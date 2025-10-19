Suspendieron un partido de fútbol infantil por insultos antisemitas: “Hay que matar judíos”

Un partido correspondiente a la Liga Deportiva Vicente López (LIDE) de fútbol infantil fue suspendido ayer en el Club Hebraica luego de expresiones antisemitas pronunciadas por un niño del Club Mitre.

Promediaban 25 minutos del segundo tiempo cuando el jugador gritó “hay que matar judíos”, mientras la voz de un adulto grita “sacalo”. Al instante, se observa cómo el árbitro intercede para calmar los ánimos y luego ingresa al campo uno de los directores técnicos.

Caso de antisemitismo en fútbol infantil, en el Club Hebraica (Créditos: Dani Lerer).

En otro video, se observa cómo un adulto realiza gestos provocadores hacia la platea local y se escucha la frase “tienen miedo de perder”, luego de la cancelación del encuentro y mientras que los padres del cuadro visitante gritan “genocidio”.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado repudiando el hecho: “Desde la DAIA repudiamos enérgicamente los hechos de antisemitismo ocurridos durante un partido de la liga LIDE, en el Club Hebraica. Durante el encuentro, uno de los niños que participaban del encuentro, perteneciente al Club Mitre, expresó la frase ‘hay que matar judíos’”.

“Estos actos, además de ofensivos y dolorosos, representan una grave manifestación de odio y discriminación que no puede ni debe tener lugar en ningún ámbito de nuestra sociedad —mucho menos en un espacio que debe ser de encuentro, respeto y educación, como lo es el deporte", argumentaron.

Y concluyeron: “Desde la DAIA expresamos nuestra preocupación y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando para promover la reflexión, la empatía y los valores que sostienen la convivencia democrática. El antisemitismo, en cualquiera de sus formas, no puede naturalizarse ni minimizarse. El respeto, la educación y la memoria son pilares fundamentales para construir una sociedad libre de odio y violencia”.

El comunicado de la DAIA repudiando el hecho

Casos de antisemitismo recientes

A finales de septiembre se viralizó un video, donde un grupo de alumnos de una escuela de Canning, que estaba en medio de su viaje de egresados en Bariloche, fueron grabados mientras cantaban canciones antisemitas en un micro. En las imágenes, también se pudo ver al coordinador del grupo que representaba a la empresa Baxxter, quien era la organizadora que se sumó a los cantos.

“Hoy quemamos judíos”, fue la frase que se repetía en el micro. En las imágenes, se puede ver como un hombre, que estuvo de encargado del grupo, se sumó a los cánticos que generaron repudio en las redes sociales.

Repudio de la Escuela Humanos tras cantos antisemitas en viaje de egresados

En ese marco, la propia institución educativa sacó un comunicado haciendo alusión a lo ocurrido. Allí señalaron que “la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.

“De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, sentenció el escrito.

A comienzos de octubre, la empresaria e influencer Michelle Iman Schmukler denunció a través de un video en redes sociales un ataque antisemita en su domicilio por parte de un vecino, en presencia de su hijo de ocho meses. Los hechos ocurrieron en el patio del departamento en el que vive junto a su esposo Idán, quien también intervino en la denuncia pública.

Grave denuncia por antisemitismo

Según relató la denunciante, la agresión tuvo lugar ayer cerca del mediodía, cuando se encontraba con su bebé en el patio de su casa, en Palermo. “Escucho del patio de mi casa que hay una persona diciendo ‘judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’”, expresó Michelle en el video divulgado a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la agresión escaló a otro nivel. “Me tiró un fierro por la ventana”, detalló Michelle. Luego del incidente, su esposo Idán buscó la intervención policial y logró el encuentro con el agresor, quien reconoció el ataque, pero redobló su actitud al lamentar que no tuvo puntería.

Finalmente, el antisemita acusado de atacar a la empresaria e influencer y a su bebé, fue detenido por tentativa de homicidio en el marco de la causa a cargo del fiscal Carlos Stornelli.