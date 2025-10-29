“Nunca sentí algo así”: el testimonio de argentinos que viven en Río de Janeiro tras el operativo anti narco

Nelson Acosta García, un argentino que vive hace 15 años en Rio de Janeiro, relató cómo vivió la masiva redada contra el Comando Vermelho (Infobae en Vivo)

Ayer, la ciudad de Río de Janeiro amaneció bajo fuego. Helicópteros, blindados y drones de la policía irrumpieron en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte carioca, en una masiva ofensiva contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

El día después de la histórica redada militar, que dejó el estremecedor saldo de 64 muertos, entre ellos cuatro agentes, y más de 80 detenidos, dos argentinos contaron en Infobae en Vivo cómo se vivió en la ciudad carioca una jornada de tal magnitud.

“El operativo generó un caos total en Río de Janeiro e inmovilizó a gran parte de la población”, relató Nelson Acosta García, un argentino radicado allí hace 15 años, durante una entrevista vía zoom con el periodista Gonzalo Sánchez.

Por otro lado, Emiliana Martínez, residente en la zona sur de Copacabana, también dio su punto de vista desde Brasil. "La sensación fue rarísima: ayer, Copacabana estaba totalmente vacía, los bares cerrados y nadie en la calle”, relató también vía teleconferencia.

Emiliana Martínez reside en la parte sur de Copacabana y dio su punto de vista del trágico día de ayer en Río de Janeiro (Infobae en Vivo)

Acosta García comenzó reconstruyendo la jornada del fatídico día de ayer. “Empezó a circular la información, vía WhatsApp, pidiéndonos que tengamos cuidado con tal zona que cortaron una calle”. Y agregó: “Los organizadores de los disturbios atravesaban los ómnibus en las calles, les sacaban la llave y los dejaban varados, generando un colapso en el tránsito“.

Según él, eso hizo que hubiera mucha gente en la calle a las tres, cuatro de la tarde. “Las empresas, escuelas, todo eso cerró y dejaron salir a sus empleados mucho más temprano, pero esa gente no tenía cómo moverse. Se habían cerrado más de 120 líneas de colectivo que no funcionaban. Y eso generaba un caos total”, sintetizó.

Los cadáveres de los integrantes del grupo criminal brasileño, luego de la redada policial de ayer (Pablo Porciuncula / AFP)

Consultado sobre si había signos previos al operativo, afirmó que “fue una sorpresa” aunque reconoció que los residentes en Río “escuchan tiros todos los días”. “Atrás del morro hay otro morro y dos favelas y también, se escuchan las prácticas de tiro de ellos. Es un sonido bastante normal”.

Sensaciones desde dos puntos de Río de Janeiro

Acosta García explicó el impacto del operativo desde el sector de la ciudad en donde reside. “Donde estamos nosotros, inclusive Santa Teresa (el centro de Río, entre el barrio de Flamengo y el barrio del Centro, y Lapa de un lado y Gloria del otro) en esta parte, que llaman la parte noble de Santa, no nos enteramos absolutamente de nada, por supuesto, a no ser por los medios de comunicación”, explicó.

Al repasar su experiencia sobre la circulación en la ciudad, comentó las precauciones que toman quienes viven allí: “Hace 15 años que vivo acá y hoy me da más miedo cuando voy a Buenos Aires que cuando circulo por acá. Las ciudades cambian, los lugares más complejos cambian también”.

Un automóvil usado como barricada por narcotraficantes del Comando Vermelho durante un operativo policial en la favela Complexo do Alemao, donde opera. la organización criminal (Foto AP/Silvia Izquierdo)

Y advirtió particularmente sobre el nuevo escenario de algunos barrios icónicos: “A la noche, donde cae el sol, yo no le recomiendo a nadie caminar por Copacabana, se ha vuelto un lugar bastante complicado, especialmente después de la pandemia”, graficó.

El entrevistado también detalló cómo actúan los delincuentes: “No es que andan matando gente por la calle, pero hay que tener cuidado. Hay muchos robos simples del celular, de la cadenita, de todo”.

Por otro lado, Emiliana explicó que en la parte sur de Copacabana “estuvo todo bastante tranquilo”. Y agregó: “Yo vivo hace tres años en Río y nunca sentí algo así. Me iba enterando por WhatsApp de todo lo que pasaba en el norte. Recibí mensajes de que no salga, que la cosa estaba fea, y que tenga cuidado”, contó en Infobae en Vivo.

Miembros de la unidad especial de la policía militar detienen a traficantes de drogas durante una operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro (REUTERS/Aline Massuca)

Ella sostuvo que “hoy está bastante normalizado, ya que emitieron el nivel uno de alerta y se puede circular”. Ayer había entrado en vigencia el “Estadio 2” del sistema de riesgo, dispuesto por las autoridades locales tras los bloqueos realizados por traficantes en varias zonas de la ciudad.

Mientras en la zona norte de Río de Janeiro se acumulaban cuerpos en la plaza São Lucas del Complexo da Penha y los hospitales se llenaban de familiares buscando a los suyos, sectores turísticos como Copacabana registraron otra postal. Explicó que, si bien la alerta y el miedo se sentían, la actividad en su barrio se paralizó: los locales bajaron las persianas, las calles se vaciaron y el bullicio habitual se transformó en silencio.

Policías durante la Operacao Contencao en la favela Vila Cruzeiro en Rio de Janeiro (Mauro Pimentel / AFP)

El temor y la parálisis también se reflejaron en el cierre de más de 70 comercios y el uso de al menos 71 colectivos como barricadas por parte de organizaciones criminales, una postal inusual para una ciudad turística. “Nos quedamos con la sensación de no saber qué va a pasar. Pero hoy, por lo menos en esta zona, la vida volvió más o menos a la normalidad”, resumió Martínez, mientras en algunas áreas la calma todavía parece precaria.