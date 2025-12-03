Vilma Ripoll esperó llorando a Javier Milei en la puerta del Congreso: el motivo de sus lágrimas

La ex legisladora del FITU denunció posibles despidos y falta de insumos médicos en el Hospital Garrahan ante la falta de fondos

La salida de Javier Milei del Congreso de la Nación registró un episodio singular, tras la jura de los nuevos diputados nacionales este miércoles 3 de diciembre. Cuando el jefe de Estado abandonó el recinto, en la puerta lateral ubicada sobre calle Rivadavia lo esperaba Vilma Ripoll, legisladora del Frente de Izquierda Unidad (FITU) quien hoy dejaba su banca.

La imagen de la conocida dirigente sorprendió, ya que se la veía visiblemente conmovida, entre llantos, intentando acercarse al presidente Javier Milei, algo que no logró dado que la custodia presidencial se lo impidió. “Hace 40 años que soy enfermera, quería pedirle al presidente por los trabajadores del Garrahan”, explicó luego ante los móviles de televisión que se encontraban en el lugar.

Frente al Congreso, se desarrollaba la habitual marcha jubilados, con integrantes de organizaciones sociales y manifestantes, mientras en el interior del recinto se desarrollaba la jura de los 127 nuevos diputados.

A la par, Ripoll esperó a Javier Milei en la puerta del Congreso para reclamarle por la situación del Hospital Garrahan. “Intentaron taparme todos poniendo el cuerpo para que yo no me pueda hablar, solo quería pedirle que le den la plata al Garrahan”, explicó a los medios.

“Se están llevando a los pacientes, delegados y trabajadores que organizaron el plan de lucha, los quieren despedir”, aclaró sobre la situación que se vive en el centro de salud y la razón por la que quería dialogar con Milei.

Personal de seguridad impidió que Vilma Ripoll dialogara con el presidente Javier Milei sobre la situación sanitaria

“Hace 40 años que soy enfermera, sé cómo es eso. Además de que van a despedir a los compañeros que organizaron la protesta, no llega la plata. Tienen una lista de 100 pibes que Andis no les da las prótesis, esos pibes se van a morir”, agregó entre lágrimas.

Mientras explicaba a las cámaras la intención de hablar con el mandatario, una militante de La Libertad Avanza la interrumpió en reiteradas ocasiones y se generó un corto momento de tensión en el que se empujaron.

En cuanto a los manifestantes en las afueras del Congreso, se agruparon motivados por la preocupación ante la situación que atraviesan muchos jubilados, que se suelen movilizar los miércoles. Se desplegó un operativo policial.

“Impotencia y dolor siento. Porque nosotros tendríamos que poder comprarnos nuestros alimentos”, expresó una jubilada en un móvil de Crónica TV, sintetizando el ánimo de quienes, a pesar del esfuerzo y los años trabajados, enfrentan dificultades para acceder a necesidades básicas.

Representantes de clubes de fútbol instalaron una mesa solidaria para recolectar alimentos destinados a jubilados en situación de vulnerabilidad

Durante la jornada, la presencia de las vallas habituales rodeando el Congreso -de Rivadavia a Hipólito Irigoyen- marcó el entorno en el que se desplegó la protesta y la manifestación solidaria. No solo participaron referentes sociales, sino también representantes de diversos clubes de fútbol, quienes dispusieron una mesa solidaria para recolectar alimentos no perecederos y distribuirlos entre los jubilados que no pueden llegar a fin de mes.

Este gesto buscó paliar la escasez que muchos experimentan, en un contexto que los propios asistentes describen como alarmante. Uno de los manifestantes sostuvo: “Los que están adentro del recinto no saben lo que es el hambre”.

El ánimo de los presentes combinó persistencia y reclamos. “Le digo a los jóvenes: abran los ojos, nos están robando la patria. Esto no es política ni nada”, compartió el mismo manifestante, preocupándose por el futuro y el presente del país, y criticando al gobierno actual.

Este miércoles se realizó la asunción de los 127 diputados que comenzarán sus funciones en la Cámara de Diputados. La sesión estuvo a cargo de Gerardo Cipollini, el parlamentario de mayor edad, quien tomó juramento a cada uno de los nuevos legisladores. Durante el acto se observó la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Con la incorporación de Francisco Morchio, representante de Entre Ríos, la conformación definitiva dejó a La Libertad Avanza como primera minoría con 95 bancas, superando a Fuerza Patria, que quedó con 94.