Día del Encargado de Edificios: por qué se celebra hoy, 2 de octubre en Argentina, y frases para enviar por WhatsApp

Cada 2 de octubre se celebra en Argentina el Día del Encargado de Edificios, también denominado Día del Trabajador de Edificios. La fecha conmemora la fundación del Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta, una entidad dedicada al reconocimiento de estos trabajadores, sus derechos y condiciones laborales.

Los orígenes de esta conmemoración se ubican en Buenos Aires durante la década de 1940, cuando más de 35.000 departamentos contaban con la presencia de los llamados “trabajadores de casas de rentas”. Este personal carecía de reconocimiento profesional, lo que ocasionaba dificultades y conflictos.

Frente a esta situación, el Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares impulsó la formación de un nuevo grupo. Así, el 2 de octubre de 1942 se fundó el Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (Sueyacr).

“Fue recién a partir de 1949 que, con la entrada en vigencia de la Ley 13512/48 de Propiedad Horizontal, se permitió la venta y propiedad de las unidades de un mismo edificio en forma individual, dando vida a una nueva instancia patronal para el sector: el consorcio de propietarios”, reseña el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) en su página Web.

Y agrega: “Años después, el 6 de mayo de 1959 una Asamblea Extraordinaria resolvió que el nombre del gremio sería a partir de entonces Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH)”.

Cuánto cobran los encargados de edificios

En la actualidad, los encargados de edificios recibieron un aumento salarial este mes. Los nuevos sueldos vigentes se determinan según la categoría y las tareas de los trabajadores. Durante septiembre, se abonó la última actualización correspondiente al incremento de agosto, que fue del 1,4%. En agosto, un comunicado firmado por Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), informó el acuerdo alcanzado con las cámaras del sector empleador.

La suba salarial alcanzó a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos de trabajo CCT 589 y 590/10. El acuerdo estableció una suma fija remunerativa de 50.000 pesos para todas las categorías, a pagarse junto con la remuneración de agosto de 2025.

La escala salarial de octubre para la 1° categoría de los trabajadores es la siguiente:

Encargado permanente con vivienda: $843.164

Encargado permanente sin vivienda: $991.055

Ayudante permanente con vivienda: $843.164

Ayudante permanente sin vivienda: $991.055

Ayudante media jornada: $495.528

Personal asimilado con vivienda: $843.164

Personal asimilado sin vivienda: $991.055

Mayordomo con vivienda: $874.460

Mayordomo sin vivienda: $1.031.542

Intendente (todas las categorías): $1.262.598

Personal con más de una función con vivienda: $843.164

Personal con más de una función sin vivienda: $991.055

Encargado guardacoches con vivienda: $743.432

Encargado guardacoches sin vivienda: $807.308

Personal vigilancia nocturna $892.862

Personal vigilancia diurna $831.286

Personal vigilancia media jornada $415.643

Encargado No permanente con vivienda $400.023

Encargado no permanente sin vivienda $434.767

Ayudante temporario $814.318

Ayudante temporario media jornada $407.159

Diversos pluses para cualquiera de las categorías

Personal jornalizado no más de 18 horas (según ART 7 INC p hora) $8.420,20

Suplente con horario por día: $36.768,70

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina: $1.506,70

Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA: $25.950,80

Valor vivienda: $5.535,20

Plus por antigüedad por año (1%): $8.258,80

Plus por antigüedad - por año Art. 11 (2%): $16.517,60

Plus limpieza de cocheras: $20.560,90

Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades: $30.442,60

Plus Jardín: $20.560,90

Plus Zona Desfavorable: 50%

Título de Encargado Integral de Edificio: 10%

Plus limpieza de Piletas y mantenimiento del agua: $34.588,50

Frases para enviar por WhatsApp en el Día del Encargado

La importancia de tu labor se refleja en la tranquilidad de cada familia que confía en ustedes.

Feliz día a todos los encargados de edificios que, con cada saludo en la puerta, siembran confianza y crean un ambiente donde los vecinos se sienten en casa.

Los encargados de edificios son la memoria viva de cada comunidad, porque conocen las historias de quienes allí habitan y acompañan silenciosamente cada etapa de sus vidas.

Los encargados de edificios son guardianes de la convivencia, cuidando que el día a día sea más sencillo para cada vecino.

Los encargados de edificios son el pilar invisible que sostiene la armonía vecinal.

La importancia de su trabajo radica en sostener el pulso de los edificios, como si fueran organismos vivos que respiran gracias a su dedicación.

