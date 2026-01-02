Un incendio destruyó una casa de Rosario y 14 mascotas murieron

Gato y perro asomados por la ventana, atentos a todo lo que pasa afuera con gran curiosidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de año en Rosario estuvo marcado por una tragedia que conmocionó a la comunidad local. Un incendio en una casa ubicada en Pedro Lino Funes al 1500, en la zona oeste de la ciudad, provocó la muerte de 14 animales domésticos y varios daños materiales.

El incidente dejó al propietario, identificado como W. D., sin nada, puesto que la casa se consumió por completo. Afortunadamente, no resultó herido.

De acuerdo con el informe suministrado por los bomberos, el incendio comenzó en el lavadero y, rápidamente, las llamas se extendieron hacia distintos sectores de la vivienda. El fuego creció en cuestión de segundos y provocó que el techo colapsara de forma parcial, así como también el desprendimiento de revoques de mampostería, el derretimiento de la instalación eléctrica y el pandeo de chapas.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, se registró la pérdida total de sillones, un televisor, el sistema de elevación de un portón eléctrico y equipos de aire acondicionado. El lavadero fue destruido por completo, incluyendo la pérdida de un lavarropas y una motocicleta que se encontraba en el interior.

En total murieron 3 perros y 11 gatos

Sin embargo, el saldo más doloroso del incendio fue la muerte de tres perros y once gatos que permanecían dentro de la vivienda en el momento del siniestro. La información sobre las mascotas fallecidas fue confirmada por los bomberos.

Las causas que originaron el incendio permanecen en etapa de investigación. Las primeras observaciones de los bomberos indicaron que el foco ígneo se inició en el lavadero, aunque todavía no se determinó qué elemento desencadenó el siniestro. Las autoridades trabajan para establecer si hubo una falla eléctrica, la presencia de materiales inflamables o algún otro factor que pudiera haber provocado el incendio.

Una mujer envenenó a 28 mascotas y luego se suicidó con la misma sustancia

A mediados del mes pasado, en el barrio Parque Hermoso de Mar del Plata, una mujer de 64 años envenenó a 16 perros y 12 gatos, para luego quitarse la vida usando la misma sustancia.

La situación desató una rápida intervención de fuerzas policiales y personal de salud, luego de que vecinos denunciaran movimientos extraños en la vivienda ubicada sobre la calle 200, entre 11 y 9.

Según la información brindada por el medio local 0223, la secuencia se inició cuando habitantes del barrio notaron la ausencia repentina de varios animales callejeros y domésticos, junto con un inusual silencio en los alrededores.

El cuadro se agravó cuando algunos testigos observaron a la dueña encerrándose dentro de la propiedad manipulando sustancias tóxicas. De esta manera, se comunicaron con las autoridades, lo que propició arribo de patrullas y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Al ingresar a la vivienda, personal policial debió forzar la entrada, ya que la mujer se había encerrado bajo llave tras ingerir el veneno. El reporte del SAME, que asistió a la víctima en el lugar, confirmó que la mujer fue encontrada inconsciente en el suelo y falleció a pesar de los intentos de reanimación.

En paralelo, efectivos de Policía Científica y personal de la División Zoonosis iniciaron tareas de relevamiento y rescate en el domicilio. Se encontraron restos de al menos 16 perros y 12 gatos, mientras que ocho perros lograron sobrevivir y quedaron al resguardo de la familia de una vecina. Según el mismo portal, tres de los perros recuperados permanecen bajo observación veterinaria.

El episodio permanece bajo la órbita de la Fiscalía de turno, encabezada por Alejandro Pelegrinelli, quien sigue las primeras hipótesis sobre el origen del veneno y las motivaciones que pudieron desencadenar la serie de hechos.

La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, con énfasis en esclarecer si existió algún motivo específico para el suicidio, así como el método que utilizó la mujer para aplicar el tóxico.