Sociedad

Fin de semana trágico en Mendoza: tres muertos en distintos accidentes de tránsito

Dos hechos se registraron en Guaymallén y Maipú el sábado, e involucraron a una motocicleta y un automóvil. El viernes murió un ciclista en Lavalle

Guardar
Siniestro vial, en Maipú (Foto:
Siniestro vial, en Maipú (Foto: portal Los Andes).

Dos tragedias viales sacudieron a Mendoza en una misma jornada, con saldo de dos víctimas fatales en hechos ocurridos en diferentes puntos del territorio provincial. Dos hombres murieron en distintos accidentes de tránsito registrados el sábado, según confirmó el medio local Diario Los Andes.

El primero de los siniestros se produjo en Guaymallén cerca de las 19.50, cuando Héctor Iván Domínguez, de 43 años, circulaba por la Costanera en una motocicleta de 150 cilindradas. Testigos aseguraron a la Policía que Domínguez iba rumbo al norte y perdió el control del vehículo al cruzar el separador de carriles. El impacto lo desplazó hacia el carril rápido opuesto, justo cuando por allí transitaba en sentido sur un Mini Cooper conducido por una mujer de 34 años, quien terminó atropellando al motociclista.

Según el reporte, “el accidente sucedió en cuestión de segundos y no hubo tiempo de evitar la colisión”. Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento del conductor en el lugar. La investigación quedó a cargo de las autoridades viales y la Oficina Fiscal correspondiente.

El segundo hecho fatal se registró durante la madrugada del mismo sábado en Maipú. Pasadas las 6.20 de la mañana, un Chevrolet Corsa que transitaba por la calle Juan José Paso, a la altura del barrio Pinar del Sol, colisionó con el muro central divisor y terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público. Al llegar al sitio, efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos y el SEC se encontraron con el conductor, identificado como Tomás Amico, de 25 años, sin signos vitales en el interior del habitáculo.

Testimonios brindados por automovilistas y vecinos dieron cuenta de la violencia del impacto, que habría generado la muerte instantánea del joven. Los peritos de la Policía Científica trabajaron en el análisis de la escena para establecer con precisión la mecánica del accidente. Las actuaciones judiciales quedaron bajo supervisión de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, en la Comisaría 47 de Carrodilla.

El viernes pasado, un ciclista de 20 años murió tras ser atropellado por una camioneta en Costa de Araujo, Lavalle. El siniestro ocurrió poco antes de las 22 en la calle Núñez, entre 24 y General Ortega, frente a la finca Coraltí.

La víctima, identificada como Lautaro Arabel, iba en bicicleta cuando fue impactado por una Ford F-100 que era manejada por un hombre de 63 años. Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado constató el fallecimiento en el lugar. La Policía Vial realizó un control de alcoholemia al conductor, que dio resultado negativo. Y la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras-Lavalle.

Un muerto en el puente Chaco-Corrientes

Un hombre falleció ayer tras un choque múltiple que involucró a más de diez vehículos en el puente que une las provincias de Chaco y Corrientes. La víctima se desplazaba en moto rumbo a su trabajo en la ciudad de Resistencia, cuando fue embestida durante el siniestro, según confirmaron fuentes policiales.

Horas después del accidente, autoridades identificaron al fallecido como Juan Carlos Pérez, apodado “Pirulo”, de 56 años, vecino del barrio Río Paraná, en el sur de Corrientes. Voceros oficiales indicaron que sobre Pérez pesaba un historial delictivo vinculado a múltiples episodios de robo.

Así fue el accidente entre al menos 15 vehículos.

El prontuario de Pérez era ampliamente conocido por la policía local y los habitantes de su comunidad. Medios correntinos lo habían asociado durante más de una década con procedimientos policiales y detenciones, incluyendo denuncias sobre el uso de familiares en actividades ilícitas.

