Tragedia en Córdoba: se estrelló una avioneta durante un festival de acrobacias y murieron sus dos tripulantes

Ocurrió durante la tarde de este sábado en la ciudad de Bell Ville. Las víctimas eran oriundas de Santa Fe

Tragedia en Bell Ville: se estrelló una avioneta durante un festival de acrobacias y murieron sus dos tripulantes

Un avión biplaza de acrobacia cayó este sábado en la pista del Aeroclub de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, durante un festival aéreo que tenía lugar en el predio y murieron sus dos tripulantes.

Según comunicaron fuentes policiales a Infobae, los fallecidos eran dos hombres, ambos oriundos de Santa Fe. Hasta el momento no trascendieron ni sus nombres ni sus edades.

El accidente ocurrió en horas de la tarde mientras se desarrollaba el evento, que había iniciado las actividades pasado el mediodía con espectáculos de paracaidismo y exhibiciones y tenía agendada una jornada con diversas demostraciones aéreas.

Distintas personas participaban del festival, que había sido difundido a través de las redes sociales como una gran propuesta para disfrutar de acrobacias, vuelos de bautismo en avión o helicóptero, y shows de la brigada motorizada y la banda de música de la Policía Provincial.

Todavía se desconoce el motivo por el cual la avioneta se precipitó. De acuerdo con los primeros informes de medios locales, el avión perdió sustentación, tocó la pista y se prendió fuego tras el impacto.

Otras imágenes registradas por testigos tras el hecho

Rápidamente, se hicieron presentes personal policial y bomberos. El fiscal de instrucción Nicolás Gambini quedó a cargo de las primeras actuaciones y de preservar la zona mientras se espera la llegada de la fiscal federal, dado que el aeroclub es un ámbito de jurisdicción federal.

El hecho ocurrió en medio de la conmoción de quienes estaban en el lugar. Minutos después, comenzaron a circular videos en las redes que mostraban la columna de humo.

El festival tenía previsto continuar durante el domingo. De momento, en los canales oficiales del lugar no se ha informado la suspensión.

Otro caso en Córdoba

Un hombre de 60 años murió este sábado después de descompensarse mientras jugaba al fútbol en el predio de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), situado en el barrio Villa Gran Parque de la ciudad de Córdoba. El evento sucedió poco después del mediodía, cuando el partido se desarrollaba con normalidad.

El hombre se desplomó en el campo tras una descompensación súbita, lo que generó susto entre sus compañeros. Personal médico presente intervino al instante y notó que el jugador había perdido el conocimiento y sufría convulsiones por la caída. Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado de urgencia al Hospital Elpidio Torres.

Al llegar al hospital los médicos detectaron un traumatismo de cráneo seguido de un paro cardiorrespiratorio. A pesar de los esfuerzos para reanimarlo, el hombre falleció cerca de las 15.35. La noticia generó conmoción entre los presentes en el predio, que permanecieron en estado de shock.

La Policía de Córdoba tomó intervención pocos minutos después y comenzó a tomar testimonios y revisar las circunstancias en que se produjo el hecho, con el fin de determinar la causa exacta del fallecimiento.

