el foco ígneo se inició en el lavadero, aunque todavía no se determinó qué elemento desencadenó el siniestro. Las autoridades trabajan para establecer si hubo una falla eléctrica, la presencia de materiales inflamables o algún otro factor que pudiera haber provocado el incendio.

Una mujer envenenó a 28 mascotas y luego se suicidó con la misma sustancia

A mediados del mes pasado, en el barrio Parque Hermoso de Mar del Plata, una mujer de 64 años envenenó a 16 perros y 12 gatos, para luego quitarse la vida usando la misma sustancia.

La situación desató una rápida intervención de fuerzas policiales y personal de salud, luego de que vecinos denunciaran movimientos extraños en la vivienda ubicada sobre la calle 200, entre 11 y 9.

Según la información brindada por el medio local 0223, la secuencia se inició cuando habitantes del barrio notaron la ausencia repentina de varios animales callejeros y domésticos, junto con un inusual silencio en los alrededores.

El cuadro se agravó cuando algunos testigos observaron a la dueña encerrándose dentro de la propiedad manipulando sustancias tóxicas. De esta manera, se comunicaron con las autoridades, lo que propició arribo de patrullas y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Al ingresar a la vivienda, personal policial debió forzar la entrada, ya que la mujer se había encerrado bajo llave tras ingerir el veneno. El reporte del SAME, que asistió a la víctima en el lugar, confirmó que la mujer fue encontrada inconsciente en el suelo y falleció a pesar de los intentos de reanimación.

En paralelo, efectivos de Policía Científica y personal de la División Zoonosis iniciaron tareas de relevamiento y rescate en el domicilio. Se encontraron restos de al menos 16 perros y 12 gatos, mientras que ocho perros lograron sobrevivir y quedaron al resguardo de la familia de una vecina. Según el mismo portal, tres de los perros recuperados permanecen bajo observación veterinaria.

El episodio permanece bajo la órbita de la Fiscalía de turno, encabezada por Alejandro Pelegrinelli, quien sigue las primeras hipótesis sobre el origen del veneno y las motivaciones que pudieron desencadenar la serie de hechos.

La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, con énfasis en esclarecer si existió algún motivo específico para el suicidio, así como el método que utilizó la mujer para aplicar el tóxico.

Temas Relacionados

muertemascotasperrosgatosincendiocasaRosario

Últimas Noticias

Desarticularon una fiesta con más de 400 personas en Mar del Plata e incautaron varias dosis de droga

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sánchez Labrador y Los Manzanos de la zona norte de la ciudad balnearia

Desarticularon una fiesta con más

Un fuerte temporal azotó a Córdoba: granizo, viento y un hombre que murió aplastado por una cabina de peaje

Otras dos personas resultaron heridas en el mismo episodio. Además, una fuerte granizada provocó daños en vehículos que estaban al aire libre. Se mantiene vigente una alerta amarilla

Un fuerte temporal azotó a

El secreto que descubrí en el maletín de mi padre dos décadas después de su muerte

A pesar de que a los dos nos siguió costando expresar nuestros sentimientos en palabras, pudimos compartir todo ese tiempo sabiendo lo que sentíamos uno por el otro

El secreto que descubrí en

Es argentina y vive en el país más seguro del mundo: “Los policías no tienen armas de fuego, usan la palabra como persuasión”

Carla Inés Valvo tiene 38 años y es oriunda de la localidad bonaerense de San Andrés, partido de San Martín. Está radicada en ese país desde 2019 y cuenta su experiencia: “El mayor peligro no pasa por los robos sino por el frío y el viento”

Es argentina y vive en

Mataron de una puñalada a un joven durante una pelea en San Martín de los Andes durante la madrugada de Año Nuevo

El enfrentamiento ocurrió en el barrio Chacra 32 de esa localidad neuquina. No hay detenidos y tampoco se conoce cómo comenzó el conflicto

Mataron de una puñalada a
DEPORTES
La revelación del argentino Marcos

La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

Tras asegurarse la continuidad de Neymar, el Santos va por otra estrella con pasado de selección

TELESHOW
Verano en familia: Sofía Zámolo

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

El renacer de Roly Serrano luego de su accidente: “Dios me regaló la vida y un amor”

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

INFOBAE AMÉRICA

Kim Ju-ae, la “amada” hija

Kim Ju-ae, la “amada” hija y posible sucesora del dictador Kim Jong-un, reapareció en una visita a un mausoleo familiar en Pyongyang

MTV se despidió para siempre y esto es apenas un poco de todo lo que hay para agradecerle

Germaine Derbecq, una vida de arte, bohemia y valentía se revela en la Colección Amalita

Un vistazo a la mente de Albert Camus: ¿uno de los grandes pensadores de la historia?

La Inteligencia de Ucrania reveló que Rusia se prepara para una mayor militarización de niños y adolescentes