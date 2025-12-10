En Argentina, 6 de cada 10 personas usan IA, pero las empresas no siguen el ritmo

La adopción de inteligencia artificial avanza más rápido en la vida personal que en las empresas argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los argentinos contrasta con la lentitud de su adopción en el ámbito empresarial, según el Monitor Nacional de Inteligencia Artificial 2025, elaborado por Taquion Group junto a RESTART, iplan y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras 6 de cada 10 argentinos ya utilizan herramientas de IA en su vida personal y 7 de cada 10 de esos usuarios consideran que la tecnología mejora de forma significativa su productividad, solo el 43% de los empleados afirma que en su empresa se emplea IA, y apenas un 6% señala que su implementación es amplia.

Esta brecha revela que la transformación digital en las organizaciones aún enfrenta obstáculos estructurales y culturales que limitan su impacto.

El informe, basado en una encuesta online a 1.301 personas mayores de dieciocho años con acceso a internet, realizada entre el 4 y el 16 de noviembre de 2025, expone que más de dos tercios de los empleados declara que su organización nunca intentó implementar IA o abandonó los proyectos antes de consolidarlos.

Entre quienes atravesaron intentos fallidos, las principales causas fueron la mala integración con sistemas existentes (24%), la falta de resultados esperados (20%) y la complejidad para implementar las soluciones (16%).

Además, el 21% de los encuestados identifica como principal barrera el no saber cómo integrarla a los procesos, seguido por la falta de conocimiento técnico en el equipo (20%) y la falta de herramientas adecuadas para el rubro (18%).

La percepción de riesgo ante la falta de adopción tecnológica es dispar. Casi la mitad de los encuestados cree que su organización podrá seguir existiendo en la misma forma dentro de cinco años aunque no incorpore IA, pero un 23% lo pone en duda y un 11% considera que quedará obsoleta.

El temor a la irrelevancia es más fuerte en sectores intensivos en conocimiento, como marketing, servicios profesionales, energía y minería.

En contraste, el 58% de quienes trabajan en minorista, comercio y bienes raíces confía en la continuidad de sus empresas sin importar la implementación de IA.

El estudio también revela que el “dolor” en las empresas argentinas sigue siendo analógico. Procesos manuales que consumen tiempo y la falta de innovación son señalados como los principales problemas operativos por el 16% de los empleados, mientras que la dificultad para encontrar o retener talento y los costos operativos altos completan el panorama de desafíos internos.

Solo el 31% de las organizaciones cuenta con un área o responsable de innovación o transformación digital, y apenas el 7% dispone de un área dedicada con presupuesto propio.

En cuanto a la frecuencia de uso de la IA en el trabajo, los procesos más intervenidos son marketing y comunicación (40%), análisis de datos y reportes (31%), atención al cliente mediante chatbots o asistentes (30%) y desarrollo de productos y servicios (27%).

Sin embargo, la automatización administrativa, logística, finanzas y recursos humanos muestran porcentajes considerablemente menores, lo que indica un amplio margen de crecimiento.

La cultura organizacional y el liderazgo aparecen como factores determinantes en la adopción de IA. Uno de cada tres trabajadores afirma que la dirección de su empresa rara vez o nunca habla de inteligencia artificial, y solo el 8% indica que es un tema prioritario en la agenda directiva. La capacitación formal sobre IA es escasa: solo el 5% de las organizaciones ofrece formación obligatoria y el 9% brinda opciones opcionales, mientras que el 45% no tiene planes de capacitación.

El CTO de RESTART, Hernán Mazzeo, sostiene que la clave para el éxito radica en la integración de la IA en los procesos operativos: “La IA genera productividad real cuando se integra en los procesos operativos de la organización. Ahí es donde los resultados se vuelven concretos”.

Mazzeo advierte que muchas empresas inician proyectos de IA adquiriendo licencias o realizando pruebas aisladas, pero sin rediseñar procesos, capacitar equipos ni definir indicadores concretos, lo que termina por convertir la IA en un experimento más que en una palanca de negocio.

La medición del impacto de la IA en las empresas es limitada. El 44% de los directivos reconoce que no mide ningún KPI específico de adopción de IA y más de la mitad admite que no calcula el retorno de inversión de estos proyectos.

Solo el 12% afirma tener métricas claras definidas para evaluar el ROI, mientras que el 34% considera que no es prioritario medirlo.

En el plano personal, la IA se ha consolidado como una herramienta de uso frecuente: el 22% de los argentinos la utiliza diariamente, el 14% varias veces a la semana y el 27% de manera ocasional. Entre quienes no la usan (38%), la mayoría expresa interés en aprender a utilizarla.

Los principales usos personales de la IA son la búsqueda de información (64%), el aprendizaje o educación (47%), la resolución de problemas cotidianos (31%) y las tareas relacionadas con el trabajo (30%). Además, el 42% de los usuarios considera que la IA es “muy efectiva” porque les ahorra mucho tiempo, y el 29% la califica como “bastante efectiva” por las mejoras importantes que aporta.

En la Ciudad de Buenos Aires, el impulso a la IA y la economía del conocimiento es una política estratégica. El ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, destaca que la capital argentina cuenta con ventajas competitivas como la mejor conectividad de fibra óptica del país, infraestructura tecnológica avanzada y una comunidad creativa y formada.

Según el informe, el 64% de los residentes de la ciudad está de acuerdo con el objetivo de consolidar a Buenos Aires como un hub regional de innovación y tecnología. Además, el 39% de los porteños expresa interés en trabajar en el futuro Distrito de Inteligencia Artificial del microcentro, mientras que el 48% desea acceder a capacitaciones gratuitas sobre IA, tecnología o cripto.

El Monitor Nacional de Inteligencia Artificial 2025 concluye que la sociedad argentina ya validó la utilidad de la IA en el ámbito personal, pero las organizaciones deben acelerar su transformación para no quedar rezagadas frente a los desafíos y oportunidades que plantea la nueva economía digital.