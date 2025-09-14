Sociedad

Apagón general en Río Gallegos: una camioneta chocó contra un poste de luz y dejó sin energía a toda la ciudad

El vehículo era conducido por un menor de 16 años. Se sospecha que podría haber estado bajo los efectos del alcohol

Los vecinos de Río Gallegos tuvieron un domingo distinto, pero no por elección propia: un corte de luz general dejó a la capital santacruceña completamente a oscuras luego de que una camioneta se llevara puesto —literalmente— un poste que forma parte de la red que abastece de energía a toda la ciudad.

El insólito episodio ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana, cuando una Toyota Hilux conducida por un joven de 16 años impactó contra un soporte de cemento de tendido eléctrico.

En el vehículo también viajaba un acompañante. Ambos fueron asistidos en el lugar por los servicios de emergencia y se encuentran fuera de peligro, según medios locales.

El encargado de Energía de Servicios Públicos SE precisó a la prensa que “el poste alimenta la doble terna de 33 kV”, y que la reparación de los daños llevará gran parte de la jornada debido a la magnitud del accidente.

La Comisaría Séptima investiga las causas del siniestro y realizará el test de alcoholemia al conductor, ya que se sospecha que podría haber manejado en estado de ebriedad.

Mientras tanto, las cuadrillas de la empresa eléctrica trabajan para restablecer el servicio lo antes posible y pidieron paciencia a los vecinos afectados.

En las redes sociales, las quejas se hicieron sentir. “Los borrachines en Río Gallegos siempre le cagan la existencia a toda la población, chocaron contra un poste y dejaron a toda la ciudad sin luz desde temprano, de milagro están vivos”, escribió @Mario768212 en su cuenta de X entre el asombro y la indignación.

Mientras que @matu_exe agregó: “No hay luz en Río Gallegos porque un boludo chocó contra un poste de luz”.

Según datos del último censo, realizado en 2022, Río Gallegos tiene 115.585 habitantes y 46.023 viviendas divididas en 51 barrios.

Con el aumento registrado en 2022 la ciudad se ubicó en el 4° puesto en la Región de la Patagonia, detrás de Neuquén, Comodoro Rivadavia y San Carlos de Bariloche. Desde ese censo, la ciudad santacruceña pudo aventajar levemente a Trelew.

La vía principal de la ciudad es la “Avenida Doctor Néstor Carlos Kirchner” que recorre unos 2,9 kilómetros del casco urbano, atravesando el centro económico-comercial de la ciudad. Su nombre homenajea al expresidente Néstor Kirchner, nacido en la ciudad, quién falleció en octubre de 2010.

Este sábado, otro hecho similar tuvo lugar en la provincia de Neuquén, pero sin afectar el suministro eléctrico: un automovilista se quedó dormido y chocó contra un poste de luz de la Ruta 22.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 9, a la altura de la calle Cornelio Saavedra, frente a un reconocido supermercado, y fue protagonizado por un joven de 27 años que conducía un Peugeot 206 color gris.

Por el impacto, el automovilista sufrió un golpe en la cabeza y fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), según informó el Diario de Río Negro.

Si bien el conductor se encuentra “fuera de peligro”, su vehículo sufrió importantes daños en su frente.

