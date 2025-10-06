Incendios en el norte de Salta: los brigadistas trabajan por combatir el fuego

Brigadistas especializados, que llegan desde Misiones y San Luis, se suman a las tareas para controlar el fuego entre Hipólito Yrigoyen y Orán (Fotos: Gobierno de Salta)

Tras días de lucha, se desplegaron nuevos recursos y brigadistas especializados para combatir los incendios forestales que afectan al norte de la provincia de Salta. La incorporación de integrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) a las tareas en tierra, según informó la Subsecretaría de Defensa Civil, responde a la necesidad de contener el foco ígneo que se extiende entre Hipólito Yrigoyen y Orán, a lo largo de la Ruta Nacional 50.

El operativo cuenta con la participación de brigadistas provenientes de la Brigada NEA, con base en Apóstoles, Misiones, quienes disponen de apoyo logístico, herramientas manuales y equipos de comunicación. A este contingente se suma un equipo de combatientes de la Brigada Nacional Centro, procedente de San Luis, que trabajará de manera coordinada con los equipos provinciales. Todas las acciones están bajo la coordinación de Gonzalo Rodriguez, director general de Defensa Civil Salta.

Aumentan recursos y medios aéreos para controlar los incendios en el norte de Salta

Según informó el Gobierno de Salta, durante el fin de semana, los especialistas de la Subsecretaría de Defensa Civil avanzaron en las tareas de sofocamiento en sectores de difícil acceso, utilizando una máquina topadora para abrir camino y contener el avance del fuego. El incendio afecta una amplia franja de territorio, lo que requirió la implementación de tareas técnicas específicas para evitar su propagación.

El operativo terrestre se complementa con el apoyo aéreo del SNMF, que desplegó dos aeronaves: una hidrante y otra destinada a realizar sobrevuelos de reconocimiento en las zonas afectadas. La presencia de estos medios aéreos resulta fundamental para monitorear el comportamiento del fuego y asistir en las labores de extinción.

La Subsecretaría de Defensa Civil emitió recomendaciones dirigidas a la población, instando a evitar la realización de fogatas en áreas descampadas, la quema de basura o pastizales, y el descarte de colillas de cigarrillos o fósforos en campos y bosques, con el objetivo de prevenir la aparición de nuevos focos ígneos que puedan causar graves daños ambientales. Ante la detección de un incendio, se solicita reportarlo de inmediato al Sistema de Emergencia 911.

Incendios forestales en Jujuy

De acuerdo con los datos divulgados la semana pasada por los Bomberos de la Provincia, en un solo día se llegaron a registrar entre 15 y 20 focos ígneos en Jujuy, siendo el Ramal la zona que concentró la mayor parte de los puntos ígneos. A este sector se suma Perico, mientras que en el norte provincial la situación presenta menos episodios.

El jefe de Bomberos, Alberto Mansilla, explicó al medio local Todo Jujuy que el promedio de incendios se mantiene en esos valores durante esta época del año, con mayor presión en el Ramal, aunque en la capital provincial la actividad tampoco es menor.

En San Salvador de Jujuy, los lugares que más intervenciones registran son las áreas céntricas y el barrio Alto Comedero, con focos que surgen principalmente en terrenos baldíos y márgenes del río.

Desde el Cuartel Central de Bomberos detallaron que solo en la capital provincial se interviene diariamente en alrededor de ocho incendios. Las situaciones, según indicaron, se producen en espacios donde los vecinos encienden fuego para descartar basura o limpiar pastizales.

“En primera instancia, la gente no toma resguardos necesarios de contar con agua para después apagar esos incendios, exceden de confianza creyendo que se van a extinguir solos”, manifestó el oficial inspector Mauro Cortez.

Hasta el 4 de octubre hubo en la provincia una advertencia por peligro extremo y muy alto de incendios forestales difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que aumentó la preocupación.

Estas condiciones, según se comunicó, se intensificaron a partir del jueves 2 de octubre, con el sábado 4 como la jornada más crítica. Ese día todo el territorio jujeño quedó bajo alerta roja.