Sociedad

Por el sorpresivo temporal Aeroparque declaró alerta durante dos horas y hubo vuelos demorados

El servicio comenzó a normalizarse pasadas las 19. A raíz de la tormenta y los fuertes vientos se activó un protocolo que frenó la carga de combustible

El Aeroparque Jorge Newbery tuvo que suspender operaciones durante dos horas por un temporal eléctrico que sorprendió a pasajeros y trabajadores

Un inesperado temporal interrumpió este martes la rutina del Aeroparque Jorge Newbery en la Ciudad de Buenos Aires, provocando un escenario de complicaciones en plena víspera de las Fiestas. La tormenta eléctrica, que sorprendió tanto a los pasajeros como a los trabajadores de la terminal aérea, obligó a suspender las operaciones durante aproximadamente dos horas, afectando a miles de personas que buscaban movilizarse antes de la Nochebuena. El fenómeno meteorológico azotó la capital argentina con ráfagas intensas, precipitaciones y una abrupta caída de la temperatura, generando demoras generalizadas y un fuerte impacto en el servicio aeroportuario.

La jornada, que había iniciado con un movimiento incesante de viajeros debido a la alta demanda típica de fin de año, se vio alterada cuando la visibilidad en la zona de la Costanera se redujo a escasos metros y las autoridades activaron el protocolo de alerta roja. Esta medida prohibió la carga de combustible y el desplazamiento de aeronaves en pista, ocasionando demoras en al menos 11 vuelos y la necesidad de desviar algunas partidas hacia aeropuertos alternativos, como Ezeiza, según explicaron fuentes de Aeropuertos a Infobae. La alerta se mantuvo hasta las 19.15, momento a partir del cual comenzó a restablecerse gradualmente la normalidad en las operaciones.

Hubo además ocho vuelos programados entre las 18 y las 19 resultaron retrasados y debieron ser reprogramados, la mayoría para después de las 20, explicaron desde Aerolíneas Argentinas. La compañía comunicó que el aeropuerto se encontraba operativo normal después de las 19.

Se inundó la Panamericana y varios autos quedaron bajo el agua

El episodio climático se produjo en una jornada de calor agobiante, en la que la sensación térmica alcanzó los 34°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró precipitaciones de magnitud en barrios como Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, así como en varias localidades del Conurbano bonaerense. Además de la caída de granizo y anegamientos en distintas zonas, el temporal provocó la interrupción del suministro eléctrico para miles de usuarios, conforme datos brindados por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), Edenor y Edesur.

Los efectos del diluvio se extendieron al interior de la terminal aérea, donde los servicios de rampa debieron suspender actividades “por la intensidad de la lluvia acompañada de actividad eléctrica”, según señalaron fuentes consultadas por NA. Esta situación generó un efecto cascada en las partidas hacia distintos destinos nacionales y en la llegada de vuelos previstos para la tarde. Aeronaves que ya se encontraban en pista fueron obligadas a mantener posiciones de espera, mientras otras debieron ser redirigidas a aeropuertos alternativos, generando una congestión inusual en el flujo habitual de operaciones.

La tormenta afectó a miles de personas en vísperas de las Fiestas y provocó demoras generalizadas en los vuelos de la Ciudad de Buenos Aires (Adrián Escandar)

La combinación de la tormenta inesperada y la alta demanda de viajes en las vísperas de las Fiestas provocó contratiempos para los pasajeros, muchos de los cuales afrontan desplazamientos de reencuentro familiar tras meses de trabajo, algo que se vio reflejado en las salas de embarque.

En paralelo, las autoridades aeroportuarias y las principales compañías aéreas como Flybondi y JetSmart— recomendaron a los viajeros “consultar vía web” el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal y pidieron “paciencia en la reprogramación”, debido a la ocupación plena de los servicios en esta época del año.

Las autoridades activaron el protocolo de alerta roja, prohibiendo la carga de combustible y el movimiento de aviones en pista hasta las 19.15 (Adrián Escandar)

El fenómeno meteorológico también se sintió en otros puntos de la ciudad y el Gran Buenos Aires, donde el SMN reportó ráfagas de viento, intenso granizo y descenso abrupto de la temperatura. En el shopping Unicenter, las lluvias provocaron filtraciones en las paredes del tercer piso, mientras que la mejora en el clima se espera para las próximas horas, aunque se prevé la posibilidad de nuevos chaparrones aislados en la tarde y noche del miércoles 24.

El nivel de alerta se desactivó a las 19.15 cuando las demoras comenzaron a resolverse y la terminal comenzó a trabajar de modo normal según su cronograma.

“Estuvo a punto de perder el ojo”: el insólito accidente con pirotecnia que sufrió un jugador en un partido de futsal

La propuesta que prepara el Atlético de Madrid para Simeone: la decisión con su hijo Giuliano y Julián Álvarez

Playa, cartas y gimnasio: la “pretemporada” de Lucas Blondel con Morena Beltrán mientras define su futuro lejos de Boca

Yates, nieve, grandes ciudades y súper héroes: el álbum de vacaciones de los pilotos de Fórmula 1

La explosiva relación entre una promesa del fútbol americano y una estrella del cine erótico que encendió el debate

Beto Casella contó detalles de su salida de El Nueve y el diálogo que mantiene con sus excompañeros de Bendita

Natalie Weber y Mauro Zárate celebran 16 años con un álbum de recuerdos entre fiestas, viajes y momentos íntimos

El álbum de fotos de las vacaciones de Esteban Trebucq y su novia Sol Simunovic en Brasil: “La magia de siempre”

La sorpresa de Flavio Mendoza a su hijo antes de Navidad: “¡Al Polo Norte!”

El primer viaje de novios de Fede Bal y Evelyn Botto: teatro, música en vivo y la magia de Nueva York

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo

Cuál es el inesperado significado oculto del verde en las películas de Disney

Con menos de 20 aviones activos y una flota envejecida, Venezuela se ubica entre los países con peor conectividad aérea

El asombroso poder de las anguilas eléctricas: evolución y supervivencia en estado puro