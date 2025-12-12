Sociedad

Murió la adolescente de 14 años que fue atropellada cuando regresaba de jugar al fútbol

La menor estaba internada en el Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata. El accidente ocurrió en el kilómetro 393 de la Autovía 2 a la altura de la Estación Camet

El Hospital Interzonal de Agudos
El Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata donde murió la adolescente atropellada en el kilómetro 393 de la Autovía 2

La adolescente de 14 años que fue atropellada por un auto el miércoles por la tarde murió este jueves tras permanecer internada en el Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata (HIGA).

La joven fue identificada como Brenda Córdoba, cuando regresaba de jugar al fútbol.

El siniestro ocurrió en el kilometro 393 de la Autovía 2 a la altura de la Estación Camet, cuando fue embestida por un automóvil Honda City color gris, en el que viajaban un hombre de 66 años, una mujer de 61 y una niña de 11.

Solo la menor resultó herida, por lo que fue trasladada de urgencia y permanecía internada en condiciones críticas.

El accidente obligó a la presencia inmediata de la Policía Científica y generó demoras y balizamiento en el sector, dispuesto por AUBASA, con interrupción del tránsito sobre el carril izquierdo mientras se realizaban pericias.

Según el primer parte del SAME, la menor presentaba una fractura de fémur, doble fractura en el miembro inferior y traumatismo de cráneo grave.

Durante la jornada del jueves, de acuerdo con la información del portal 0223, allegados y compañeros publicaron mensajes de acompañamiento y esperanza. La familia indicó en redes sociales que la adolescente estaba “en manos de Dios” y que seguían sosteniendo “la oración y la espera” mientras se evaluaba su evolución clínica.

La adolescente formaba parte de una delegación deportiva y volvía de acompañar a su equipo de fútbol femenino, el Club Estrella de Belgrano, tras participar de un partido en las instalaciones de Deportivo Norte.

El kilómetro 393 de la
El kilómetro 393 de la Autovía 2 donde la adolescente fue atropellada por una Honda City el miércoles último

Un nene de 11 años murió atropellado en la Autopista Buenos Aires-La Plata

A mediados del mes pasado, un nene de 11 años murió después de ser atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 18, sobre el partido de Quilmes. El conductor que embistió al menor fue detenido poco después por la Policía.

El hecho ocurrió el 15 de noviembre, pasado el mediodía, cuando un auto Volkswagen Up gris circulaba en sentido hacia La Plata y embistió al niño, que cruzaba la traza a la altura del barrio Villa El Monte. Según fuentes policiales, el menor perdió la vida en el lugar.

Instantes más tarde, familiares y vecinos de la zona salieron a la autopista y comenzaron un corte en ambos sentidos para reclamar justicia, lo que provocó que se congestionara la circulación y se generaran largas demoras.

El conductor del vehículo, un joven de 25 años, siguió la marcha tras el impacto. Fue interceptado por personal policial en la bajada de Bernal, sobre la calle Espora, cerca del kilómetro 17,5. Los efectivos trasladaron inmediatamente al sospechoso a la dependencia correspondiente.

Mientras tanto, personal de AUBASA y agentes de tránsito trabajaron en la zona para ordenar el operativo y resguardar la escena. Durante varias horas, la autopista permaneció cortada, y muchos autos y colectivos quedaron detenidos.

Más tarde se habilitaron parcialmente los carriles, aunque el tránsito continuó con demoras

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes, que caratuló el hecho como “homicidio culposo” e inició las actuaciones judiciales, aguardando las pericias para esclarecer cómo sucedió el accidente.

