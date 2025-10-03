Intentó salvar a su perro y cayeron juntos a un pozo de 15 metros en Misiones: los rescataron policías y bomberos

Intentó salvar a su perro y cayeron juntos a un pozo de 15 metros en Misiones

Policías y bomberos llevaron a cabo un operativo de rescate en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, luego de que Juan Esteban R., de 25 años, y su perro quedaran atrapados en el fondo de un pozo de más de 15 metros de profundidad, en plena zona de monte.

Todo comenzó cuando, según fuentes oficiales, el joven desempeñaba tareas como sereno en el predio de las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú. La tranquilidad del lugar se vio interrumpida por los ladridos de su perro, que había caído inesperadamente al pozo.

Al oír los gemidos de su mascota, el hombre intentó un rescate improvisado. Pero el terreno no dio tregua y, tras un mal paso, el joven terminó cayendo junto con el animal, por lo que ambos quedaron atrapados en la oscuridad y la humedad del fondo.

Bomberos y policías lograron salvar a ambos luego de un operativo en Puerto Iguazú

Los gritos desesperados del sereno no pasaron desapercibidos. Fue el llamado de vecinos y trabajadores del área el que desencadenó la intervención policial.

La respuesta no se hizo esperar: efectivos de la División Guardia de Infantería de la Unidad Regional-V y Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú montaron una rápida maniobra de salvamento. Utilizaron equipos de rescate urbano y agreste para acceder al pozo y, tras varias maniobras, lograron sacar a los dos implicados uno a uno.

Durante todo el procedimiento, las fuentes oficiales aseguran que el hombre se mantuvo consciente y lúcido, mientras ascendía hacia la superficie bajo la mirada atenta del personal de seguridad.

El joven, una vez fuera, fue atendido en el lugar y luego derivado en ambulancia al Hospital SAMIC local para un control médico más exhaustivo. En cuanto al perro, los rescatistas confirmaron que no presentaba lesiones tras el susto. La coordinación entre los equipos de emergencia y la rápida acción de los presentes permitieron que el desenlace fuera favorable para ambos.

Los operativos contaron con la colaboración de vecinos y equipos de emergencia locales

Otro rescate a perros en Lomas de Zamora

Días atrás, en Temperley tuvo lugar un episodio de gran tensión luego de que dos perros quedaran encerrados dentro de una alcantarilla, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora. El rescate implicó romper la vereda para acceder al conducto pluvial y culminó con ambos animales puestos a salvo.

La operación de rescate se desarrolló en Avenida Almirante Brown y 14 de Julio tras el aviso de los vecinos.

Los habitantes del barrio notaron la presencia de los canes al observar cómo intentaban asomar la cabeza por alguna salida del desagüe, sin lograrlo.

Una fuente oficial consultada por el medio local La Unión relató: “Eran dos perros de tamaño mediano. Se tuvo que romper la vereda porque la alcantarilla estaba tapada por la baldosa de la vereda y había que destaparla”.

Bomberos rescataron a dos perros atrapados en una alcantarilla en Temperley

La aparición inesperada de los perros movilizó tanto a los equipos de emergencia como a los vecinos. Muchos de los presentes registraron en video el desarrollo del operativo. Las imágenes muestran el momento en el que uno de los bomberos desciende por la alcantarilla, con los bordes dañados, y rescata a un perro. Los vecinos celebraron cuando el animal logró salir y luego huyó corriendo, posiblemente por el miedo vivido.

Durante la etapa inicial del operativo, la incertidumbre se apoderó del lugar. Los rescatistas decidieron excavar un túnel en el suelo, medida que permitió finalmente salvar a los animales, quienes de otra forma no habrían sobrevivido. El ambiente cambió por completo cuando ambos pudieron salir sanos, generando alivio y gratitud entre quienes presenciaron la escena.

No se logró determinar cómo los perros llegaron a ese sector del sistema cloacal. Existen versiones que indican que podrían haber accedido a través de otra bocacalle y desplazarse varios metros por el caño.

“El deseo de los perros era salir por esa alcantarilla, pero no podían por el tamaño. Se sospecha que entraron por otra alcantarilla y circularon dentro del caño”, comentaron a La Unión.