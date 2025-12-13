Sociedad

El estremecedor momento en que un camión atropelló y pasó por arriba a un joven en Tigre

El chofer dobló en una esquina sin ver al hombre y lo arrolló. La víctima fue trasladada a un hospital y se recupera fuera de peligro. El video del accidente

El momento en que el camión atropelló al joven en El Talar y lo pasó por arriba completamente

Un vecino de la localidad bonaerense de El Talar, en el partido de Tigre, fue víctima de un estremecedor momento que casi que cuesta la vida: un camión lo atropelló y lo pasó completamente por arriba mientras cruzaba una esquina. La víctima está fuera de peligro.

Según comunicó el Municipio, el accidente ocurrió en la intersección de las calles Belgrano y Colombia durante la tarde de ayer, después de que el chofer doblara por la esquina sin observar al joven.

Toda la secuencia fue registrada por el Centro de Operaciones Tigre (COT) mediante su sistema de cámaras de videovigilancia, lo que permitió activar un operativo de emergencia.

Según las imágenes captadas, el vehículo de gran porte, que circulaba por Colombia, giró hacia su derecha para tomar Belgrano sin advertir la presencia del peatón, quien caminaba distraído. El camión lo embistió con su rueda delantera y dejó al hombre tendido en el asfalto. Después, el camión arrolló completamente a la víctima. De hecho, hay un punto de la secuencia en la que el joven deja de observarse al quedar debajo del vehículo.

Luego, se observa cómo el hombre quedó tendido en el asfalto mientras trataba de moverse como podía, producto de las heridas que le dejó el accidente.

Inmediatamente, los agentes se activó el protocolo de asistencia, que incluyó la intervención de ambulancias del SAME, personal de Tránsito y móviles del COT.

Los servicios médicos trasladaron a la víctima al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en General Pacheco, donde permanece internada fuera de peligro.

Como parte del procedimiento, las autoridades realizaron los correspondientes controles de alcoholemia y narcotest al conductor del camión, ambos con resultado negativo.

De acuerdo con lo que destacaron desde el Municipio, "Tigre patrulla el distrito con más de 130 móviles y monitorea la seguridad a través de más de 2.000 cámaras distribuidas en todo el partido, tanto para la prevención de delitos como para la asistencia en accidentes viales y otras emergencias".

El momento en que el joven es atropellado

Accidente en Pompeya

Este miércoles, un motociclista de 23 años falleció este jueves en un choque ocurrido en la intersección de avenida Amancio Alcorta y Pepirí, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, según confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los equipos médicos que llegaron al lugar verificaron el deceso del conductor de la moto por “lesiones incompatibles con la vida”.

El accidente ocurrió en horas del mediodía e involucró a un camión y una motocicleta en una zona de alto tránsito. Los efectivos del SAME constataron en el lugar el fallecimiento del joven, cuya identidad aún no fue difundida.

“Respecto a la mecánica del hecho, el motociclista habría realizado una mala maniobra quedando atrapado entre un camión que se encontraba estacionado y otro que estaba en circulación”, indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a Infobae.

El hecho motivó el corte parcial de la avenida Amancio Alcorta mientras las autoridades de la Policía de la Ciudad llevaban adelante peritajes y tareas de prevención.

Se trata del segundo accidente grave ocurrido en la zona durante la semana. Hace dos días, en el cruce de Abraham J. Luppi y Del Barco Centenera, un choque entre colectivo de la línea 44 y un camión de reparto de bebidas dejó tres personas heridas.

Según habían informado fuentes policiales a este medio, el conductor del camión recibió asistencia médica en el lugar por parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que dos acompañantes fueron llevados al Hospital General de Agudos José María Penna con diferentes traumatismos. Ninguno de los pasajeros del colectivo requirió traslado, detallaron desde el SAME.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido debido a tareas de remoción y a la mercadería que quedó esparcida sobre toda la calzada. La unidad de la línea 44 presentó daños de consideración en la parte delantera.

Esa jornada también estuvo marcado por otro episodio, pero en el barrio de La Boca. El accidente ocurrió en la esquina de Brandsen y Práctico Poliza, según indicaron fuentes policiales a Infobae. Al lugar llegaron equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los Bomberos de Vuelta de Rocha y efectivos de la Comisaría Comunal 4C para asistir a los afectados y asegurar el área.

De acuerdo con la información oficial, la colisión involucró dos autos en un choque frontal. Cinco personas resultaron heridas: cuatro hombres y una mujer, todos adultos de entre 24 y 61 años. Recibieron atención en el lugar debido a lesiones leves y no hubo necesidad de traslados hospitalarios.

Las primeras averiguaciones apuntan a que uno de los vehículos circulaba en la mano contraria al momento del impacto, lo que habría originado el incidente.

