El argentino Eitan Horn regresó a su casa después de pasar 737 días secuestrado por Hamas: “No tengo palabras, solo agradecimiento”

Eitan Horn, uno de los tres argentinos que fueron liberados el lunes 13 de octubre tras pasar más de dos años secuestrado, volvió hoy a su casa de Israel, ubicada en Kfar Saba. Tras superar los controles médicos y psicológicos del Ejército israelí, el hombre de 38 años y oriundo del barrio porteño de Villa Crespo, fue recibido por una multitud que le brindó su apoyo.

“No tengo palabras, solo agradecimiento”, señaló Eitan a la prensa en la puerta de su vivienda, luego de permanecer 737 días privado de su libertad en Gaza.

Mientras una muchedumbre lo aplaudía y ovacionaba, el argentino extendió su brazo a través de la ventana del auto que lo trasladaba para estrechar su mano con la gente. Luego, al ingresar al edificio, se dirigió hasta el balcón de su departamento para seguir saludando a todos los que se acercaron hasta allí para brindarle muestras de apoyo.

Ayer, antes de volver a su casa, Eitan Horn se reencontró con su madre y sus hermanos en el Hospital Sourasky. Entre lágrimas, abrazos y palabras en perfecto castellano, el argentino Eitan Horn volvió a verse con su familia en el Centro Médico Sourasky, de Tel Aviv, luego de más de dos años cautivo en Gaza.

Eitan Horn regresó a su casa de Israel este jueves por la mañana

El reencuentro, captado por las cámaras y difundido por medios israelíes, fue tan espontáneo como profundamente conmovedor. “¡Mirá quién vino, el gordo!”, exclamó Eitan, emocionado, al ver a su hermano Amós, antes de fundirse con él en un fuerte abrazo. A un costado, su madre, Ruthy Chmiel Strum, no pudo contener las lágrimas y pidió:“Abrácense juntos, que quiero esa foto”.

Luego, entre sollozos, Ruthy se acercó a su hijo menor. “Ay, Eitu, Eitu, en casa, en casa”, le dijo, mientras Eitan respondía: “¡Mirá quién vino, Ruthy!”, en un intento de devolverle la sonrisa.

Eitan Horn estuvo 737 días secuestrado por Hamas en Gaza

El intercambio, en perfecto español, marcó el cierre de una pesadilla, y la imagen de los tres abrazados se volvió símbolo de esperanza entre las familias de los rehenes que aún permanecen en Gaza.

Eitan Horn fue secuestrado por la agrupación terrorista el 7 de octubre de 2023, y antes de que se iniciara la entrega de los rehenes a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Hamas permitió que los rehenes se comunicaran con sus familiares a través de una videollamada. Allí, por primera vez en muchos meses, se vio una imagen de Eitan Horn.

Eitan Horn fue ovacionado por amigos, familiares y el público en general, que lo esperaba en la puerta de su casa

Eso ocurrió el lunes 13. En ese momento, la Plaza de los Rehenes vivió su punto más alto de emoción. “Hasta la liberación de Iair, su hermano, no sabíamos nada. Pero siempre confiamos en que iba a ser fuerte, que iba a volver a casa. Hoy está pasando”, detalló Julián, su primo, y agregó: “Es un desahogo muy grande, estoy sin palabras. Simplemente, quiero abrazarlo y decirle ‘qué lindo que estés en casa nuevamente’”.

Julián no pudo contener sus lágrimas y se quebró en plena entrevista. “Acá en Israel, la familia se juntó en las casas a ver las noticias. En Argentina también. Sé que mi padre los está viendo. Ya hablé con él por teléfono y cuando lo abrace a Eitan también va a ser por vos, papi”, relató, visiblemente emocionado.

El argentino Eitan Horn, visiblemente emocionado, mientras lo secundaba una multitud de vecinos (REUTERS/Stoyan Nenov)

Eitan fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair Horn en el kibutz Nir Oz. Ese 7 de octubre, los hermanos se preparaban para una festividad religiosa cuando comenzó el ataque.

Al escuchar las primeras alarmas, Iair y Eitan se metieron en el cuarto de seguridad y se comunicaron por teléfono con su papá Itzkin. “¿Te olvidaste que en el kibutz los misiles siempre pasan por encima de nuestras casas?”, le preguntó Iair medio en broma como para restarle importancia a los momentos de tensión.

Si bien su hermano Iair fue liberado en febrero, Eitan continuó en manos de Hamas hasta este lunes 13 de octubre.