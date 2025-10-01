Sociedad

El Gobierno reunió a equipos para prevenir los incendios forestales: “Lo que viene es complicado”

La Agencia Federal de Emergencias se reunió en Neuquén con el objetivo de diseñar un programa de prevención del fuego en la temporada 2026

Guardar
El encuentro prioriza la protección
El encuentro prioriza la protección de bosques nativos, la respuesta rápida y la optimización de recursos humanos

Representantes del Gobierno Nacional y distintas provincias participaron de la reunión convocada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en Neuquén. con el objetivo de planificar la prevención para la temporada de incendios 2025/2026. Allí, los funcionarios de organismos nacionales y patagónicos se dieron cita en el Consejo Regional Patagonia para anticipar riesgos, planificar recursos y definir estrategias con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante los focos ígneos que amenazan cada temporada a la región. El encuentro, que tuvo lugar hoy, marca el inicio de los preparativos oficiales del Gobierno nacional y las provincias para la defensa de uno de los ambientes más vulnerables del país.

Las mesas de trabajo se enfocaron en delinear medidas conjuntas que apunten a la protección de los bosques nativos y a la respuesta rápida ante emergencias, en sintonía con el diagnóstico de un escenario complejo para los próximos meses. Autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional subrayaron la importancia de unificar criterios y sumar esfuerzos ante la amenaza que representan tanto el cambio climático como la sequía en vastas áreas del norte y sur argentino. Los especialistas presentes destacaron la necesidad de ajustar la estrategia a partir de la experiencia previa y las previsiones meteorológicas disponibles para la temporada 2025/2026.

La urgencia de la convocatoria radicó en la advertencia lanzada días atrás sobre la falta de humedad en el suelo y el incremento del riesgo de incendios forestales en distintas regiones del país. Con la mirada puesta en evitar catástrofes similares a las ocurridas en años anteriores, la jornada en Neuquén reunió a miembros de todos los niveles de gestión de emergencias y recursos naturales, quienes coincidieron en priorizar la coordinación y el uso eficiente de los recursos humanos y tecnológicos.

El Consejo Regional Patagonia contó con la presencia del director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El evento, organizado en la ciudad de Neuquén, integró también a referentes de las carteras de Seguridad, Ambiente y Desarrollo Económico de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, quienes se sumaron para consensuar una agenda común. Se abordaron cuestiones relacionadas con la evaluación de la inminente temporada de incendios, el relevamiento del equipamiento disponible y la necesidad de apoyo meteorológico específico para la gestión anticipada del riesgo.

La reunión en Neuquén marca
La reunión en Neuquén marca el inicio de la coordinación nacional y provincial para enfrentar la temporada de incendios forestales en la Patagonia. Incendios en El Bolson © Marcelo Martinez Greenpeace 01 (1)

A lo largo de la jornada se analizaron los recursos actuales en cada jurisdicción y se revisaron los dispositivos destinados a tareas de prevención y combate del fuego, considerando los datos proporcionados por los servicios climáticos nacionales. “Evaluar cómo viene la temporada que inicia ahora y sobre todo coordinar esfuerzos” fue, según expresó el director ejecutivo de la AFE, la finalidad primordial del encuentro. Hardie expresó a los medios presentes que el contexto para la próxima temporada es complejo, pero destacó que “si nos coordinamos y tenemos una definición bien clara, vamos a ser mucho más eficientes”. La consigna del funcionario estuvo orientada a fortalecer la articulación interestadual y a evitar esfuerzos aislados, optimizando la llegada de la asistencia estatal a los puntos críticos.

Por su parte, el presidente de la Administración de Parques Nacionales sostuvo durante la apertura que el trabajo conjunto debe tener continuidad más allá del contexto de urgencia que impone cada temporada. “Es imprescindible tener estas reuniones y coordinar con las provincias. Todos nos debemos a la ciudadanía, con lo cual es fundamental armar agenda de trabajo como venimos planteando, lo que es urgente, lo que es de corto plazo y lo que es de largo plazo. En esa línea es que tenemos que trabajar todos juntos”, remarcó Álvarez al presentar la agenda de prioridades.

