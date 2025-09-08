El análisis de la canonización del primer santo milennial: “Para Francisco iba a ser una de las más importantes”

Héctor Garabal, periodista argentino especializado en temas del Vaticano, analizó en Infobae en Vivo la histórica canonización de Carlo Acutis

El periodista Héctor “Tito” Garabal, reconocido especialista en temas del Vaticano, valoró la trascendencia de la canonización de Carlo Acutis, durante la celebración realizada ayer en la Plaza de San Pedro, y lo calificó como “el patrono de internet”.

“Francisco hablaba de que esta iba a ser una de las canonizaciones más importantes de su vida. Lamentablemente, no lo pudo hacer porque estaba prevista para el mes de abril y el Papa estaba enfermo”, dijo en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Este domingo, León XIV presidió la celebración Eucarística con el rito de canonización de los Beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, dos jóvenes fallecidos que inspiran a los feligreses. Acutis falleció a los 15 años por leucemia en 2006, y genera atracción porque era un adolescente común que, tras la muerte de su abuelo, decide embarcarse en una vida religiosa. “Hacía una vida normal de joven. Jugaba al fútbol y a la PlayStation, y tenía una fuerte capacidad para manejar todos los temas de Internet”, reconstruyó.

“Él se encargaba de hacer páginas dedicadas a la Eucaristía, pero además trabajaba con gente enferma que muchos de ellos los padres ni los conocían. Se enteraron cuando, el día de su muerte, una multitud hizo que el velatorio durara casi cuatro días”, contó.

En este marco, Garabal señaló sobre la fuerte convocatoria que conllevó la ceremonia. “Lo impresionante de lo que pasó ayer en Roma es realmente la plaza de San Pedro estaba desbordada de fieles. Algunos comparan la manifestación con la canonización de San Juan Pablo II o de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Creo que no había tanta gente, pero sí indudablemente era una multitud y banderas de todos los países del mundo y mucha gente joven", consideró el periodista.

Una multitud en la ceremonia en la que el papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer milenial en ser nombrado santo católico, y Pier Giorgio Frassati, en la plaza de San Pedro del Vaticano (REUTERS/Matteo Minnella)

“Es la primera canonización de León XIV a estos dos jóvenes que realmente los dos impactan por su vida. Pero en el caso de Carlo Acutis, tiene una fuerte presencia porque de hecho los dos milagros ocurren en América Latina”, agregó. “Uno fue de una joven brasileña -continuó-, que fue curada de un cáncer de páncreas. La madre descubrió la figura de Carlo Acutis, viajó a Asís, donde estaba enterrado y estuvo rezando ante la tumba de Carlo. Al día siguiente, la joven que se había accidentado se cura”.

El otro caso es el de una joven costarricense que se había caído de una bicicleta. “Estaba postrada con un derrame cerebral que no le auguraban realmente ninguna rehabilitación de nada. La madre también se fue hasta donde enterrado Carlo Acutis. Prácticamente, al momento de levantarse, después de estar un día casi de rodillas frente a la tumba, la joven se despertó, comenzó a funcionar y ayer hizo una de las lecturas en el medio de la misa, lo cual fue impactante”, señaló Garabal.

El significado de los milagros y de la canonización

El periodista Héctor "Tito" Garabal subrayó la importancia de la canonización de Carlo Acutis

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, Garabal profundizó en el significado del proceso de canonización y su relevancia para el catolicismo, con una metodología ardua y rigurosa, con una “comisión de salud” que es uno de los filtros más grandes.

“Una vez que se presenta todo lo que es supuestamente el milagro de Dios a través de algún santo, se presenta toda la documentación científica. Y ahí los que conforman la comisión de salud son médicos provenientes de distintos lugares. No tienen que ser católicos, ni mucho menos. Hacen es un estudio serio desde lo científico”, remarcó sobre el rol de los expertos, quienes deben probar que no hay ninguna causa médica que explique la recuperación repentina de una persona.

“Pasar esa comisión es prácticamente asegurar el milagro. Después viene la teológica, que también no es fácil, pero ciertamente la de salud es la distintiva porque es la que pone la bolilla negra más fácilmente”.

Más de 80 mil fieles colmaron la Plaza de San Pedro durante la primera canonización celebrada por el papa León XIV, en la que se reconoció la santidad del primer "santo millennial", fallecido a los 15 años en 2006. (REUTERS/Matteo Minnella)

Luego, le toca el turno a aspectos más religiosos. “La Argentina tiene una mujer que está trabajando en Roma a cargo de varias causas de los santos, que es realmente brillante, Silvia Correale. El trabajo de ella es tan fuerte que algún amigo de ella me contaba que hace exorcizar la casa cada quince días, porque el estar en contacto con todos los temas de fe le provocan cosas inexplicables a los ojos humanos”, señaló.

Con relación a los milagros, Garabal recordó que “el padre Mamerto Menapace” señalaba que “los santos no hacen milagros, hacen gauchadas. “¿Por qué? Porque los santos son intercesores de nosotros. Nosotros le pedimos al santo que interceda ante Dios para que obre el milagro. El que obra el milagro siempre es Dios“, planteó.

El experto reconoció también la importancia que tuvo Francisco en este tipo de procedimientos: “Algunos procesos son muy largos, porque no se producen o no se conocen milagros atribuidos a esa persona y se demoran. Francisco estaba tratando de cambiar esa idea. Porque decía que no siempre había que esperar el milagro para declarar a una persona santa. Y esto me parece que es algo que con el tiempo también se irá, tal vez, modificando”.

Peregrinos llegan a la misa de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati en la Plaza de San Pedro (AP Foto/Andrew Medichini)

“Francisco puso una frase que ahora es muy usada en la Iglesia: que tenemos que mirar a los santos ‘de la puerta de al lado’. Son gente como nosotros que han vivido el camino con santidad. Y es lo que decía ayer también el Papa León XIV con el ejemplo de Carlo Acutis, que era una hermosa oportunidad para una fiesta en el mundo entero", continuó, y concluyó: “Ellos nos mostraban que lo más grande para ellos había sido Dios y esto es lo que tenemos. El Papa decía que Acutis y Frassati son una invitación para todos, y, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra”.