Tras la difusión de su identidad, las redes sociales reflejaron una fuerte reacción de usuarios que señalaron haber sufrido robos atribuidos a la misma persona. Entre los comentarios, una usuaria relató: "A mi hija le pidió agua, la empujó y le robó el celular. Le lastimó la boca“. Otros reiteraron experiencias similares que involucraban a Pérez en la ciudad.

El accidente en el que murió la víctima tuvo lugar en el puente General Manuel Belgrano. El episodio ocurrió ayer alrededor de las 16:20, a la altura del kilómetro 2,2, cuando un camión perdió el control y provocó una colisión en cadena que involucró autos, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y una moto. El video registrado por las cámaras de la empresa SISE en el lugar refleja la magnitud del impacto.

Tras ser embestido por el camión, Pérez quedó atrapado debajo de otro vehículo. Gente que se encontraba en el lugar levantó la camioneta para poder sacarlo. Aunque fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, no logró sobrevivir.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasChoqueSiniestro VialMendoza

Últimas Noticias

Por qué la vida privada de Débora Estrella y José Luis García sigue generando interés tras la tragedia

El trabajar en empresas diferentes reforzó la decisión de ambos de mantener su intimidad fuera del ojo público y ha despertado curiosidad tras el fallecimiento de la conductora al ser una figura reconocida

Por qué la vida privada

Impactante operativo en un búnker de Rosario: timbreo, descarte y detenciones

Tres allanamientos en el barrio Tío Rolo, en la zona sudoeste de la ciudad, terminaron con la aprehensión de dos personas. La investigación comenzó por un llamado al 911

Impactante operativo en un búnker

Lo buscaban por el homicidio de un gomero en Misiones y cayó en Paraguay

Silvio “Patrón” Saucedo fue asesinado el 15 de marzo, en su taller. El presunto autor del crimen fue atrapado en Puerto Boca Tres Fronteras. Creen que podría estar relacionado al asesinato de un policía

Lo buscaban por el homicidio

Fallo inédito: una jueza ordenó a un padre leer “El Principito” tras negarse a pagar la cuota alimentaria

Ocurrió en la provincia de Corrientes. Además de obligar al hombre a cumplir con la asistencia económica, la sentencia buscó que tomara conciencia sobre su rol paterno

Fallo inédito: una jueza ordenó

Otra tragedia en el fútbol amateur: un hombre se descompensó en medio de un partido y murió

La víctima, que se encontraba compitiendo en la ciudad de Córdoba, fue derivada al hospital local donde se constató su muerte a raíz de una urgencia médica

Otra tragedia en el fútbol
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Elisa

Elecciones 2025, en vivo: Elisa Carrió presentará mañana a los candidatos de la Coalición Cívica en la Ciudad

Una encuesta muestra el deterioro en el apoyo al Gobierno y la mayoría pide un cambio de rumbo en la gestión

Impactante operativo en un búnker de Rosario: timbreo, descarte y detenciones

Una buena para la economía y el ingreso de dólares: el poder de compra de la soja tocó su máximo del último año

Lo buscaban por el homicidio de un gomero en Misiones y cayó en Paraguay

INFOBAE AMÉRICA
De la marginalidad al protagonismo:

De la marginalidad al protagonismo: el ascenso del arte fantástico en la era de Frank Frazetta

Kenia investiga el presunto tráfico de ciudadanos a Rusia para ser enviados al campo de batalla en Ucrania

El supertifón Ragasa avanza en el Pacífico: Taiwán emitió una alerta marítima y Filipinas ordenó evacuaciones preventivas

Israel reportó que dos proyectiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

TELESHOW
El insólito lugar que buscó

El insólito lugar que buscó Wanda Nara para reencontrarse con Maxi López y su familia: de quién es la casa

Ovación y sorpresa en Madrid: Trueno cantó junto a Gorillaz su tema inédito “The manifesto”

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap

Alacrán regresó al país para ser parte de ChaChaCha en el teatro: “Se sigue dando la magia”

Bernard Fowler celebra sus 35 años como corista de los Rolling Stones en Argentina: “Amo a Charly García, es un tesoro”