La ANMAT prohibió la venta en todo el país de un queso cremoso y un suplemento dietario

Un producto de queso cremoso fue considerado ilegal por el organismo

Este miércoles, con la publicación de una serie de disposiciones en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de diferentes productos, entre los que se encuentran un suplemento dietario y un queso cremoso.

En primer lugar, la ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país y en plataformas de venta en línea del producto “Dietary Supplement GABA Supports Relaxation - High Potency, marca SWANSON, Distributed by SWANSON HEALTH PRODUCTS, Fargo, ND 58104 USA”, tras detectar que se trata de un suplemento alimenticio importado de manera ilegal y sin registro sanitario en el país.

La medida, formalizada a través de la Disposición 6669/2025 firmada por la titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, responde a una consulta realizada por un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre la autenticidad del producto. El organismo constató que el suplemento, promocionado como un apoyo para la relajación y la alta productividad, no cuenta con antecedentes de registro ni de ingreso legal al país.

El Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL elaboró un informe técnico subraya que, al carecer de registro, “no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”.

Desde el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria de la Dirección de Legislación e Información Alimentaria para la Evaluación del Riesgo (DLEIAER) recomendaron la prohibición total del producto en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, tanto en comercios físicos como en plataformas digitales.

La ANMAT identificó que no se tiene registro del ingreso al país del suplemento dietario en cuestión (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, mediante la Disposición 6693/2025, la ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país del producto “Queso Cremoso, marca Quesos y Lácteos La Agustina”, tras detectar que se trata de un alimento ilegal, sin registros sanitarios y con rótulos falsificados.

La decisión se tomó tras una notificación de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que alertó sobre la presencia de este queso en el mercado con registros sanitarios inexistentes.

El INAL confirmó que el producto carece de registros propios y utiliza autorizaciones sanitarias inexistentes. Además, la DIPA emitió una alerta alimentaria en su sitio web, recomendando a la población abstenerse de consumir el queso y a los comercios cesar su venta, por representar un riesgo para la salud pública.

Por otro lado, la ANMAT dispuso la prohibición inmediata del uso, comercialización y distribución en todo el país de un modelo de oxímetro de pulso de origen asiático, identificado como “Pulse Oximeter - Fingertip - Imalatçi firma: JASON INT’L TRADING HK LIMITED - Hong Kong - Made IN P.R.C.”, tras detectar que el producto circulaba sin registro ni autorización sanitaria en la Argentina.

La decisión de la ANMAT se originó a partir de una inspección realizada en la sede de la firma Medikohn de Droguería Valtodano S.A., ubicada en la calle Valtodano al 1400 de la ciudad de Córdoba.

Durante la visita, el personal fue recibido por David Kohan, quien se identificó como presidente de la empresa y confirmó que la firma contaba con habilitación como distribuidora interjurisdiccional de productos médicos, aunque con trámite de renovación en curso.

En el relevamiento, los inspectores hallaron el oxímetro de pulso en cuestión junto a otros dispositivos de distintas marcas. El producto carecía de cualquier identificación del importador responsable en la Argentina, así como de registro o autorización sanitaria.

Consultado sobre la procedencia, el representante de la empresa admitió que no disponía de documentación de compra ni datos que acreditaran el origen del dispositivo. Ante esta situación, el personal de la ANMAT retiró la unidad como muestra para su posterior análisis.

Imagen ilustrativa de un oxímetro de pulso en el dedo de una mujer (REUTERS)

El informe elaborado por la Dirección de Evaluación y Registro de Productos Médicos del Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM) determinó que el oxímetro se encuadra en la categoría de “producto médico” según la normativa vigente, pero no figura registrado en la base de datos oficial. La Dirección de Gestión de Información Técnica corroboró que no existe inscripción del modelo ni de la empresa fabricante en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.

Frente a esto, procedieron a la suspensión de su venta en todo el territorio nacional.

La misma medida aplicaron sobre una serie de productos médicos críticos, luego de que la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. denunciara el robo de estos dispositivos de uno de sus depósitos en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia presentada ante la ANMAT detalló la sustracción de equipos de soporte vital, entre ellos dos ventiladores marca ResMed modelo Stellar 150 con modo IVAPS, un humidificador H4I para ventilador Stellar y cuatro respiradores ResMed modelo Astral 150, todos identificados por sus respectivos números de serie.

Estos dispositivos, según el informe del Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, están destinados a pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia respiratoria y requieren un estricto control sobre su estado y funcionamiento.

La decisión de la ANMAT se fundamentó en la imposibilidad de asegurar el estado y la conservación de los equipos robados, lo que representa un peligro potencial para la salud de los pacientes.

El organismo advirtió que, al haber quedado fuera del control de su titular, “no es posible asegurar su estado y conservación, lo que reviste peligro para la salud de los pacientes”. Por este motivo, el Departamento de Control de Mercado recomendó la prohibición inmediata de su uso y circulación.

La prohibición se mantendrá vigente mientras no se pueda certificar el estado y la trazabilidad de los equipos robados, que, por su naturaleza y uso en pacientes críticos, requieren controles estrictos para evitar riesgos graves para la salud.