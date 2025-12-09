Sociedad

PAMI renovará la entrega de pañales para adultos en los domicilios: cómo hacer para seguir recibiendo el beneficio

La obra social modificó a mitad de año la forma en la que se distribuían los higiénicos absorbentes descartables y recomiendan chequear las direcciones declaradas de los afiliados. Lo que hay que saber

Guardar
PAMI renovará la entrega de
PAMI renovará la entrega de pañales para adultos en los domicilios

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido por sus siglas PAMI, informó que desde el mes de diciembre se renovará la entrega a domicilio de los pañales para adultos y así evitar que los afiliados de la obra social tengan que desplazarse hasta las farmacias para conseguirlos.

Se trata de una medida que busca agilizar la entrega de un bien que es necesario para muchos jubilados y que apunta a que los higiénicos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, remarcó que la prestación de estos insumos tiene una determinada duración, por lo que es fundamental renovar oportunamente la orden médica en el último mes del año. “La prestación de los higiénicos absorbentes descartables tiene una duración de seis meses por lo que todos los afiliados que están en el programa desde junio o julio ya deben renovar la solicitud durante el mes de diciembre”, recordó, quien también explicó que la actualización de la Orden Médica Electrónica (OME) es clave para sostener la continuidad del servicio.

En ese sentido, los interesados deberán concurrir a su médico para gestionar una nueva prescripción antes de que expire el plazo establecido y así seguir recibiendo los insumos sin interrupciones en sus domicilios.

El director ejecutivo de PAMI,
El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo

Leguízamo también destacó las ventajas de la modalidad de entrega directa. “Ahora aseguramos que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. La medida nos permite saber cómo, cuándo y a quién se le da el pañal tal como indicó el médico de cabecera”, puntualizó el directivo. Además, afirmó que el sistema incorpora mayor trazabilidad y transparencia, lo que permite adaptar los procesos con mayor agilidad respecto a las actualizaciones del padrón de beneficiarios.

La tarea logística asociada a esta nueva modalidad estará a cargo de Urbano Express, empresa responsable de la provisión, almacenamiento y distribución de los pañales y apósitos descartables. Las entregas se realizan mensualmente, dentro de los treinta días corridos desde la última provisión. El procedimiento prevé una primera visita al domicilio declarado; en caso de no poder concretar la entrega, el repartidor dejará un aviso e intentará nuevamente en un plazo no mayor a 72 horas. Si tampoco se logra concretar la entrega en la segunda visita, el beneficiario podrá retirar los productos en un punto designado durante los siete días corridos siguientes.

Para verificar o actualizar sus datos de contacto y dirección de entrega, los afiliados pueden hacerlo al momento de solicitar la prescripción de la nueva OME con su médico de cabecera. También tienen disponible la línea telefónica 138 (PAMI Escucha y Responde, opción 0) y las agencias del organismo para garantizar la correcta registración de sus datos personales.

La obra social distribuirá pañales
La obra social distribuirá pañales de adultos en los domicilios declarados de los afiliados

La entrega es gratuita y no implica costo alguno para el usuario. Los insumos llegan identificados por un repartidor debidamente acreditado con credencial y uniforme. Puede firmar la recepción cualquier persona mayor de 18 años presente en el domicilio al momento de la llegada del envío.

En relación a las cantidades, la provisión de pañales y apósitos descartables se adecua al nivel de incontinencia diagnosticado por el médico y puede ser de 30, 60 o 90 unidades mensuales. Las solicitudes especiales por una cifra mayor requieren la evaluación del Nivel Central de PAMI. En todos los casos, quienes ya son beneficiarios del programa desde junio, recibirán la misma cantidad que antes, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional hasta diciembre de 2025, momento en el que deberán gestionar la renovación del servicio a través de la nueva Orden Médica Electrónica.