Las autoridades provinciales también manifestaron su respaldo a la metodología del encuentro. Matías Nicolini, ministro de Seguridad de Neuquén, destacó el valor de la anticipación y la organización preventiva, subrayando que el objetivo del trabajo conjunto es minimizar los daños y brindar una respuesta rápida y coordinada, tanto desde Nación como desde los gobiernos provinciales. Remarcó que este programa busca potenciar la disponibilidad inmediata de recursos humanos y materiales cuando se declare una emergencia.

Temas Relacionados

Incendios forestales Agencia Federal de Emergencias Consejo Regional Patagonia Administración de Parques Nacionales Neuquén Río Negro Prevención Emergencias Rolando Figueroa

Últimas Noticias

Calor y lluvias: cómo estará el tiempo durante el primer fin de semana de octubre

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, el AMBA pasará de un sábado caluroso y húmedo a un domingo de lluvias intensas y tormentas con ráfagas de viento y riesgo de granizo

Calor y lluvias: cómo estará

Vientos de 120 km/h, destrozos y sin clases: cómo se vivió al fuerte temporal de viento en Comodoro Rivadavia

Las feroces ráfagas en el sur del país generaron múltiples incidentes, entre ellos la caída de carteles, postes y un tanque de agua que quedó sobre la ruta 39

Vientos de 120 km/h, destrozos

Detuvieron a una mujer y a su pareja por prostituir a sus cinco hijas por comida y droga

Los arrestó la Policía Bonaerense en la zona de la ribera de Quilmes, tras una investigación del fiscal Daniel Ichazo. El padrastro de las víctimas fue atacado a golpes por sus vecinos. Sospechan que filmaban los abusos

Detuvieron a una mujer y

Triple femicidio narco, en vivo: el fiscal del caso dijo que las víctimas conocían a “Pequeño J” y lo consideró coautor de los crímenes

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados hace una semana, enterrados en una casa Florencio Varela. Este martes, las autoridades atraparon al principal sospechoso del crimen y a su mano derecha

Triple femicidio narco, en vivo:

“No sabés nada, no digas nada, borrá todo ya”: los mensajes de una de las detenidas por el triple femicidio

Se los envió Magalí Celeste González Guerrero (28) a su madre adoptiva cuando la Policía Bonaerense allanó la vivienda donde luego encontrarían los cuerpos enterrados de Brenda, Lara y Morena

“No sabés nada, no digas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Calor y lluvias: cómo estará

Calor y lluvias: cómo estará el tiempo durante el primer fin de semana de octubre

Vientos de 120 km/h, destrozos y sin clases: cómo se vivió al fuerte temporal de viento en Comodoro Rivadavia

Detuvieron a una mujer y a su pareja por prostituir a sus cinco hijas por comida y droga

Chicles y pastillas con sabor a tomillo podrían permitir la detección de la gripe en minutos

Triple femicidio narco, en vivo: el fiscal del caso dijo que las víctimas conocían a “Pequeño J” y lo consideró coautor de los crímenes

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio pidió el “rápido

Marco Rubio pidió el “rápido despliegue” de la nueva misión internacional contra las pandillas en Haití

Chicles y pastillas con sabor a tomillo podrían permitir la detección de la gripe en minutos

El ejército de Estados Unidos comenzó a reducir su tropas en Irak

Cuál es el peculiar aroma que utiliza la viuda negra occidental para atraer pareja

Receta de bastones de zapallito al horno, sin harina ni frituras

TELESHOW
La confesión de Ángela Torres

La confesión de Ángela Torres ¿sobre Rusherking?: “El mismo día que me separé de mi ex estuve con el que a él le molestaba”

Juan Otero celebró su cumpleaños con un festejo íntimo: amigos, familia y mucho animal print

La China Ansa celebró el cumpleaños de su marido Diego Mendoza con una lluvia de amor y fotos familiares

Milo J contó cómo fue el primer show de su vida en la vía pública: “Por una hamburguesa”

Susana Giménez le respondió a Vero Lozano tras su enojo en el Martín Fierro: “Si no quiere ir a la fiesta, que no vaya”