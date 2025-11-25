Sociedad

Buscan a un policía que cayó al río Paraná luego del choque de dos embarcaciones

Prefectura Naval trabaja para dar con el paradero de Gustavo Fabián Ibarra, quien desapareció frente a San Lorenzo. Tras la colisión, la mujer que acompañaba al hombre fue rescatada por pescadores

Efectivos de Prefectura Naval participan
Efectivos de Prefectura Naval participan de la búsqueda del policía que cayó al Paraná luego del choque de dos embarcaciones (Télam)

El caso de Gustavo Fabián Ibarra, un policía de Rosario que se encontraba bajo disponibilidad, mantiene en vilo a las autoridades de Santa Fe desde la noche del domingo último.

Ibarra está desaparecido desde que la embarcación en la que viajaba colisionó con un buque en aguas del río Paraná, a la altura de la localidad de San Lorenzo.

Frente a este hecho, personal de Prefectura Naval inició un operativo de búsqueda en coordinación con el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe.

El incidente ocurrió entre las 20 y las 20.30 del domingo pasado, cuando Ibarra navegaba acompañado de una mujer cuya identidad aún no trascendió públicamente.

De acuerdo con la información brindada por el portal Rosario3, la mujer fue rescatada por pescadores y trasladada a una guardería náutica. Ella fue la que relató que la lancha en la que navegaban impactó contra un buque, y que tras la colisión no vio emerger a Ibarra.

La desaparición de Ibarra generó inquietud entre las autoridades locales y la fuerza policial de Rosario, ciudad de la que era agente, aunque se encontraba en condición de “disponibilidad”, es decir, fuera de servicio activo al momento del accidente.

La sobreviviente detalló ante las autoridades que, tras el impacto, la embarcación comenzó a hundirse rápidamente. “Vi cómo la lancha se sumergía y logré mantenerme a flote gracias a la ayuda de pescadores que acudieron al escuchar el choque”, sostuvo la mujer.

El operativo de búsqueda se mantiene activo desde la noche del domingo. Efectivos de Prefectura Naval, con base en la delegación Rosario, utilizan embarcaciones especializadas y drones para rastrillar la zona del accidente y también participa personal de rescate acuático y buzos tácticos.

Una mujer que viajaba con
Una mujer que viajaba con el oficial fue rescatada por pescadores (Télam)

Las autoridades solicitaron la colaboración de toda persona que pueda aportar datos sobre el hecho o que haya presenciado alguna maniobra inusual en el sector del río Paraná entre las 20 y las 20.30 del domingo.

Encontraron el cuerpo del joven que cayó al Paraná mientras pescaba con su padre

A principios del mes de agosto y luego de cinco días de búsqueda intensa, los equipos de emergencia hallaron el cuerpo de Adrián, el joven pescador de 25 años que había caído al río Paraná mientras pescaba con su padre. Los restos aparecieron en la misma zona donde había ocurrido el accidente y fueron detectados por un dron que monitoreaba el área.

El operativo de búsqueda contó con la participación del personal de la Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y la Policía de Santa Fe. El equipo había comenzado a usar drones con la intención de mejorar la visibilidad en los sectores de acceso complicado.

Después de que se iniciara la recorrida del perímetro, las autoridades detectaron un objeto extraño, que se encontraba a pocos metros de donde había caído el joven. A raíz de esto, se envió una embarcación de Prefectura para constatar la naturaleza del mismo.

Fue así que se concluyó la búsqueda, tras confirmarse que se trataban de los restos del pescador. Los familiares de la víctima se encontraban en el lugar en el momento del hallazgo y recibieron la noticia de inmediato.

“Sabíamos que, si había quedado atrapado, por las características del cuadro, seguramente iba a salir a flote”, explicó el titular de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, durante una entrevista. Asimismo, indicó: “Ahora estamos trabajando mucho y haciendo una contención con la familia, principalmente con el papá”.

Poco después de que se confirmara la noticia, algunos de ellos se dirigieron a la casa familiar. Por su parte, Luis, el padre del joven, no habría estado presente, debido a que poco antes se había retirado a descansar. Previo al hallazgo, el hombre relató que intentó rescatar a su hijo lanzándose al agua tras el accidente, pero que no logró encontrarlo.

