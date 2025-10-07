Sociedad

Los gremios docentes anunciaron un nuevo paro y no habrá clases en todo el país: piden la reapertura de las paritarias

CTERA lanzó la convocatoria para el próximo 14 de octubre y preparan una movilización. Habrá adhesiones de otras agrupaciones en varias provincias

CTERA anunció un nuevo paro docente en todo el país

Luego de la discusión que se dio en el Congreso de la Nación por la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes anunciaron un nuevo paro para el próximo 14 de octubre y anticiparon que realizarán una movilización.

A través de un comunicado, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresó que preparan una nueva "Jornada Nacional de Lucha y Paro Nacional". Remarcaron que habrá “múltiples actividades en todo el país, en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación, y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas, así como por mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender”.

La movilización estará bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, CTERA precisó que la protesta incluirá tanto la suspensión total de clases durante 24 horas como una movilización masiva en la Ciudad de Buenos Aires, apuntando a visibilizar las demandas del sector. Según informaron desde la entidad, la convocatoria contará con la participación de sindicatos de base y adhesiones en las principales provincias del país, por lo que la actividad educativa se verá interrumpida en gran parte del territorio nacional.

CTERA confirmó un nuevo paro para el 14 de octubre

La decisión se produce mientras se profundiza el malestar docente tras la eliminación de la Paritaria Nacional y la reducción de fondos federales para salarios y programas escolares. El clima se tensó aún más luego de que la Ley de Financiamiento Universitario fuera debatida en el Congreso, sin lograr acuerdos plenos sobre el aumento presupuestario para el sector. En este escenario, los gremios reiteraron que las medidas de fuerza buscan instalar en la agenda legislativa y gubernamental la urgencia de una ley integral que garantice recursos suficientes y previsibilidad para todo el sistema educativo argentino.

Según el comunicado difundido por el gremio, la entidad definió la semana previa al paro como una fase clave para intensificar su plan de acción. El miércoles 8 de octubre se implementará una “jornada nacional de lucha”, con carpas educativas, clases públicas, radios abiertas, intervenciones artísticas y caravanas en plazas y espacios públicos. Las actividades tendrán lugar de manera simultánea en varias ciudades, en coordinación con organizaciones estudiantiles y la comunidad educativa.

Sonia Alesso y Roberto Baradel, dirigentes sindicales

La organización sindical agregó que uno de los puntos más significativos de la protesta es exigir la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el pago de sumas salariales pendientes y un aumento del presupuesto educativo que garantice condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.

A la protesta nacional se sumaron los principales sindicatos provinciales y federaciones de base. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, anunciaron la realización de medidas de fuerza en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con el cronograma federal de la CTERA.

En el marco de esta escalada de medidas, María Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA, destacó en conferencia de prensa que “esta mañana, en cada una de las provincias de nuestro país, estamos realizando conferencias de prensa para anunciar que mañana, 8 de octubre, damos continuidad al plan de lucha de la CTERA que venimos transitando durante todo este año”, según declaraciones recogidas por medios gremiales.

Habrá movilizaciones en todo el país

Por su parte, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó su adhesión y especificó que no habrá clases en la provincia donde el sindicato tiene la mayor parte de sus afiliados.

En tanto, desde Amsafé, sindicato de referencia en Santa Fe, confirmaron que “las y los docentes de todo el país realizamos este 8 de octubre una jornada nacional de protesta y el 14 un paro nacional docente, en el marco del plan de lucha de CTERA”, según informaron a la prensa local. La protesta se organizará con movilizaciones, clases públicas y concentración en la plaza San Martín en Rosario, replicando el formato definido a nivel federal y sumando actividades con voluntariado estudiantil.

