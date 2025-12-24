Control de alcoholemia en Nochebuena: sumarán 30 nuevos puestos en la Ciudad de Buenos Aires

El gobierno porteño despliega 30 nuevos puestos de control de alcoholemia durante la Nochebuena en distintos barrios para prevenir accidentes (Foto: Gobierno de Buenos Aires)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que en esta Nochebuena desplegará 30 puestos adicionales de control de alcoholemia en distintos barrios. El operativo apuesta por reforzar la estrategia preventiva, ante un escenario donde uno de cada cinco incidentes de tránsito estuvo vinculado al consumo de alcohol.

El operativo que se desarrollará esta noche utilizará un “método embudo”, definido como un sistema en el cual se obliga a bajar la velocidad, se libera el tráfico si se generan embotellamientos y mejora la seguridad del personal.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, Frente a una detección de un positivo de entre 0,5 y 1 gr/l de alcohol en sangre, las autoridades establecieron una multa entre 150 UF ($119.776,5) y 1.000 UF ($798.510), además de la inhabilitación de la licencia de conducir por un período de dos a cuatro meses. La reducción del plazo a la mitad podría aplicarse si la persona aprueba el curso de educación vial en la primera falta. La retención de la licencia y el acarreo del vehículo forman parte ineludible de la medida.

En los casos en los que el resultado supere el gramo de alcohol por litro de sangre, la sanción ascenderá 300 UF (239.553 pesos) a 2.000 UF (1.597.020 pesos) o la posibilidad de 1 a 10 días de arresto. La inhabilitación de la licencia de conducir se convierte en automática, por un período que oscila entre 4 meses y 2 años.

En este último caso, la sanción no quedará en suspenso, mientras que en la primera contravención, el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial.

Con respecto a los conductores que se nieguen a cumplir con el control, fijaron una penalidad de 1.000 UF (798.510 pesos) y establecieron que su vehículo será acarreado inmediato.

A lo largo de 2025, los agentes de tránsito llevaron adelante más de 470 mil controles, con un 0,97% de positividad. Además, el mismo interlocutor subrayó: “alrededor de 4.271 registros fueron retenidos en 2025”.

Cómo funcionarán los servicios públicos durante Nochebuena y Navidad

La Ciudad de Buenos Aires implementará cambios sustanciales en la prestación de sus servicios públicos durante Nochebuena y Navidad, afectando desde la atención en hospitales hasta los sistemas de transporte y recolección de residuos. El Gobierno porteño estableció un cronograma especial que implica reducción de horarios, servicios limitados o cierres totales, con el propósito de que la ciudadanía disponga de más tiempo para los preparativos y celebraciones familiares, según informó a través de sus portales oficiales.

En materia de salud, la cobertura estatal quedará restringida a áreas críticas y guardias hospitalarias, las cuales mantendrán operatividad durante las 24 horas. No abrirán consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) ni los Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR), concentrándose la atención únicamente en las emergencias.

Las escuelas públicas de la ciudad permanecerán cerradas en ambos días, sin clases ni actividades administrativas.

La recolección de residuos presenta particularidades: el 24 de diciembre no funcionará, mientras que el 25 el servicio de recolección se restablecerá bajo su esquema habitual. El Gobierno porteño remarcó la importancia de este dato para la organización de los desechos domiciliarios durante las fiestas.

Las modalidades de estacionamiento experimentarán modificaciones. Estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde habitualmente rigen restricciones de lunes a viernes entre las 7 y las 21. El sistema de estacionamiento medido quedará suspendido ambas jornadas. Las señales viales indicarán excepciones tanto para habilitar estacionamientos en lugares restringidos como para prohibirlos donde normalmente están permitidos. Se mantiene la prohibición de estacionar en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y espacios paralelos a ciclovías durante las 24 horas.

El transporte público también funcionará con cronograma especial. Subte y premetro operarán de 8 a 22 ambos días, según detalla el sitio oficial de Emova. El sistema Ecobici adaptará sus pases: durante el 24 estarán disponibles los pases básicos, intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (viaje único y diario), mientras que el 25 solo se habilitarán los pases intensivos (mensual), recreativos y turísticos.

Los peajes mantendrán su funcionamiento normal, pero adoptarán franjas horarias de hora pico correspondientes a días no laborables: de 11 a 15 en sentido Provincia y de 17 a 21 hacia el centro de la ciudad.

La prestación de servicios de seguridad y emergencias —Policía de la Ciudad, Bomberos, líneas 911 y 103, Defensa Civil y Guardia de Auxilio— continuará operativa durante las 24 horas. El Gobierno porteño aseguró la cobertura ante emergencias a lo largo de ambas jornadas.

Diversos organismos y espacios culturales y recreativos, como el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, las Reservas Ecológicas Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano, así como museos, bibliotecas públicas y teatros dependientes del Gobierno de la Ciudad (incluyendo el Complejo Teatral de Buenos Aires, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Teatro Colón, el Circuito de Espacios Culturales, la Torre Monumental y el Planetario) permanecerán cerrados en ambas fechas.

En relación con los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, el cronograma oficial establece inhumaciones el 24 de diciembre de 9 a 12, recibiendo el último trámite a las 11 y comenzando la última inhumación media hora después. El 25, sólo Chacarita realizará inhumaciones en el mismo horario y exclusivamente a depósito.

Las oficinas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas, el Registro Civil (exceptuando la guardia de defunciones de 8 a 12), las sedes comunales, la sede Roca del Registro de Licencias para Conducir, la pista de aprendizaje, las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Dirección General de Infracciones permanecerán cerradas en ambos días.

Licencias, verificación vehicular y trámites

Un aspecto relevante será la interrupción de la atención presencial en bancos y organismos estatales. La actividad bancaria, según la resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA), estará paralizada luego de que se decretaran asuetos para el personal los días 24 y 31 de diciembre, invitando a todas las entidades financieras y cambiarias a sumarse.

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas en ambas jornadas, aunque los usuarios podrán realizar pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y banca móvil. Paralelamente, se garantizará la recarga de cajeros automáticos y estará habilitada la extracción de efectivo en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios adheridos, mediante presentación de DNI y tarjeta de débito.

La administración pública a nivel nacional y porteño también detendrá sus actividades. El Ejecutivo nacional oficializó el asueto para empleados estatales los días 24 y 31 de diciembre a través del Decreto 883/2025, medida respaldada, según el Gobierno nacional, por el “profundo significado social y familiar” de estas fechas y la necesidad de facilitar preparativos y traslados familiares.