Cerró el boliche de Lanús donde ocurrió un violento enfrentamiento entre un grupo de jóvenes y patovicas

El incidente se desató cuando una discusión entre dos grupos derivó en agresiones físicas y destrozos en la entrada del boliche

La madrugada en la que estalló la violencia dentro de Omi bar, resto & music aún resuena en Lanús, luego de que el local anunciara que cerrará sus puertas después de siete años de actividad. La carta de despedida, compartida a través de la cuenta de Instagram del establecimiento, confirmó la noticia central tras días de repercusiones por el enfrentamiento ocurrido en el boliche.

El comunicado dirigido a empleados, clientes y amigos explicó: “Nos vamos. Después de 7 años de trabajo y sacrificio, hoy nos vemos obligados a tomar una decisión que lamentamos mucho. Frente a una situación que nos es completamente ajena, Omi decide cerrar sus puertas”.

“Hicimos todo con muchísimo amor, agradecemos a todos los empleados, clientes y amigos que fueron parte todo este tiempo. Algunos compartirán nuestra tristeza, otros tal vez no. Pero nos vamos orgullosos del éxito construido”, culminó el comunicado.

La decisión de cierre fue anunciada en un comunicado en Instagram, donde el local agradeció a empleados y clientes por siete años de actividad (@omilanus)

El último capítulo de la historia del local cobra contexto en los hechos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, cuando un festejo familiar mutó abruptamente en una escalada de violencia.

Según reconstruyó Infobae, un grupo de jóvenes celebraba un cumpleaños en el local cuando se produjo una discusión entre dos sectores. La situación, según relatos de miembros del local, desbordó los límites de una simple diferencia, cerca de la 1:30.

“Es un bar que luego de las 12 de la noche se hace boliche y van bandas a hacer recitales a veces”, relató el dueño, Mauro Barbeito, en declaraciones recogidas por el medio.

Minutos después de la discusión inicial, el personal de seguridad intentó separar y retirar a uno de los grupos con el objetivo de evitar mayores incidentes en el interior. Durante este procedimiento, ocurrió el gesto que disparó la violencia: uno de los hombres arrojó un vaso hacia un custodio de la seguridad privada. Según indicaron desde el boliche, el trabajador terminó con “ocho puntos” después de la agresión.

Acto seguido, los jóvenes involucrados salieron a la vereda y destrozaron la decoración de la entrada del local. Macetas grandes de cemento fueron arrojadas y los cascotes impactaron contra la fachada y vidrios del establecimiento, mientras personas dentro del bar intentaban huir de las líneas de impacto.

Los registros en video muestran que nadie del equipo de seguridad salió al exterior en esos segundos, una decisión que, de acuerdo con lo que comentó el propietario, fue modificada tras constatar la dimensión de los daños. Salieron para evitar que sigan rompiendo toda la fachada.

Ambas partes involucradas en la pelea se presentaron en la comisaría para brindar sus versiones de los hechos ante las autoridades

El episodio provocó versiones enfrentadas sobre lo ocurrido y la forma en la que intervino el personal de seguridad. Una joven identificada como Florencia, parte del grupo familiar involucrado, sostuvo ante Telefé Noticias que todo inició después de un entredicho entre dos chicos, que consideró cerrado.

“Se le acerca el patovica a querer sacarlo a la fuerza. Le pega una trompada sin razón alguna. Y ahí es donde mi hermano se lo llevan para atrás con mi otro hermano y es el que claramente se ve que tira el vaso al patovica, pero le pegó a la pared y ahí salpicó”, relató.

La repercusión de la pelea se expandió después de que los videos circularan en redes sociales. La Justicia de Lanús-Avellaneda inició actuaciones a partir de las imágenes. Ambas partes se presentaron en la comisaría para someter sus relatos y versiones.

Dos personas fueron derivadas al Hospital Evita para recibir atención médica, aunque no trascendió la gravedad de las lesiones. La causa permanece bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Lanús, desde donde se formalizó la investigación como “lesiones”. Las autoridades realizaron reconocimientos médicos y notificaciones a los presuntos responsables.