Para los recién incorporados al plan, la renovación ocurrirá a los seis meses de haberse dado de alta. Aquellos que solicitan el beneficio por primera vez deberán iniciar la gestión con su médico y presentar la documentación requerida en su agencia PAMI correspondiente. En ningún caso se solicita receta electrónica adicional, ya que el trámite se realiza exclusivamente con la OME.

Temas Relacionados

PAMIAdultos mayoresjubiladosúltimas noticias

Últimas Noticias

Les recriminó por el robo de un perro y lo mataron con un destornillador: procesaron al último de los detenidos

Lo encontraron en Perú y le dictaron la prisión preventiva por el crimen ocurrido en el Bajo Flores. La pareja del capturado y uno de sus cómplices ya fueron condenados por el homicidio. Hay un sospechoso que sigue sin ser identificado

Les recriminó por el robo

Habló el profesor de kickboxing que recibió un golpe a traición: “Tengo la cara quebrada en tres partes”

Alexis Acuña fue agredido cuando se encontraba de espaldas en un gimnasio de Carmen de Areco. Ahora, debe operarse y aseguró: “No estoy bien, no sé cómo va a terminar esto”

Habló el profesor de kickboxing

El baterista de Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, dijo que llevaba una bomba y tuvieron que evacuar el aeropuerto de Mendoza

Luis Gastón Lamas, músico que acompaña al ex líder de Callejeros, quiso hacer una broma de mal gusto y todo terminó en un gran operativo que demoró vuelos y le generó una causa judicial

El baterista de Don Osvaldo,

Dolor en Entre Ríos por la muerte de dos jóvenes: iban en moto y fueron embestidos por una camioneta

Las víctimas eran residentes de Crespo y eran conocidos por su fanatismo por las motocicletas. El conductor del otro vehículo se encuentra detenido mientras se avanza en la investigación

Dolor en Entre Ríos por

“Urbanofilia”, el libro que propone repensar el diseño de las ciudades

La publicación, presentada por María Migliore y Felipe González en Infobae en Vivo, analiza los desafíos actuales de la vida urbana. Además, destaca la importancia de la planificación participativa para mejorar la convivencia y la integración en los entornos citadinos

“Urbanofilia”, el libro que propone
DEPORTES
El Inter de Lautaro Martínez

El Inter de Lautaro Martínez se mide al Liverpool en el cruce más atractivo de la quinta fecha de la Champions: toda la agenda

La impactante cifra que gastó Lando Norris en la fiesta que organizó tras consagrarse campeón de la Fórmula 1

Salió de prisión tras una condena por tráfico de drogas, jugó con una tobillera electrónica y marcó el gol del campeonato

Los comunicados de Racing y otros tres clubes allanados por la causa Sur Finanzas

La tenista que desafió a los críticos al operarse los senos abrió una cuenta de OnlyFans: “Siempre con estilo”

TELESHOW
Evelyn Botto confirmó su noviazgo

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal luego de semanas de rumores

Milenka armó su primer arbolito de Navidad junto a Marley y Mirko: “¡Es todo nuevo!"

La China Suárez habría hecho un pedido en nombre de Mauro Icardi antes del estreno de la segunda temporada de “En el barro”

El discurso de Griselda Siciliani luego de ganar su Martín Fierro: “A este personaje no lo voy a olvidar más”

Se conocieron las primeras fotos de Cecilia Roth en el papel de Moria Casán

INFOBAE AMÉRICA

Alemania juzga a tres presuntos

Alemania juzga a tres presuntos espías ligados a una operación rusa contra un ex combatiente ucraniano

A partir de su experiencia, Celeste Iannelli saca un libro sobre princesas peladas: cómo concientizar sobre el cáncer infantil

El equipo de María Corina Machado negó que la líder opositora de Venezuela contemple el exilio: “Eso no existe”

La polémica entre el Instituto Cervantes y la RAE se agrava por la sede del próximo Congreso de la Lengua

Zelensky dijo que este miércoles enviará a Estados Unidos una versión actualizada de su plan de paz para Ucrania