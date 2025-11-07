Video: un colectivo dobló en rojo en plena Avenida Lacroze y provocó un fuerte accidente

Así fue el choque en Colegiales

Un accidente ocurrió en las primeras horas de este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un auto se estrelló contra un colectivo en movimiento en el barrio de Colegiales. El chofer del vehículo pequeño tuvo que ser asistido por personal médico.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo alrededor de las 6:50 de la mañana en la intersección de Avenida Lacroze y Conesa. El automóvil, que circulaba por Lacroze, impactó de frente contra el colectivo mientras este avanzaba hacia la avenida.

Según se puede observar en el video, el semáforo ubicado sobre Avenida Lacroze tenía luz verde, lo que implica que el colectivo habría cruzado con la luz roja, cometiendo una grave infracción que en este caso derivó en un accidente.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que asistió al chofer del colectivo.

Afortunadamente, no se registraron pasajeros heridos. Todos fueron trasladados en otra unidad de la misma línea, en tanto, el conductor del transporte permaneció en el sitio. La causa fue caratulada como “lesiones culposas”.

Se registraron ocho heridos tras el choque en Monserrat.

Ayer, dos colectivos protagonizaron un choque con múltiples heridos en el barrio porteño de Monserrat. El episodio ocurrió por la mañana en la intersección de la avenida Paseo Colón y México e involucró a unidades de las líneas 152 y 126.

Según pudo saber Infobae, al sitio acudió personal de la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad. También se hizo presente el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

De acuerdo con fuentes del servicio de emergencias, ocho personas resultaron heridas: seis hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Cuatro personas fueron asistidas en el lugar, mientras que las restantes fueron trasladadas a los hospitales Argerich y Ramos Mejía.

En total, trabajaron 12 móviles del SAME. Ninguno de los heridos presentó lesiones de gravedad.

El siniestro involucró a unidades de las líneas 152 y 126.

En octubre hubo en promedio más de 60 choques por día en Ciudad de Buenos Aires

Durante octubre de 2025, el Equipo de Comunicación Unificada en Emergencias Sanitarias (ECUES) del SAME reportó un total de 1882 solicitudes de atención vinculadas a incidentes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Estos eventos derivaron en la asistencia a 2165 pacientes, lo que evidencia la magnitud del impacto que los siniestros viales continúan teniendo en la salud pública urbana.

El análisis de los datos revela que las colisiones entre automóviles y motocicletas constituyeron el tipo de incidente más frecuente, representando 25,77% del total. En segundo lugar, se ubicaron las colisiones entre automóviles, con 11,13%, seguidas por los atropellamientos (9,42%) y las caídas de motociclistas (9,33%). Esta distribución muestra que los vehículos de dos ruedas, en particular las motocicletas, continúan como protagonistas en la siniestralidad vial.

Al desglosar los incidentes según el tipo de vehículo involucrado, los casos con motocicletas alcanzaron 1010 (lo que equivale a 42,6% del total), mientras que los automóviles estuvieron presentes en 972 incidentes (41,0%). Los atropellamientos sumaron 387 casos, lo que representa 16,3% de los eventos registrados. Esta proporción confirma la alta exposición de motociclistas y peatones a situaciones de riesgo en la vía pública.

(Luciano González)

El informe de ECUES también identificó patrones temporales en la ocurrencia de los siniestros. El mayor promedio de incidentes se registró los miércoles entre las 13 y las 17 horas. Según el equipo, “la mayor cantidad de incidentes durante los miércoles en esta franja horaria puede deberse a características propias de la dinámica poblacional durante el mes de octubre”. Este dato sugiere la influencia de factores sociales y de movilidad específicos de la semana y del mes en cuestión.

En cuanto a la distribución geográfica, las comunas con mayor incidencia de auxilios fueron la Comuna 1 (que abarca Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolás y Puerto Madero), la Comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), la Comuna 14 (Palermo) y la Comuna 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales). Estas zonas concentran una parte significativa de la actividad urbana y del tránsito vehicular, lo que puede explicar la frecuencia de los incidentes.