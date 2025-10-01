El Gobierno reunió a equipos para prevenir los incendios forestales: “Lo que viene es complicado”

El encuentro prioriza la protección de bosques nativos, la respuesta rápida y la optimización de recursos humanos

Representantes del Gobierno Nacional y distintas provincias participaron de la reunión convocada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en Neuquén. con el objetivo de planificar la prevención para la temporada de incendios 2025/2026. Allí, los funcionarios de organismos nacionales y patagónicos se dieron cita en el Consejo Regional Patagonia para anticipar riesgos, planificar recursos y definir estrategias con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante los focos ígneos que amenazan cada temporada a la región. El encuentro, que tuvo lugar hoy, marca el inicio de los preparativos oficiales del Gobierno nacional y las provincias para la defensa de uno de los ambientes más vulnerables del país.

Las mesas de trabajo se enfocaron en delinear medidas conjuntas que apunten a la protección de los bosques nativos y a la respuesta rápida ante emergencias, en sintonía con el diagnóstico de un escenario complejo para los próximos meses. Autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional subrayaron la importancia de unificar criterios y sumar esfuerzos ante la amenaza que representan tanto el cambio climático como la sequía en vastas áreas del norte y sur argentino. Los especialistas presentes destacaron la necesidad de ajustar la estrategia a partir de la experiencia previa y las previsiones meteorológicas disponibles para la temporada 2025/2026.

La urgencia de la convocatoria radicó en la advertencia lanzada días atrás sobre la falta de humedad en el suelo y el incremento del riesgo de incendios forestales en distintas regiones del país. Con la mirada puesta en evitar catástrofes similares a las ocurridas en años anteriores, la jornada en Neuquén reunió a miembros de todos los niveles de gestión de emergencias y recursos naturales, quienes coincidieron en priorizar la coordinación y el uso eficiente de los recursos humanos y tecnológicos.

El Consejo Regional Patagonia contó con la presencia del director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El evento, organizado en la ciudad de Neuquén, integró también a referentes de las carteras de Seguridad, Ambiente y Desarrollo Económico de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, quienes se sumaron para consensuar una agenda común. Se abordaron cuestiones relacionadas con la evaluación de la inminente temporada de incendios, el relevamiento del equipamiento disponible y la necesidad de apoyo meteorológico específico para la gestión anticipada del riesgo.

La reunión en Neuquén marca el inicio de la coordinación nacional y provincial para enfrentar la temporada de incendios forestales en la Patagonia.

A lo largo de la jornada se analizaron los recursos actuales en cada jurisdicción y se revisaron los dispositivos destinados a tareas de prevención y combate del fuego, considerando los datos proporcionados por los servicios climáticos nacionales. “Evaluar cómo viene la temporada que inicia ahora y sobre todo coordinar esfuerzos” fue, según expresó el director ejecutivo de la AFE, la finalidad primordial del encuentro. Hardie expresó a los medios presentes que el contexto para la próxima temporada es complejo, pero destacó que “si nos coordinamos y tenemos una definición bien clara, vamos a ser mucho más eficientes”. La consigna del funcionario estuvo orientada a fortalecer la articulación interestadual y a evitar esfuerzos aislados, optimizando la llegada de la asistencia estatal a los puntos críticos.

Por su parte, el presidente de la Administración de Parques Nacionales sostuvo durante la apertura que el trabajo conjunto debe tener continuidad más allá del contexto de urgencia que impone cada temporada. “Es imprescindible tener estas reuniones y coordinar con las provincias. Todos nos debemos a la ciudadanía, con lo cual es fundamental armar agenda de trabajo como venimos planteando, lo que es urgente, lo que es de corto plazo y lo que es de largo plazo. En esa línea es que tenemos que trabajar todos juntos”, remarcó Álvarez al presentar la agenda de prioridades.

Las autoridades provinciales también manifestaron su respaldo a la metodología del encuentro. Matías Nicolini, ministro de Seguridad de Neuquén, destacó el valor de la anticipación y la organización preventiva, subrayando que el objetivo del trabajo conjunto es minimizar los daños y brindar una respuesta rápida y coordinada, tanto desde Nación como desde los gobiernos provinciales. Remarcó que este programa busca potenciar la disponibilidad inmediata de recursos humanos y materiales cuando se declare una emergencia.