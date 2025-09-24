Tras un amplio operativo, bomberos rescataron a dos perros que quedaron atrapados debajo de una alcantarilla

Bomberos rescataron a dos perros atrapados en una alcantarilla en Temperley

En Temperley se vivió una escena cargada de tensión cuando dos perros quedaron atrapados dentro de una alcantarilla. El episodio motivó una intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora. El operativo, que involucró la rotura de la vereda para acceder al conducto pluvial, logró concretar el rescate exitoso de los animales.

El rescate sucedió en la intersección de Avenida Almirante Brown y 14 de Julio, alertados por el llamado de la comunidad

La presencia de los canes dentro del desagüe fue notada por habitantes del barrio, quienes advirtieron los infructuosos intentos de los animales por asomar la cabeza a la superficie.

“Eran dos perros de tamaños medianos. Se tuvo que romper la vereda porque la alcantarilla estaba tapada por la baldosa de la vereda y había que destaparla”, explicó una fuente oficial al medio local La Unión.

El operativo requirió romper la vereda y realizar un túnel para acceder a los perros (La Unión)

La inesperada aparición de los animales movilizó a los equipos de emergencia y a los vecinos, que decidieron registrar el desarrollo de los trabajos mediante videos. Las imágenes que encabezan la nota muestran cómo uno de los bomberos estaba dentro de la alcantarilla, con los bordes rotos, y el momento en el que el perro sale y los presentes festejan. Luego, el animal escapó corriendo, quizás asustado por la situación que había vivido.

La incertidumbre dominó la zona en la primera etapa del operativo. Los rescatistas debieron realizar un túnel en el suelo, estrategia que resultó determinante para lograr poner a salvo a los perros, quienes de otra forma no habrían logrado sobrevivir. El ambiente cambió notablemente cuando ambos animales lograron salir ilesos, lo que generó alivio y gestos de agradecimiento entre los presentes.

Las causas de la presencia de los dos perros en ese punto del sistema cloacal no fueron esclarecidas hasta el momento, aunque algunas versiones indican que podrían haber ingresado por una bocacalle distinta y desplazado unos cuantos metros por el caño.

“Los perros querían salir por esa alcantarilla, pero no podían por el tamaño. Dan a entender que entraron por otra alcantarilla y anduvieron por el caño”, explicaron a La Unión.

Rescataron a dos perros encerrados en una camioneta bajo el sol en Santa Fe

Semanas atrás, dos perros quedaron encerrados bajo el sol dentro de una Renault Kangoo blanca, estacionada en el predio de un hipermercado ubicado en la zona sur de Rosario, Santa Fe.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, poco después de las 11, en bulevar Oroño al 6000. Un policía que no estaba de servicio advirtió la presencia de los animales en el interior del vehículo y dio aviso al Comando Radioeléctrico.

En Rosario, policías rescatan a dos perros encerrados bajo el sol en una camioneta

A partir de esa alerta, efectivos policiales se presentaron en el sitio y, según información publicada por La Capital, a las 12:30 decidieron romper los cristales de la camioneta para liberar a los perros.

Los agentes lograron rescatar a los dos canes, quienes mostraban signos de encontrarse en peligro debido a la alta temperatura dentro del vehículo.

Mientras el rescate se desarrollaba en el estacionamiento, los propietarios del automóvil se presentaron en el lugar. Por orden del fiscal que intervino en el caso, ambos fueron demorados inmediatamente por el personal policial.

Personal de la Brigada de Rescate Animal recibió el aviso y acudió con un móvil para brindar asistencia a los perros y asegurar su traslado en condiciones adecuadas conforme a los protocolos vigentes.

Tras concluir el operativo, las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría 21ª, donde se comunicó lo sucedido al Ministerio Público Fiscal.