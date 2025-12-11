Choferes alcoholizados en Córdoba: qué dijo la empresa de micros tras el escándalo

Dos choferes de un viaje de egresados dieron positivo en alcoholemia, luego llegaron sus reemplazos y tampoco pasaron el test

Un representante de la empresa, que debía trasladar a un grupo de chicos en Córdoba por su viaje de egresados, se refirió al escándalo en el que se vieron envueltos los conductores de la firma, luego de un resultado positivo en los exámenes de alcoholemia que les practicaron. Los padres de los alumnos fueron los que se percataron de lo que sucedía, puesto que vieron comportamientos raros en los choferes y decidieron llamar a las autoridades.

Según Nicolás Zanotti, de la empresa Urquiza, los controles aplicados a cinco conductores antes del viaje en la localidad de Oliva, arrojaron falsos positivos, por lo que cuestionó el aparato utilizado por las autoridades municipales.

“Mandamos dos choferes nuevos y también les dio positivo. Mandamos otra persona y también le dio positivo. A raíz de eso llega la Policía Caminera, controla a las cinco personas que mandamos y les dio todas negativo de alcoholemia. Lo que está mal es la herramienta con la que controlaron la policía municipal”, argumentó Zanotti.

El directivo agregó que su empresa convocó a la segunda fuerza de seguridad porque, según afirmó, tenían plena confianza en la condición de los conductores. “Recurrimos a la Policía Caminera porque teníamos la plena seguridad de que las personas que estaban ahí no estaban alcoholizadas”, aseguró en relación con los primeros hombres examinados, de 54 y 48 años. Además, añadió que se ofrecieron también a hacer un dopaje de sangre al momento y la hija del director del colegio, que viajaba junto con el resto de los egresados, “dijo que no hacía falta”.

El episodio se desencadenó este miércoles por la mañana, cuando el contingente de estudiantes de sexto año del Instituto Sagrado Corazón de Oliva se preparaba para viajar a Bariloche. De acuerdo con la información publicada por ElDoce, los dos primeros conductores asignados para el servicio registraron un resultado positivo en el test, lo que provocó la suspensión inmediata de la partida. Horas después, a la llegada de los choferes suplentes, se repitió la situación, tal como indicó Zanotti. Estos últimos dieron algunas líneas por encima de 0.

La situación generó preocupación entre los padres y la intervención de la Jueza de Faltas local, quien ordenó controles adicionales, al mismo tiempo que solicitó la colaboración de la Caminera.

A fin de comprobar la precisión de los equipos municipales, el director del establecimiento educativo, quien integraba el grupo, accedió a someterse voluntariamente al test, que arrojó un resultado negativo.

Tiempo después, los conductores suplentes repitieron la prueba y lograron pasarla. De esta manera, se autorizó la salida del micro. Por su parte, el directivo de la firma explicó que se reunirán con las autoridades locales para aclarar la situación.

Controles a los conductores de micros

Diego Molina de la ONG Conduciendo a Conciencia

Diego Molina, cofundador de Conduciendo a Conciencia, propuso reforzar los controles a los conductores en los viajes de egresados luego de un episodio que había ocurrido en Munro. El hecho involucró a dos conductores que trasladaban estudiantes de 12 años a Cariló. Uno de ellos accedió al test y obtuvo resultado negativo, mientras el otro se negó varias veces y, tras la intervención policial, la prueba marcó consumo de cocaína y marihuana.

En declaraciones a Infobae en Vivo, Molina lamentó la falta de fiscalización: “Estamos en manos de nadie”. Recordó que la organización que integra surgió en 2006, luego del siniestro que costó la vida a nueve estudiantes del Colegio Ecos. Resaltó la importancia de que “tanto la institución, como los padres y la Secretaría de Transporte estén atentos a los controles básicos de cualquier bus”.

Molina recomendó contactar a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para revisar el cumplimiento de las normas: vigencia de la licencia, matafuegos, cinturones en cada asiento y habilitación del vehículo. “Estos controles previos no tienen costo y se pueden pedir para la salida”, remarcó. Aconsejó además solicitar la documentación a la empresa 24 horas antes y que los padres pidan un test de alcoholemia antes de partir.

El activista reconoció que los controles suelen ser efectivos en la Ciudad de Buenos Aires, pero presentan dificultades en el interior. “El Estado está fallando en rutas y ciudades del país. Ayer volví de Rosario a Buenos Aires y no hubo ni un solo control en 300 kilómetros”, observó Molina. Según afirmó, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) no cuenta con presupuesto suficiente para operar a pleno.