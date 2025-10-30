Sociedad

Cerró el boliche de Lanús donde ocurrió un violento enfrentamiento entre un grupo de jóvenes y patovicas

El fin de semana pasado un grupo que asistía a un cumpleaños familiar fue echado del lugar, arrojó piedras al local y denunció agresión por parte de los miembros de la seguridad del local. El comunicado del lugar tras los incidentes

Guardar
El incidente se desató cuando una discusión entre dos grupos derivó en agresiones físicas y destrozos en la entrada del boliche

La madrugada en la que estalló la violencia dentro de Omi bar, resto & music aún resuena en Lanús, luego de que el local anunciara que cerrará sus puertas después de siete años de actividad. La carta de despedida, compartida a través de la cuenta de Instagram del establecimiento, confirmó la noticia central tras días de repercusiones por el enfrentamiento ocurrido en el boliche.

El comunicado dirigido a empleados, clientes y amigos explicó: “Nos vamos. Después de 7 años de trabajo y sacrificio, hoy nos vemos obligados a tomar una decisión que lamentamos mucho. Frente a una situación que nos es completamente ajena, Omi decide cerrar sus puertas”.

“Hicimos todo con muchísimo amor, agradecemos a todos los empleados, clientes y amigos que fueron parte todo este tiempo. Algunos compartirán nuestra tristeza, otros tal vez no. Pero nos vamos orgullosos del éxito construido”, culminó el comunicado.

La decisión de cierre fue
La decisión de cierre fue anunciada en un comunicado en Instagram, donde el local agradeció a empleados y clientes por siete años de actividad (@omilanus)

El último capítulo de la historia del local cobra contexto en los hechos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, cuando un festejo familiar mutó abruptamente en una escalada de violencia.

Según reconstruyó Infobae, un grupo de jóvenes celebraba un cumpleaños en el local cuando se produjo una discusión entre dos sectores. La situación, según relatos de miembros del local, desbordó los límites de una simple diferencia, cerca de la 1:30.

“Es un bar que luego de las 12 de la noche se hace boliche y van bandas a hacer recitales a veces”, relató el dueño, Mauro Barbeito, en declaraciones recogidas por el medio.

Minutos después de la discusión inicial, el personal de seguridad intentó separar y retirar a uno de los grupos con el objetivo de evitar mayores incidentes en el interior. Durante este procedimiento, ocurrió el gesto que disparó la violencia: uno de los hombres arrojó un vaso hacia un custodio de la seguridad privada. Según indicaron desde el boliche, el trabajador terminó con “ocho puntos” después de la agresión.

Acto seguido, los jóvenes involucrados salieron a la vereda y destrozaron la decoración de la entrada del local. Macetas grandes de cemento fueron arrojadas y los cascotes impactaron contra la fachada y vidrios del establecimiento, mientras personas dentro del bar intentaban huir de las líneas de impacto.

Los registros en video muestran que nadie del equipo de seguridad salió al exterior en esos segundos, una decisión que, de acuerdo con lo que comentó el propietario, fue modificada tras constatar la dimensión de los daños. Salieron para evitar que sigan rompiendo toda la fachada.

Ambas partes involucradas en la pelea se presentaron en la comisaría para brindar sus versiones de los hechos ante las autoridades

El episodio provocó versiones enfrentadas sobre lo ocurrido y la forma en la que intervino el personal de seguridad. Una joven identificada como Florencia, parte del grupo familiar involucrado, sostuvo ante Telefé Noticias que todo inició después de un entredicho entre dos chicos, que consideró cerrado.

Se le acerca el patovica a querer sacarlo a la fuerza. Le pega una trompada sin razón alguna. Y ahí es donde mi hermano se lo llevan para atrás con mi otro hermano y es el que claramente se ve que tira el vaso al patovica, pero le pegó a la pared y ahí salpicó”, relató.

La repercusión de la pelea se expandió después de que los videos circularan en redes sociales. La Justicia de Lanús-Avellaneda inició actuaciones a partir de las imágenes. Ambas partes se presentaron en la comisaría para someter sus relatos y versiones.

Dos personas fueron derivadas al Hospital Evita para recibir atención médica, aunque no trascendió la gravedad de las lesiones. La causa permanece bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Lanús, desde donde se formalizó la investigación como “lesiones”. Las autoridades realizaron reconocimientos médicos y notificaciones a los presuntos responsables.

Temas Relacionados

peleapatovicasEnfrentamientosLanúsBolichesúltimas noticias

Últimas Noticias

Mendoza: realizaba tareas en el tendido eléctrico de trolebuses, cayó desde diez metros de altura y murió

Roberto Chávez tenía 56 años y era un operario con 21 años de trayectoria en la Sociedad de Transporte mendocina. El hecho ocurrió cerca de la medianoche en la intersección de las calles San Martín Sur y Cipolletti

Mendoza: realizaba tareas en el

Caso Cecilia Strzyzowski: por qué sigue preso el abogado de Emerenciano Sena al que le secuestraron el celular

Lo detuvieron durante la segunda audiencia, acusado de haber filmado a los candidatos a jurados por el femicidio. Será indagado este viernes. A qué se enfrenta

Caso Cecilia Strzyzowski: por qué

El Gobierno porteño desalojó “la Galería del Terror”, un ex centro comercial usurpado desde hace 20 años

Está ubicado en Nueva Pompeya, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Las instalaciones estaban tomadas por más de 100 personas y hubo un operativo de las fuerzas de seguridad ordenado por la Justicia para recuperar los locales

El Gobierno porteño desalojó “la

Colón: un joven realizaba maniobras peligrosas con su moto, atropelló a una jubilada y la dejó en grave estado

La víctima es una mujer de 74 que recibió heridas de gravedad. La Justicia bonaerense ordenó la detención del adolescente, quien además circulaba sin papeles

Colón: un joven realizaba maniobras

Hallaron un fusil FAL de las Fuerzas Armadas argentinas entre las armas secuestradas al Comando Vermelho en Brasil

Lo informó a través de un video el jefe de la Unidad de Coordinación de Inspección de Armas y Explosivos de la Policía Civil de Río de Janeiro (CFAE)

Hallaron un fusil FAL de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mendoza: realizaba tareas en el

Mendoza: realizaba tareas en el tendido eléctrico de trolebuses, cayó desde diez metros de altura y murió

Caso Cecilia Strzyzowski: por qué sigue preso el abogado de Emerenciano Sena al que le secuestraron el celular

Cuáles fueron las provincias que más aumentaron el gasto en el segundo trimestre

Ordenan reabrir una causa contra ex directivos de Aguas Santafesinas por la contaminación del río Paraná

Comando Vermelho: condenaron a cinco brasileños que lavaban dinero para la organización desde Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Los escándalos y la caída

Los escándalos y la caída del príncipe Andrés: cuatro décadas de polémicas en la familia real británica

El G7 lanzó una alianza para contrarrestar el control chino sobre las tierras raras

Tortura bajo hielo y “tribunales de tráfico”: la denuncia que reveló los castigos brutales aplicados por el Comando Vermelho

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó las “atrocidades” cometidas por paramilitares en la región sudanesa de Darfur

Naciones Unidas destacó avances en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza

TELESHOW
Liz Solari sorprendió con una

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”

El programa especial que prepara Intrusos por sus 25 años: vuelven los históricos a la mesa

Tamara Báez respondió con humor a las críticas por su cirugía estética: “Vivan y dejen vivir”