Sociedad

La DAIA presentó una denuncia por las cánticos antisemitas en el viaje de egresados

El titular de la entidad, Mauro Berenstein, sostuvo que el hecho no debe minimizarse y destacó la dificultad de erradicar estos discursos sin el compromiso de instituciones y familias en la formación de valores democráticos

Por Alejandro Caminos

Mauro Berenstein, presidente de la
Mauro Berenstein, presidente de la DAIA.

La viralización de un video donde un grupo de alumnos entona cánticos antisemitas durante un viaje de egresados generó preocupación y repudio en amplios sectores de la sociedad argentina. Mauro Berenstein, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), advirtió sobre la gravedad y las consecuencias de este tipo de episodios, reclamando una respuesta institucional firme frente a manifestaciones de odio hacia la comunidad judía.

En diálogo con Radio Mitre, Berenstein expresó su malestar tras la reciente difusión de las imágenes, que muestran a estudiantes utilizando insultos y referencias vinculadas al Holocausto. “Estoy dolido”, reconoció el titular de la DAIA. “Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que se manejen estos temas, no se pueden minimizar”, remarcó. De acuerdo con su relato, la organización ya contaba con el registro del video desde días anteriores y evaluó que su circulación en redes sociales contribuye a amplificar mensajes antisemitas.

Desde la DAIA, la estrategia adoptada se enfoca en una doble vía: la intervención jurídica y la educación. La entidad inició una acción legal y presentó una denuncia judicial para que se investigue la posible comisión de delitos de discriminación, indicando que “la discriminación es un delito y la justicia determinará a los responsables”. El directivo subrayó que el abordaje de estos episodios requiere el involucramiento tanto de las instituciones educativas como de las empresas organizadoras de viajes y de los propios jóvenes, enfatizando que el antisemitismo debe abordarse de modo transversal y constante.

Para Berenstein, la referencia a frases de alto contenido discriminatorio resulta especialmente alarmante. “Acá está el punto: estos comentarios no son cuestiones livianas en sí”, explicó al referirse a expresiones sobre prender fuego a judíos. “En el Holocausto se quemaban judíos y eso sí fue realmente un genocidio. Este tipo de expresiones tenemos que erradicarlas, trabajando desde la educación, poniendo límites y concientizando”, señaló. Y atribuyó la máxima responsabilidad a los adultos y reclamó consecuencias para los coordinadores a cargo de los menores, recordando que la empresa de turismo implicada informó que apartaría al responsable del grupo.

Repudio de la Escuela Humanos tras cantos antisemitas en viaje de egresados

Según indicó el presidente de la DAIA, ese tipo de discursos deben ser erradicados mediante capacitación activa para todo el personal vinculado a actividades recreativas y escolares, así como el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de prevención. “Ellos tienen la responsabilidad de capacitar a su gente y erradicar completamente la incitación al discurso de odio, a la discriminación y al antisemitismo”, manifestó.

A su vez, Berenstein advirtió sobre el contexto social y político que rodea la aparición de estos episodios. “No es algo que se hereda, es algo que se aprende y todo parte de la casa”, sostuvo. También consideró que, tras los hechos ocurridos desde el 7 de octubre, se observó “un despertar antisemita en el mundo” y que la Argentina no permanece ajena a esa tendencia. En ese sentido, insistió en el rol fundamental de la DAIA para canalizar denuncias y exigir respuestas judiciales.

El titular de la organización comunitaria prometió actuar con celeridad frente a episodios similares y anticipó que no permitirán que queden impunes: “Vamos a ser contundentes a la hora de denunciarlo”. Y agregó que el trabajo institucional apunta a hacer valer la ley y reforzar la educación como herramienta para frenar la reproducción de mensajes de odio.

El fin de semana se viralizó un video donde un grupo de alumnos de una escuela de Canning, que estaba en medio de su viaje de egresados en Bariloche, cantaban canciones antisemitas en un micro. En las imágenes, también se pudo ver al coordinador del grupo que representaba a la empresa Baxxter, quien era la organizadora, que se sumó a los cantos. “Hoy quemamos judíos”, era la frase que se repetía en el micro y que se puede escuchar en el video que se viralizó en las últimas horas.

