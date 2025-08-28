Fuerte choque en el puente Rosario-Victoria: una adolescente fue embestida por un toro y el tránsito estuvo cortado por 10 horas

Una adolescente fue embestida por un toro tras descender de su auto para ayudar a los accidentados

Un grave accidente en el puente Rosario-Victoria, ocurrido en la madrugada del jueves, dejó como saldo varios heridos, entre ellos una adolescente de 17 años que fue embestida por un toro tras descender de su vehículo para ayudar a los accidentados.

El siniestro se produjo alrededor de las 2 de la mañana en el kilómetro 7 de la ruta nacional 174, a la altura del peaje, cuando un camión cargado con ganado que se dirigía en sentido desde Victoria, Entre Ríos, a Rosario, Santa Fe, colisionó con un automóvil Citroën que circulaba en dirección contraria.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión trasladaba hacia un frigorífico local unos 33 animales, de acuerdo con Rosario3. Tras el impacto, parte del ganado quedó suelto sobre la traza, lo que complicó aún más la situación.

El tránsito estuvo interrumpido desde la madrugada hasta las 14 horas, generando un gran embotellamiento

Entre los heridos, el camionero fue encontrado inconsciente y tres personas debieron ser trasladadas al hospital de Granadero Baigorria.

La joven que descendió para colaborar con las tareas de auxilio fue embestida por un toro y trasladada de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde recibió atención médica por politraumatismos.

La directora del Heca, Andrea Becheruchi, explicó en El Tres que la paciente ingresó consciente y con un “trauma de alto impacto”. Según precisó, “no creo que esté mucho más tiempo internada”.

La adolescente fue sometida a suturas en el rostro y permanecía bajo observación, a la espera de la evaluación de especialistas. Desde el centro de salud confirmaron que su vida no corría peligro y que se esperaba una pronta recuperación.

Becheruchi aclaró, además, que pese a haber sido embestida por un animal, la atención médica se aplicó siguiendo los protocolos de accidentes de tránsito.

Las consecuencias del choque se extendieron a lo largo de la jornada. La ruta permaneció completamente cortada durante varias horas, lo que generó un severo embotellamiento de vehículos que se prolongó hasta pasado el mediodía. La circulación estuvo interrumpida durante 10 horas, hasta minutos antes de las 14, cuando finalmente se liberó el paso.

Desde las 9 de la mañana se había implementado un operativo de tránsito asistido, con desvíos hacia avenida Rondeau, mientras baquianos del lugar, montados a caballo, intentaban arrear al ganado que había quedado disperso en la calzada.

El accidente involucró un camión con ganado y un automóvil, provocando que animales quedaran sueltos en la ruta

En medio de la congestión, decenas de vehículos quedaron varados sin posibilidad de avanzar ni retroceder. Una de las personas afectadas, Erica, relató en diálogo con Radio 2 que viajaba hacia Uruguay con su familia y permanecía detenida desde las 2 de la madrugada a pocos metros del peaje.

Pasadas seis horas, denunció que ninguna autoridad se había acercado a informarles lo ocurrido: “Es una vergüenza, desde las dos de la mañana que estamos acá y no nos dicen nada. Gendarmería pasó y también una grúa, pero nosotros no podemos movernos”, expresó.

La presencia de Gendarmería Nacional se limitó a los accesos de Rosario y Victoria, donde se implementaron los desvíos correspondientes. Sin embargo, la falta de personal en la zona del accidente agravó las quejas de los automovilistas.

Una de las razones es que actualmente la traza del puente se encuentra en proceso de licitación para su concesión, lo que mantiene paralizados los servicios de ordenamiento vial, indicaron medios locales.

Erica, la conductora detenida, resumió la situación con una frase contundente: “Si el peaje hubiese estado funcionando, hubiera habido personal que intervenga. Nadie viene hasta acá y estamos parados”.