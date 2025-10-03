Sociedad

Intentó salvar a su perro y cayeron juntos a un pozo de 15 metros en Misiones: los rescataron policías y bomberos

El hombre se alertó cuando escuchó los ladridos del animal. Al intentar sacarlo, cayó también. Los vecinos de la zona llamaron a las autoridades

Guardar
Intentó salvar a su perro y cayeron juntos a un pozo de 15 metros en Misiones

Policías y bomberos llevaron a cabo un operativo de rescate en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, luego de que Juan Esteban R., de 25 años, y su perro quedaran atrapados en el fondo de un pozo de más de 15 metros de profundidad, en plena zona de monte.

Todo comenzó cuando, según fuentes oficiales, el joven desempeñaba tareas como sereno en el predio de las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú. La tranquilidad del lugar se vio interrumpida por los ladridos de su perro, que había caído inesperadamente al pozo.

Al oír los gemidos de su mascota, el hombre intentó un rescate improvisado. Pero el terreno no dio tregua y, tras un mal paso, el joven terminó cayendo junto con el animal, por lo que ambos quedaron atrapados en la oscuridad y la humedad del fondo.

Bomberos y policías lograron salvar
Bomberos y policías lograron salvar a ambos luego de un operativo en Puerto Iguazú

Los gritos desesperados del sereno no pasaron desapercibidos. Fue el llamado de vecinos y trabajadores del área el que desencadenó la intervención policial.

La respuesta no se hizo esperar: efectivos de la División Guardia de Infantería de la Unidad Regional-V y Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú montaron una rápida maniobra de salvamento. Utilizaron equipos de rescate urbano y agreste para acceder al pozo y, tras varias maniobras, lograron sacar a los dos implicados uno a uno.

Durante todo el procedimiento, las fuentes oficiales aseguran que el hombre se mantuvo consciente y lúcido, mientras ascendía hacia la superficie bajo la mirada atenta del personal de seguridad.

El joven, una vez fuera, fue atendido en el lugar y luego derivado en ambulancia al Hospital SAMIC local para un control médico más exhaustivo. En cuanto al perro, los rescatistas confirmaron que no presentaba lesiones tras el susto. La coordinación entre los equipos de emergencia y la rápida acción de los presentes permitieron que el desenlace fuera favorable para ambos.

Los operativos contaron con la
Los operativos contaron con la colaboración de vecinos y equipos de emergencia locales

Otro rescate a perros en Lomas de Zamora

Días atrás, en Temperley tuvo lugar un episodio de gran tensión luego de que dos perros quedaran encerrados dentro de una alcantarilla, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora. El rescate implicó romper la vereda para acceder al conducto pluvial y culminó con ambos animales puestos a salvo.

La operación de rescate se desarrolló en Avenida Almirante Brown y 14 de Julio tras el aviso de los vecinos.

Los habitantes del barrio notaron la presencia de los canes al observar cómo intentaban asomar la cabeza por alguna salida del desagüe, sin lograrlo.

Una fuente oficial consultada por el medio local La Unión relató: “Eran dos perros de tamaño mediano. Se tuvo que romper la vereda porque la alcantarilla estaba tapada por la baldosa de la vereda y había que destaparla”.

Bomberos rescataron a dos perros atrapados en una alcantarilla en Temperley

La aparición inesperada de los perros movilizó tanto a los equipos de emergencia como a los vecinos. Muchos de los presentes registraron en video el desarrollo del operativo. Las imágenes muestran el momento en el que uno de los bomberos desciende por la alcantarilla, con los bordes dañados, y rescata a un perro. Los vecinos celebraron cuando el animal logró salir y luego huyó corriendo, posiblemente por el miedo vivido.

Durante la etapa inicial del operativo, la incertidumbre se apoderó del lugar. Los rescatistas decidieron excavar un túnel en el suelo, medida que permitió finalmente salvar a los animales, quienes de otra forma no habrían sobrevivido. El ambiente cambió por completo cuando ambos pudieron salir sanos, generando alivio y gratitud entre quienes presenciaron la escena.

No se logró determinar cómo los perros llegaron a ese sector del sistema cloacal. Existen versiones que indican que podrían haber accedido a través de otra bocacalle y desplazarse varios metros por el caño.

“El deseo de los perros era salir por esa alcantarilla, pero no podían por el tamaño. Se sospecha que entraron por otra alcantarilla y circularon dentro del caño”, comentaron a La Unión.

Temas Relacionados

MisionesPuerto IguazúPerrosRescateÚltimas noticias

Últimas Noticias

El abogado de Pequeño J aseguró su inocencia y pidió que quede en libertad con restricciones: “Es joven, tiene 20 años y mucho por dar”

Fue en una audiencia con la justicia de Perú. El juez rechazó su solicitud y dictó la prisión preventiva hasta su extradición

El abogado de Pequeño J

Secuestraron la computadora que tenía Makintach en su despacho y analizarán sus discos rígidos

La Justicia sospecha que podrían contener información clave para la investigación sobre el documental “Justicia Divina”, que grababa durante el juicio por la muerte de Maradona

Secuestraron la computadora que tenía

El Subte tendrá horario extendido durante el fin de semana y el lunes cerrará una estación por obras

Debido a distintos recitales, durante el sábado y el domingo la línea D tendrá un cronograma distinto al tradicional

El Subte tendrá horario extendido

Rosario: un enfermero de PAMI fue acusado de robar fentanilo y venderlo para consumo personal

Luis Emmanuel Benavídez quedó preso este viernes imputado por comercializar sustancias que había sustraído del Policlínico PAMI II. Uno de sus clientes se suicidó con un medicamento que le proveyó con la advertencia de que era “muy fuerte”

Rosario: un enfermero de PAMI

Tragedia en Córdoba: un policía murió luego de chocar de frente con su auto contra un colectivo

Ocurrió en la Ruta E-55. La acompañante del hombre, una mujer de 28 años, fue derivada a un hospital local. Los ocupantes del micro no sufrieron heridas de gravedad

Tragedia en Córdoba: un policía
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno congeló el dólar

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

La producción automotriz creció un 4,6% en septiembre pero las exportaciones siguen en rojo

El abogado de Pequeño J aseguró su inocencia y pidió que quede en libertad con restricciones: “Es joven, tiene 20 años y mucho por dar”

Receta de salsa vongole, rápida y fácil

Secuestraron la computadora que tenía Makintach en su despacho y analizarán sus discos rígidos

INFOBAE AMÉRICA
El secretario general de la

El secretario general de la ONU elogió la respuesta de Hamas al acuerdo de paz en Gaza

Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

El director del OIEA Rafael Grossi negocia con Rusia y Ucrania para restablecer el suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporizhzhia

Egipto responsabilizó a Etiopía por las inundaciones en el delta del Nilo tras la inauguración su Gran Presa

El cambio climático multiplica los episodios de enfermedades cardíacas, advierte un estudio global

TELESHOW
Juana Repetto contó el drama

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”

La reacción de Alex Caniggia ante una reflexión de Marta Fort sobre el dinero: “Capa, lo sabe”