Sociedad

Un choque complicó el tránsito en Panamericana: hay dos heridos y una caja sospechosa bajo investigación

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 14,9. El paquete, rotulado como ‘material radioactivo’ será peritado

Guardar
Así se prendía fuego uno de los autos.

Un accidente ocurrió en las primeras horas de este jueves, cuando dos autos chocaron en la Autopista Panamericana, lo que provocó un incendio y dejó dos heridos. En uno de los vehículos se detectó, además, un hallazgo inesperado.

El choque tuvo lugar a la altura del kilómetro 14,90 del Acceso Norte, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Tras la colisión, uno de los vehículos se prendió fuego —tal como se observa en el video que acompaña esta nota— y dos personas resultaron heridas, siendo trasladadas a un centro de salud.

Uno de los vehículos tendría una caja con material radioactivo

Además, las autoridades encontraron una caja en uno de los autos, rotulada con una etiqueta de material radioactivo. En estos momentos, se aguarda la llegada de los peritos para su análisis.

Desde AUSOL confirmaron a Infobae que hay tres carriles obstruidos y bomberos trabajan en el lugar. Se registran demoras en la zona.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Últimas NoticiasAccidentePanamericanaSiniestroChoqueIncendio

Últimas Noticias

Vuelven las lluvias pero con una pronta salida del sol: cómo estará el tiempo en el AMBA hacia el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional determinó distintas alertas amarillas para el resto de las provincias del país

Vuelven las lluvias pero con

Mataron de una puñalada a un hombre en Neuquén a metros de su casa

Ocurrió en la localidad de Senillosa. La víctima fue encontrada a metros de su casa y murió cuando era trasladado al hospital

Mataron de una puñalada a

Violó una perimetral y quiso prender fuego a su pareja policía en plena calle de San Juan

La mujer salía de trabajar y se dirigía a su auto cuando fue interceptada por el hombre. El agresor quedó detenido

Violó una perimetral y quiso

Llevó el celular a arreglar y sacaron un crédito a su nombre: la Justicia falló a favor de la víctima y ordenó el cese del cobro de la deuda

Luego de que pudiera volver a utilizar el dispositivo, la víctima descubrió que habían solicitado un préstamo por 500 mil pesos. El fallo que la liberó de devolver el monto

Llevó el celular a arreglar

La ANMAT prohibió la venta de un suplemento para perder grasa corporal

La disposición fue publicada este jueves en el Boletín Oficial

La ANMAT prohibió la venta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vuelven las lluvias pero con

Vuelven las lluvias pero con una pronta salida del sol: cómo estará el tiempo en el AMBA hacia el fin de semana

Cuánto cuesta construir una casa de 120 metros cuadrados en CABA, en agosto 2025

Según un estudio, en 2025 creció 10% la cantidad de franquicias en Argentina y ya hay casi 60.000 puntos de venta

En sólo seis meses, creció 27% la cantidad de personas que duermen de calle en CABA

Cómo consultar el padrón de las elecciones de Corrientes de este 31 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay prevé cobrar IVA a

Uruguay prevé cobrar IVA a compras hechas en la plataforma china TEMU

La ONU exigió a Israel revertir la expansión de asentamientos en Cisjordania y llamó a evitar la escalada en Gaza

El extraordinario papel de las palomas en los avances de la inteligencia artificial moderna

El misterio detrás de “El Hombre de Tollund”, la momia mejor conservada de la Edad del Hierro

El hallazgo de un auto en el fondo de un río podría resolver un misterio de casi 60 años

TELESHOW
La China Suárez recibió un

La China Suárez recibió un especial regalo en Estambul: qué significa y la coincidencia con Wanda Nara

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini