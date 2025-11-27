Sociedad

Bomberos luchan nuevamente contra los incendios forestales en Córdoba y rige una alerta máxima

El frente de fuego, de unos 400 metros, obligó a la colaboración entre cuarteles de distintas localidades y al despliegue de recursos especiales entre Saldán y La Calera

Cuarteles de La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza y Carlos Paz coordinan esfuerzos con aviones hidrantes y la ETAC

Bomberos voluntarios desplegaron un operativo este jueves para contener un incendio forestal entre Saldán y La Calera, en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con información proporcionada por La Voz, la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil indicó que las llamas avanzaron en un frente de aproximadamente 400 metros, ubicado al oeste de Saldán, en un área catalogada como de muy difícil acceso.

Las dotaciones movilizadas provinieron de los cuarteles de La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza y Carlos Paz, que respondieron a la emergencia en coordinación con aviones hidrantes y personal de la ETAC.

El vocero Roberto Schreiner detalló que unidades de Malagueño, Unquillo, Tanti, Villa Hermoso y La Falda permanecieron en alerta, listas para sumarse si la situación lo requería.

El frente de fuego de 400 metros avanza en una zona de difícil acceso y requiere intervención aérea y terrestre

La intervención aérea resultó clave en medio de las dificultades impuestas por el terreno, que complicaron el avance terrestre. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo extremo de incendios forestales vigente en toda la provincia y exhortaron a la población a reforzar las precauciones para evitar nuevos focos.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil apeló a la responsabilidad ciudadana e informó que, ante cualquier emergencia, se recomendó comunicarse a través de tres líneas: el 0800-888-38346, correspondiente al call center del Ministerio de Seguridad; el 100, línea directa de Bomberos Voluntarios; y el 911, el número de la Policía de Córdoba.

La jornada mantuvo la atención de los equipos de emergencia y puso en primer plano el desafío que suponen los incendios rurales en la región.

Córdoba se encuentra en alerta máxima de peligro por incendios forestales

La provincia de Córdoba se encuentra bajo una alerta máxima por alto riesgo de incendios, tras el anuncio de un ascenso significativo en las temperaturas que se mantendrá hasta el fin de la semana en la región central del país.

Las autoridades implementaron medidas preventivas para atenuar los posibles focos de fuego, y advirtieron que las condiciones climáticas resultan propicias para la propagación de incendios en varias áreas del territorio.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre temperaturas de hasta 38 grados y condiciones propicias para incendios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó, desde el martes, que hasta el viernes habría un aumento continuo de las temperaturas, que llegarían a valores máximos de 38 grados hacia el cierre del periodo. El organismo recalcó el notable incremento térmico para toda la provincia.

Frente a esta situación, el Índice Meteorológico de Incendios y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego clasificaron a diferentes zonas de Córdoba dentro del rango de “riesgo muy extremo”.

El aumento constante de la temperatura, junto con la escasa humedad y los vientos variables, incrementa la facilidad con la que los suelos y la vegetación seca —producto de la falta de lluvias— pueden arder por una chispa o llama. Tal como indicó el organismo meteorológico, “las condiciones favorecen la rápida combustión de pastizales y áreas forestales”; por ese motivo se emitieron advertencias y se instó a reforzar la prevención.

Conscientes de este panorama, las autoridades provinciales y nacionales insisten en evitar conductas que pudieran generar incendios. Entre las reglas vigentes, se prohíbe de manera absoluta la quema de residuos o restos de poda, arrojar fósforos o colillas de cigarrillos en espacios abiertos, encender fogatas en lugares públicos y hacer asados en sitios no autorizados. A su vez, se recomienda no dejar vehículos encendidos sobre césped o superficies secas y evitar el acopio de material vegetal cerca de las viviendas.

Para aminorar los riesgos, los organismos de control sugieren que los residentes de zonas rurales y urbanas mantengan corta la hierba en jardines y terrenos, despejen los alrededores de las casas creando un perímetro sin vegetación, utilicen reservorios de agua o piletas como recurso alternativo en emergencias y cuenten con herramientas básicas a mano para actuar de inmediato ante la aparición de un foco, mientras arriba la asistencia oficial.

En paralelo, el Gobierno provincial insta a evitar cualquier actividad al aire libre durante los momentos de mayor exposición al sol, prestar atención a las advertencias meteorológicas y extremar los cuidados al emplear fuego, aún en actividades diarias.

