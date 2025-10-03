Tormentas y temperaturas cercanas a los 30 grados: cómo estará el tiempo en Buenos Aires el fin de semana

Se prevén precipitaciones durante todo el domingo (Maximiliano Luna)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un fin de semana con temperaturas cercanas a los 30 grados en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el conurbano. Sin embargo, uno de los dos días estará marcado por tormentas y lluvias persistentes.

Este viernes se espera una jornada parcialmente nublada en el AMBA, con temperaturas que irán de los 16 grados en la mañana a los 26 por la tarde. No se prevén precipitaciones.

En tanto, mañana presentará un leve ascenso térmico. Bajo un cielo algo nublado, la mínima será de 18 grados y la máxima llegará a los 28. Hacia la noche existe una baja probabilidad de lluvias, estimada entre 0 y 10%.

El domingo será la jornada más inestable. Desde la madrugada se prevén fuertes tormentas, mientras que por la tarde continuarán lluvias aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 21 grados.

Desde la madrugada del domingo se prevén fuertes tormentas, seguidas por lluvias aisladas (Maximiliano Luna)

El pronóstico extendido en Buenos Aires

La próxima semana comenzará con un lunes algo más fresco y cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias, con una mínima de 9 grados y una máxima de 18.

El día siguiente tendrá condiciones climáticas muy similares, aunque los valores térmicos oscilarán entre los 7 y los 22 grados.

Ya el miércoles, habrá un nuevo repunte de la temperatura. Con una mínima de 11 grados por la mañana, se alcanzarán los 25 durante la tarde. Tampoco se prevén precipitaciones.

Por último, el jueves —última jornada contemplada en el pronóstico del SMN— comenzará con 12 grados y alcanzará la misma máxima que el día anterior. El cielo estará algo nublado y no se esperan lluvias.

El pronóstico extendido (SMN)

Alertas por lluvias, viento y Zonda

Doce provincias se encuentran este viernes bajo alerta meteorológica por lluvias, viento y Zonda en regiones del sur, centro, Cuyo y norte del país.

La zona cordillerana de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, al igual que las mesetas de Deseado y Magallanes de esta última provincia, se encuentran en alerta amarilla por precipitaciones.

De acuerdo con el SMN, se esperan valores de acumulación de entre 30 y 50 milímetros en 24 horas, “pudiendo ser superados de manera puntual”. Podría registrarse nieve en las zonas más altas.

Las recomendaciones son: evitar actividades al aire libre, no sacar la basura, retirar aquellos objetos que impidan que escurra el agua, alejarse de zonas costeras y ribereñas, informarse a través de las autoridades y preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y celular.

Las provincias afectadas por las alertas amarillas (SMN)

En las provincias mencionadas, al igual que Neuquén, Mendoza, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca, rigen advertencias por vientos intensos.

Según el organismo, la cordillera experimentará vientos del noroeste u oeste con velocidades de entre 50 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km. Las zonas más afectadas son aquellas en los niveles más altos.

“El resto del área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h”, agregaron.

En tanto, Mendoza y San Juan se verán afectadas por el fenómeno del Zonda, un viento fuerte, seco y de alta temperatura que suele producirse en las regiones ubicadas al pie de la Cordillera de Los Andes. En este caso, tendrá velocidades estimadas entre los 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

“Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, advirtieron. Se sugiere asegurar los elementos que puedan volarse, alejarse de los árboles y no estacionar vehículos debajo de los mismos, mantener cerradas las casas de la forma más hermética posible y tener una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.