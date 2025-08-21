Un choque complicó el tránsito en Panamericana: hay dos heridos y una caja sospechosa bajo investigación

Así se prendía fuego uno de los autos.

Un accidente ocurrió en las primeras horas de este jueves, cuando dos autos chocaron en la Autopista Panamericana, lo que provocó un incendio y dejó dos heridos. En uno de los vehículos se detectó, además, un hallazgo inesperado.

El choque tuvo lugar a la altura del kilómetro 14,90 del Acceso Norte, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Tras la colisión, uno de los vehículos se prendió fuego —tal como se observa en el video que acompaña esta nota— y dos personas resultaron heridas, siendo trasladadas a un centro de salud.

Uno de los vehículos tendría una caja con material radioactivo

Además, las autoridades encontraron una caja en uno de los autos, rotulada con una etiqueta de material radioactivo. En estos momentos, se aguarda la llegada de los peritos para su análisis.

Desde AUSOL confirmaron a Infobae que hay tres carriles obstruidos y bomberos trabajan en el lugar. Se registran demoras en la zona.

Noticia en desarrollo