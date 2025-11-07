Sociedad

Video: un colectivo dobló en rojo en plena Avenida Lacroze y provocó un fuerte accidente

El incidente ocurrió en la intersección con la calle Conesa. El chofer del auto tuvo que ser asistido por el SAME

Guardar
Así fue el choque en Colegiales

Un accidente ocurrió en las primeras horas de este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un auto se estrelló contra un colectivo en movimiento en el barrio de Colegiales. El chofer del vehículo pequeño tuvo que ser asistido por personal médico.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo alrededor de las 6:50 de la mañana en la intersección de Avenida Lacroze y Conesa. El automóvil, que circulaba por Lacroze, impactó de frente contra el colectivo mientras este avanzaba hacia la avenida.

Según se puede observar en el video, el semáforo ubicado sobre Avenida Lacroze tenía luz verde, lo que implica que el colectivo habría cruzado con la luz roja, cometiendo una grave infracción que en este caso derivó en un accidente.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que asistió al chofer del colectivo.

Afortunadamente, no se registraron pasajeros heridos. Todos fueron trasladados en otra unidad de la misma línea, en tanto, el conductor del transporte permaneció en el sitio. La causa fue caratulada como “lesiones culposas”.

Se registraron ocho heridos tras el choque en Monserrat.

Ayer, dos colectivos protagonizaron un choque con múltiples heridos en el barrio porteño de Monserrat. El episodio ocurrió por la mañana en la intersección de la avenida Paseo Colón y México e involucró a unidades de las líneas 152 y 126.

Según pudo saber Infobae, al sitio acudió personal de la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad. También se hizo presente el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

De acuerdo con fuentes del servicio de emergencias, ocho personas resultaron heridas: seis hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Cuatro personas fueron asistidas en el lugar, mientras que las restantes fueron trasladadas a los hospitales Argerich y Ramos Mejía.

En total, trabajaron 12 móviles del SAME. Ninguno de los heridos presentó lesiones de gravedad.

El siniestro involucró a unidades de las líneas 152 y 126.

En octubre hubo en promedio más de 60 choques por día en Ciudad de Buenos Aires

Durante octubre de 2025, el Equipo de Comunicación Unificada en Emergencias Sanitarias (ECUES) del SAME reportó un total de 1882 solicitudes de atención vinculadas a incidentes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Estos eventos derivaron en la asistencia a 2165 pacientes, lo que evidencia la magnitud del impacto que los siniestros viales continúan teniendo en la salud pública urbana.

El análisis de los datos revela que las colisiones entre automóviles y motocicletas constituyeron el tipo de incidente más frecuente, representando 25,77% del total. En segundo lugar, se ubicaron las colisiones entre automóviles, con 11,13%, seguidas por los atropellamientos (9,42%) y las caídas de motociclistas (9,33%). Esta distribución muestra que los vehículos de dos ruedas, en particular las motocicletas, continúan como protagonistas en la siniestralidad vial.

Al desglosar los incidentes según el tipo de vehículo involucrado, los casos con motocicletas alcanzaron 1010 (lo que equivale a 42,6% del total), mientras que los automóviles estuvieron presentes en 972 incidentes (41,0%). Los atropellamientos sumaron 387 casos, lo que representa 16,3% de los eventos registrados. Esta proporción confirma la alta exposición de motociclistas y peatones a situaciones de riesgo en la vía pública.

(Luciano González)
(Luciano González)

El informe de ECUES también identificó patrones temporales en la ocurrencia de los siniestros. El mayor promedio de incidentes se registró los miércoles entre las 13 y las 17 horas. Según el equipo, “la mayor cantidad de incidentes durante los miércoles en esta franja horaria puede deberse a características propias de la dinámica poblacional durante el mes de octubre”. Este dato sugiere la influencia de factores sociales y de movilidad específicos de la semana y del mes en cuestión.

En cuanto a la distribución geográfica, las comunas con mayor incidencia de auxilios fueron la Comuna 1 (que abarca Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolás y Puerto Madero), la Comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), la Comuna 14 (Palermo) y la Comuna 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales). Estas zonas concentran una parte significativa de la actividad urbana y del tránsito vehicular, lo que puede explicar la frecuencia de los incidentes.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasAccidenteChoqueColectivoColegialesBuenos AiresSAME

Últimas Noticias

Investigan el femicidio de una estudiante en una residencia de San Telmo: cayó del balcón y detuvieron al novio

Se trata de Matilda López Sanzetenea, una joven boliviana de 18 años. Su pareja, de la misma edad, tenía rasguños en la espalda

Investigan el femicidio de una

“Era un set de filmación”: la declaración de un juez de San Isidro en el jury contra Makintach

Ariel Alfredo Introzzi, integrante del TOC N°2 de San Isidro, fue el primer testigo de la segunda jornada en La Plata. Qué dijo

“Era un set de filmación”:

“Los nenes vieron a mi hijo en un charco de sangre y el arco encima”: el relato de de la tragedia en un club de Quilmes

Los padres de Benicio Farji contaron cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida del niño de ocho. Denunciaron la falta de seguridad en la cancha de entrenamiento

“Los nenes vieron a mi

Sorpresivo paro de colectivos en la zona sur del AMBA: nueve líneas no prestan servicio

Choferes de las empresas MOQSA y El Nuevo Halcón SA, cuyas líneas recorren los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, realizan una medida de fuerza por reclamos salariales y falta de pago

Sorpresivo paro de colectivos en

Llegó la lluvia a Buenos Aires y hay alerta por tormentas en siete provincias: el pronóstico del fin de semana

Se esperan precipitaciones en la región a lo largo de todo el viernes. El detalle del fin de semana

Llegó la lluvia a Buenos
DEPORTES
Tras ser confirmado como titular

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto afronta la única práctica en Brasil

Mario Petrucci: “Faustino Oro es la mayor promesa de ajedrez de la Argentina y la Federación trabaja para apoyarlo como nunca antes”

Franco Colapinto habló tras la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1: “Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor”

Los elogios de Briatore a Colapinto tras confirmarlo como titular para el 2026: “Tiene el potencial necesario para convertirse en un piloto de primer nivel”

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026 que tendrá a Franco Colapinto como piloto titular: cuándo será su debut

TELESHOW
Flor Peña cumplió 51 años,

Flor Peña cumplió 51 años, sus amigos hackearon sus redes y el resultado fue inesperado: “Sin retoque ni filtro”

Flor de la V apuntó contra Estefi Berardi tras su renuncia a Los Profesionales de Siempre: “¿Desde qué lugar habla?"

La confesión de Wanda Nara tras separarse de Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que tenga novia”

Nico Vázquez compartió la primera foto junto a Dai Fernández: a pura sonrisa en un lugar icónico de Nueva York

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

INFOBAE AMÉRICA

Declararon culpable a la mujer

Declararon culpable a la mujer que acosaba a los padres de Madeleine McCann

El museo del Holocausto les pone nombre a 5 millones de víctimas y confía en la IA para identificar al resto

China suspendió restricciones a la exportación de tierras raras, una de las exigencias de EEUU en el pacto comercial

Nuevo balance de la dictadura cubana: el huracán Melissa dejó más de 76.000 viviendas afectadas en la isla

Por dentro del museo catarí que parece una “rosa” del desierto: una joya de 430 millones de dólares