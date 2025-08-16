Política

Milei elogió la nueva película de Francella y apuntó contra el kirchnerismo: "Les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado"

El presidente de la Nación publicó un posteo en X donde se suma a la polémica sobre el retrato que hace Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, de los argentinos

El presidente Javier Milei
El presidente Javier Milei

Después de conocerse que el presidente de la Nación, Javier Milei, había proyectado para diputados e integrantes de su Gabinete la película Homo Argentum, protagonizada y producida por Guillermo Francella, ahora el mandatario se expresó al respecto en su cuenta de la red social X, donde resaltó que el film dejó en evidencia el “espectáculo bizarro que hoy ofrecen los kukas”.

Bajo el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”, Milei escribió en tres párrafos una particular crítica política y social inspirada en el retrato de lo que podría interpretarse como “argentinidad” que hace la película dirigida por la dupla Mariano Cohn-Gastón Duprat.

“Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste (SIC) ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)”, explicó el Presidente.

Francella compone 16 personajes en
Francella compone 16 personajes en Homo Argentum (Star Distribution)

Y agregó: “Cuando uno ha tenido la suerte de haber leído el principio de revelación y entenderlo, debería agradecer por el espectáculo bizarro que hoy nos ofrecen los kukas y la progresía woke ante la película Homo Argentum. ¡Los muestra tal cual son!"

El film de Cohn-Duprat-Francella generó críticas especialmente en redes sociales, donde usuarios -en algunos casos críticos de cine- remarcaron que los personajes centrales sintetizan en un argentino “garca, estafador, ventajero, chorro, chanta”.

En ese sentido, Milei aseguró que “les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”.

Ayer viernes el presidente reunió a todo su Gabinete en Casa Rosada durante cuatro horas para hablar de Economía pero también proyectó Homo Argentum para explicar por dónde dar la batalla cultural.

Lo mismo había hecho días antes con diputados en Olivos. Según contaron algunos de los presentes a Infobae, luego de hablar sobre el plan económico le propuso a los presentes “ir a comer o mirar la película de Francella antes de su estreno”. Los diputados reunidos en la quinta presidencial optaron por la película y pasaron “un momento ameno” hasta las 2.30 am.

Mariano Cohn, Guillermo Francella y
Mariano Cohn, Guillermo Francella y Gastón Duprat (Crédito: Star Distribution)

La propuesta de Homo Argentum se distingue por su estructura: 16 historias independientes, cada una con una duración de entre uno y doce minutos, en las que Francella asume papeles radicalmente distintos, desde un director de cine internacional hasta un vendedor callejero de dólares en la calle Florida, un padre de familia de clase media y un multimillonario, un cura villero y un presidente.

Javier MIlei
Javier MIlei

<br>

