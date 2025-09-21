Fin de semana trágico en Mendoza: tres muertos en distintos accidentes de tránsito

Siniestro vial, en Maipú (Foto: portal Los Andes).

Dos tragedias viales sacudieron a Mendoza en una misma jornada, con saldo de dos víctimas fatales en hechos ocurridos en diferentes puntos del territorio provincial. Dos hombres murieron en distintos accidentes de tránsito registrados el sábado, según confirmó el medio local Diario Los Andes.

El primero de los siniestros se produjo en Guaymallén cerca de las 19.50, cuando Héctor Iván Domínguez, de 43 años, circulaba por la Costanera en una motocicleta de 150 cilindradas. Testigos aseguraron a la Policía que Domínguez iba rumbo al norte y perdió el control del vehículo al cruzar el separador de carriles. El impacto lo desplazó hacia el carril rápido opuesto, justo cuando por allí transitaba en sentido sur un Mini Cooper conducido por una mujer de 34 años, quien terminó atropellando al motociclista.

Según el reporte, “el accidente sucedió en cuestión de segundos y no hubo tiempo de evitar la colisión”. Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento del conductor en el lugar. La investigación quedó a cargo de las autoridades viales y la Oficina Fiscal correspondiente.

El segundo hecho fatal se registró durante la madrugada del mismo sábado en Maipú. Pasadas las 6.20 de la mañana, un Chevrolet Corsa que transitaba por la calle Juan José Paso, a la altura del barrio Pinar del Sol, colisionó con el muro central divisor y terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público. Al llegar al sitio, efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos y el SEC se encontraron con el conductor, identificado como Tomás Amico, de 25 años, sin signos vitales en el interior del habitáculo.

Testimonios brindados por automovilistas y vecinos dieron cuenta de la violencia del impacto, que habría generado la muerte instantánea del joven. Los peritos de la Policía Científica trabajaron en el análisis de la escena para establecer con precisión la mecánica del accidente. Las actuaciones judiciales quedaron bajo supervisión de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, en la Comisaría 47 de Carrodilla.

El viernes pasado, un ciclista de 20 años murió tras ser atropellado por una camioneta en Costa de Araujo, Lavalle. El siniestro ocurrió poco antes de las 22 en la calle Núñez, entre 24 y General Ortega, frente a la finca Coraltí.

La víctima, identificada como Lautaro Arabel, iba en bicicleta cuando fue impactado por una Ford F-100 que era manejada por un hombre de 63 años. Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado constató el fallecimiento en el lugar. La Policía Vial realizó un control de alcoholemia al conductor, que dio resultado negativo. Y la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras-Lavalle.

Un muerto en el puente Chaco-Corrientes

Un hombre falleció ayer tras un choque múltiple que involucró a más de diez vehículos en el puente que une las provincias de Chaco y Corrientes. La víctima se desplazaba en moto rumbo a su trabajo en la ciudad de Resistencia, cuando fue embestida durante el siniestro, según confirmaron fuentes policiales.

Horas después del accidente, autoridades identificaron al fallecido como Juan Carlos Pérez, apodado “Pirulo”, de 56 años, vecino del barrio Río Paraná, en el sur de Corrientes. Voceros oficiales indicaron que sobre Pérez pesaba un historial delictivo vinculado a múltiples episodios de robo.

Así fue el accidente entre al menos 15 vehículos.

El prontuario de Pérez era ampliamente conocido por la policía local y los habitantes de su comunidad. Medios correntinos lo habían asociado durante más de una década con procedimientos policiales y detenciones, incluyendo denuncias sobre el uso de familiares en actividades ilícitas.

Tras la difusión de su identidad, las redes sociales reflejaron una fuerte reacción de usuarios que señalaron haber sufrido robos atribuidos a la misma persona. Entre los comentarios, una usuaria relató: "A mi hija le pidió agua, la empujó y le robó el celular. Le lastimó la boca“. Otros reiteraron experiencias similares que involucraban a Pérez en la ciudad.

El accidente en el que murió la víctima tuvo lugar en el puente General Manuel Belgrano. El episodio ocurrió ayer alrededor de las 16:20, a la altura del kilómetro 2,2, cuando un camión perdió el control y provocó una colisión en cadena que involucró autos, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y una moto. El video registrado por las cámaras de la empresa SISE en el lugar refleja la magnitud del impacto.

Tras ser embestido por el camión, Pérez quedó atrapado debajo de otro vehículo. Gente que se encontraba en el lugar levantó la camioneta para poder sacarlo. Aunque fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, no logró sobrevivir.