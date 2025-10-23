Video: violento enfrentamiento entre bandas en el medio de la calle en Salta

Violento enfrentamiento entre al menos 20 personas genera alarma en barrio de Salta

Un agresivo enfrentamiento nocturno en el barrio San Francisco Solano, en la zona sureste de Salta capital, generó preocupación entre los residentes. Vecinos documentaron con videos el episodio y sumaron testimonios que revelaron la frecuencia de este tipo de disturbios en la zona.

“Chicos tomados, drogados, se viven peleando. La policía demoró mucho en venir”, manifestaron habitantes de este barrio a El Tribuno, medio que publicó las imágenes, visiblemente molestos ante la reiteración de hechos similares.

El incidente, según confirmaron fuentes policiales, se desencadenó tras el inicio del torneo de los barrios realizado en el estadio Ernesto Padre Martearena. La alerta a las autoridades se registró alrededor de las 23 horas, justo cuando el clima de tensión ascendía en el vecindario.

Vecinos denuncian reiterados disturbios y demoras policiales en San Francisco Solano

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de al menos veinte personas involucradas en la pelea, situación que obligó a solicitar refuerzos de Infantería y de Seguridad Urbana debido a la magnitud del conflicto.

Durante el operativo, los agentes enfrentaron resistencia: uno de los móviles policiales fue atacado con piedras, un hecho que puso de manifiesto el nivel de violencia alcanzado. Pese a la gravedad del episodio, no hubo detenidos y las fuerzas de seguridad lograron finalmente restablecer el orden y despejar la zona.

Los reclamos de mayor presencia policial siguieron creciendo entre los habitantes del barrio. “Esto ocurre todas las noches”, señalaron.

En las imágenes que encabezan esta nota, difundidas por El Tribuno, se logra apreciar la violencia con la que transcurrió la pelea. Se puede ver cómo las personas arrojan proyectiles en medio de los gritos e insultos. Incluso algunos tenían objetos similares a fierros para golpear.

No hubo detenidos pese a la magnitud del conflicto en el barrio salteño

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo

Una violenta disputa entre jóvenes, ocurrida un mes atrás durante una madrugada de jueves a la salida de un boliche en el barrio de Palermo, dejó como saldo dos personas con heridas de arma blanca, escenas de caos y sangre en la vereda. Debido a las lesiones, ambos jóvenes fueron trasladados rápidamente al hospital Fernández.

De acuerdo con información de fuentes policiales mencionadas por Infobae, el episodio ocurrió en el boliche Ink, sobre la avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy.

Según información a la que accedió este medio, la pelea se habría desatado dentro del local nocturno, tras el robo de una cadenita a uno de los presentes por parte de un grupo de jóvenes. Esa situación desencadenó el conflicto, que prosiguió fuera del boliche.

“Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, explicó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal TN.

Así fue la batalla campal afuera de un boliche de Palermo

Las imágenes captadas muestran la crudeza de la situación entre ambos bandos, todavía de noche y con vehículos circulando sobre la avenida Niceto Vega. Durante la trifulca, un joven cayó al asfalto y, aun estando indefenso, otros participantes lo golpearon con puños y patadas.

Tras la pelea, personal de la policía porteña demoró a cinco personas -cuatro hombres y una mujer- señalados por el denunciante del robo de la cadenita.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte, donde se aguardará el parte médico de los hospitalizados para definir los pasos a seguir respecto a las personas demoradas.