Los encargados de edificios son parte del pulso de la ciudad, porque sin ellos la vida urbana perdería uno de sus apoyos fundamentales.

La importancia de su labor es comparable a la de un faro: no busca protagonismo, pero guía y da seguridad a quienes necesitan confianza.

En el día de los encargados de edificios celebramos la nobleza de quienes trabajan con humildad y a la vez con un enorme sentido de pertenencia.

La importancia de su labor se parece a la raíz de un árbol: aunque esté oculta, es la que da vida y sostiene lo visible.

Los encargados de edificios son quienes hacen que la convivencia sea posible.

Los encargados de edificios son una mezcla de observadores atentos y trabajadores incansables, siempre presentes aunque muchas veces pasen desapercibidos.

La importancia de su labor trasciende en cada detalle que pasa inadvertido pero necesario.

La importancia de su labor está en los pequeños gestos que hacen la diferencia.

Gracias por ser un apoyo siempre presente, incluso cuando la solución requiere esfuerzo extra o una paciencia infinita.

Gracias por estar atentos a cada necesidad, grande o pequeña, con la misma importancia.

La importancia de su labor se percibe en cada rincón bien cuidado.

Los encargados de edificios son la primera mano amiga ante cualquier necesidad.

En el día de los encargados de edificios celebramos a quienes, con paciencia y responsabilidad, cuidan lo que para otros es simplemente el lugar donde descansan sus sueños.

Los encargados de edificios son testigos silenciosos de alegrías, despedidas y encuentros, formando parte de la historia que se escribe en cada hogar.

La importancia de su labor puede compararse con los cimientos de un edificio: no siempre se ven, pero sostienen con firmeza todo lo demás.

Gracias por cuidar cada detalle que hace grande a la comunidad.

Los encargados de edificios son como guardianes del tiempo, cuidando que cada día transcurra sin sobresaltos para quienes habitan el lugar.

En el día de los encargados de edificios rendimos homenaje a su constancia, que no conoce de horarios ni de días fáciles, porque su compromiso es permanente.

En el día de los encargados de edificios reconocemos la dedicación que los caracteriza.

Felicitamos a los encargados de edificios que convierten cada jornada en un acto de servicio y que encuentran valor en aquello que muchas veces pasa inadvertido.

Los encargados de edificios son aliados invisibles en la vida de cada familia.

Gracias por aportar tranquilidad con cada tarea cumplida.

Los encargados de edificios son un puente entre vecinos, capaces de unir con respeto y diálogo a personas que comparten un mismo espacio.

La importancia de su labor es mantener la vida en comunidad funcionando en armonía.

En el día de los encargados de edificios valoramos el trabajo constante que realizan.

Gracias por mantener cada engranaje en orden, desde lo más grande hasta lo más mínimo, para que la vida dentro de los edificios fluya con normalidad.

Los encargados de edificios son el motor que mantiene en pie cada espacio compartido.

Gracias por demostrar que el compromiso diario es la clave de la confianza.

Los encargados de edificios son personas que, con su esfuerzo, hacen la diferencia.

Gracias por ser quienes escuchan, atienden y muchas veces median en situaciones que van más allá de lo técnico, aportando calma y humanidad.

Felicitamos a los encargados de edificios que trabajan con esfuerzo silencioso.

Los encargados de edificios son la garantía de que todo funcione como debe ser.

La importancia de su labor también se mide en la confianza que transmiten.

La importancia de su labor es tan grande como la paz que nos brindan.

Los encargados de edificios son la ayuda constante que nunca falta.

En el día de los encargados de edificios reconocemos su rol fundamental en la comunidad.

Feliz día a todos los encargados que construyen vínculos de confianza con su entorno.

Gracias por estar siempre listos para dar una solución.

En el día de los encargados de edificios reconocemos la grandeza de su esfuerzo.

Feliz día a todos los encargados que marcan la diferencia con su dedicación.

Felicitamos a los encargados de edificios que encuentran en cada tarea la oportunidad de demostrar responsabilidad y dignidad en el trabajo.

Los encargados de edificios son como guardianes discretos de la vida cotidiana, presentes en cada timbre atendido, en cada arreglo gestionado y en cada gesto de cordialidad.

Gracias por ser la primera cara conocida al entrar y la última al salir, un recordatorio de que siempre hay alguien cuidando del lugar.

La importancia de su labor está en mantener la vida en movimiento, como engranajes invisibles que hacen girar la rueda de la convivencia.