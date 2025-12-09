PAMI renovará la entrega de pañales para adultos en los domicilios: cómo hacer para seguir recibiendo el beneficio

PAMI renovará la entrega de pañales para adultos en los domicilios

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido por sus siglas PAMI, informó que desde el mes de diciembre se renovará la entrega a domicilio de los pañales para adultos y así evitar que los afiliados de la obra social tengan que desplazarse hasta las farmacias para conseguirlos.

Se trata de una medida que busca agilizar la entrega de un bien que es necesario para muchos jubilados y que apunta a que los higiénicos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, remarcó que la prestación de estos insumos tiene una determinada duración, por lo que es fundamental renovar oportunamente la orden médica en el último mes del año. “La prestación de los higiénicos absorbentes descartables tiene una duración de seis meses por lo que todos los afiliados que están en el programa desde junio o julio ya deben renovar la solicitud durante el mes de diciembre”, recordó, quien también explicó que la actualización de la Orden Médica Electrónica (OME) es clave para sostener la continuidad del servicio.

En ese sentido, los interesados deberán concurrir a su médico para gestionar una nueva prescripción antes de que expire el plazo establecido y así seguir recibiendo los insumos sin interrupciones en sus domicilios.

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo

Leguízamo también destacó las ventajas de la modalidad de entrega directa. “Ahora aseguramos que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. La medida nos permite saber cómo, cuándo y a quién se le da el pañal tal como indicó el médico de cabecera”, puntualizó el directivo. Además, afirmó que el sistema incorpora mayor trazabilidad y transparencia, lo que permite adaptar los procesos con mayor agilidad respecto a las actualizaciones del padrón de beneficiarios.

La tarea logística asociada a esta nueva modalidad estará a cargo de Urbano Express, empresa responsable de la provisión, almacenamiento y distribución de los pañales y apósitos descartables. Las entregas se realizan mensualmente, dentro de los treinta días corridos desde la última provisión. El procedimiento prevé una primera visita al domicilio declarado; en caso de no poder concretar la entrega, el repartidor dejará un aviso e intentará nuevamente en un plazo no mayor a 72 horas. Si tampoco se logra concretar la entrega en la segunda visita, el beneficiario podrá retirar los productos en un punto designado durante los siete días corridos siguientes.

Para verificar o actualizar sus datos de contacto y dirección de entrega, los afiliados pueden hacerlo al momento de solicitar la prescripción de la nueva OME con su médico de cabecera. También tienen disponible la línea telefónica 138 (PAMI Escucha y Responde, opción 0) y las agencias del organismo para garantizar la correcta registración de sus datos personales.

La obra social distribuirá pañales de adultos en los domicilios declarados de los afiliados

La entrega es gratuita y no implica costo alguno para el usuario. Los insumos llegan identificados por un repartidor debidamente acreditado con credencial y uniforme. Puede firmar la recepción cualquier persona mayor de 18 años presente en el domicilio al momento de la llegada del envío.

En relación a las cantidades, la provisión de pañales y apósitos descartables se adecua al nivel de incontinencia diagnosticado por el médico y puede ser de 30, 60 o 90 unidades mensuales. Las solicitudes especiales por una cifra mayor requieren la evaluación del Nivel Central de PAMI. En todos los casos, quienes ya son beneficiarios del programa desde junio, recibirán la misma cantidad que antes, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional hasta diciembre de 2025, momento en el que deberán gestionar la renovación del servicio a través de la nueva Orden Médica Electrónica.

Para los recién incorporados al plan, la renovación ocurrirá a los seis meses de haberse dado de alta. Aquellos que solicitan el beneficio por primera vez deberán iniciar la gestión con su médico y presentar la documentación requerida en su agencia PAMI correspondiente. En ningún caso se solicita receta electrónica adicional, ya que el trámite se realiza exclusivamente con la OME.