Locos x el Asado se prepara para llenar de humo, carne y sabor el Hipódromo de San Isidro

Fue un largo camino el de Luciano “Laucha” Luchetti, pero siempre hacia arriba y con crecimiento constante. Fue casi sin escalas de la idea de compartir en video el ritual de la carne, a pasar los 13 millones de seguidores en redes sociales; de YouTube, a la TV; del jardín, al restaurante Fuegos en San Isidro y de Argentina a la sucursal en Perú. Ahora, se prepara para su primer evento masivo, con el Festival de Locos x el Asado con el que planea llenar de humo y sabor el Hipódromo de San Isidro el próximo 22 de noviembre.

“El Festival de Locos x el Asado está llegando. La fiesta del fuego, del humo y los que aman comer asado. Venite a comer como nunca, bailar como loco y divertirte con todos tus amigos y familia”, arenga “Laucha” en redes sociales.

Después de tantos años de trabajo, para Luciano, “el sueño se hizo realidad”, porque “por primera vez, la comunidad de asado más grande del mundo se junta en un solo lugar”.

La promesa es de una jornada gloriosa y en familia para los amantes de la carne. Habrá, por ejemplo, una Masterclass de asado encabezada por el propio Luciano, y duelos con los Gauchos de Areco.

Como en todo asado que se precie, además se realizará un torneo de truco en parejas, con importantes premios para los ganadores. La “Mesa de artistas”, entre los que se destacan Hernán de Mala Fama y Coqui Sosa, tiene pronóstico de grandes momentos.

A todo ello, se sumará el desposte en vivo, la zona Locos y Loquitos para los más chicos, DJs y bandas en vivo, una Zona VIP, premios y sorteos. Aunque el epicentro será el patio de asado, con las mejores recetas de “Laucha” para degustar.

Locos x el Asado suma más de 13 millones de seguidores en redes sociales

El festival será “de 12 a 12″, comenzando al mediodía del sábado 22 para culminar apenas iniciado el domingo.

“Después de años de compartir esta hermosa pasión junto a ustedes, por fin nos vamos a poder ver las caras en este hermoso evento. El olor a humo, el fuego y la música nos van a unir en el mejor festival de la Argentina”, anticipó Luchetti en otro video.

La expectativa es alta, y no es para menos, ya que se vislumbra que será “la mejor experiencia de asado del mundo”, y en el país que hace del asado un rito.

Para adquirir las entradas, hay que ingresar a Passline y adquirir un combo de asado. Es tan simple como eso.

Con más de una década a la vanguardia, innovando y llevando al mundo la comida más argentina del mundo, dan ganas de despedirse como “Laucha”: "Que viva el fuego y Locos x el Asado, papá“.